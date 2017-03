Franz Ferdinand și UNKLE vin la Electric Castle

Anul acesta, printre capetele de afiș de la Electric Castle se numără trupa britanică de indie-rock Franz Ferdinand sau UNKLE, organizatorii anunţând de asemenea şi prezenţa DJ-ilor ZEDD şi Paul Van Dyk, arată News.ro.

Organizatorii festivalului Electric Castle au anunţat o nouă listă de artişti care au confirmat prezenţa la evenimentul din luna iunie. Astfel, trupa indie-rock Franz Ferdinand va veni la Bonţida, concertul de la Electric Castle fiind singurul eveniment al artiştilor din 2017 în Europa de Est, dar şi primul după o pauză de trei ani. Nominalizaţi la Grammy şi câştigători ai mai multor Brit Awards, britanicii au în spate o carieră de 15 ani în care au adus o nouă abordare atât în muzică, cât şi în conceptul vizual propus fanilor. „Trupa nu s-a ferit niciodată să intre în controverse cu artişti sau politicieni, ultima «victimă» fiind chiar Donald Trump, subiectul ultimului lor single «Demagogue». Cele mai cunoscute hituri ale lor, «Take Me Out», «Walk Away», «Ulysses», vor suna la Bonţida alături de noile piese pe care trupa le pregăteşte de lansare în acest an, odată cu noul turneu mondial pe care îl derulează“, spun organizatorii.

La ediţia din 2017 a Electric Castle va fi prezentă şi trupa UNKLE. „UNKLE este un proiect colectiv construit în jurul lui James Lavelle, omul care l-a reinventat constat, aducând alături de el artişti revoluţionari din stiluri foarte diferite. A colaborat de-a lungul timpului cu artişti precum Nick Cave, Moby, Robert del Naja de la Massive Attack sau Keith Flint de la Prodigy“, spun organizatorii. La Electric Castle 2017, UNKLE vine în formula James Lavelle (keyboards), Steve Weston (engineering, visuals), Keeling Lee (chitară) , Jack Leonard (bass), Liela Moss de la The Duke Spirit şi Mike Whitford de la Escape from New York ca voce şi bateristul Alex Thomas (Squarepusher, Air). Trupa se pregăteşte anul acesta de lansarea unui nou album, care va fi baza pe care se va construi show-ul de la Bonţida.

Zedd este DJ-ul care se regăseşte pe afişul marilor festivaluri din lume, dar şi producătorul din spatele unor hituri ale lui Justin Bieber sau Lady Gaga. Paul Van Dyk, artistul cu cel mai mare număr de kilometri parcurşi în carieră (suficienţi cât să acopere 6 drumuri Pământ – Lună) vine pentru prima data la Castelul Banffy, locul unde se desfăşoară Electric Castle. DJ-ul olandez are, deja, confirmarea unui loc important în istoria muzicii electronice, fiind primul câştigător al unui premiu Grammy acordat pentru această categorie. Celebra trupă devenită deja rezidentă la Electric Castle, Dub Pistols, este în plin turneu de aniversare a 20 de ani de carieră, ceea ce va însemna un show special feat. Rodney pe scena de la castel. Alte nume noi confirmate sunt Cedric Gervais, Youngr, Dimension, Mike Skinner (fostul membru The Streets, acum în postură de DJ), MistaJam (DJ-ul cu cele mai importante emisiuni de profil de la BBC), Counterfeit, Mind Against şi Francesca Lombardo.

În prezent, peste 200 de artişti sunt confirmaţi la ediţia din acest an a festivalului. Publicul îi va putea urmări pe cele nouă scene pregătite de organizatorii, din care două vor fi acoperite inclusiv în zona spectatorilor. La cea de-a cincea ediţie, care va avea loc în perioada 12 – 16 iulie, suprafaţa festivalului creşte la peste 220.000 metri pătraţi, fiind estimată prezenţa a 130.000 de oameni în cele cinci zile de festival.