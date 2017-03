Pentru al-VII-lea an consecutiv, Fundaţia PRO WEST, Cluj, va desfăşura Proiectul „Beautiful Spring in Cluj“, în Grădina Botanică „Alexandru Borza“, Cluj-Napoca.

Datorită sponsorilor: Loteria Română-Sponsor Principal, FARMEC, NAPOLACT, RDS & RCS, TOTAL Print, Fundaţia PRO WEST-Cluj va desfăşura pentru al-VII-lea an consecutiv primul Proiect de Mediu din anul în curs, 2017.

La Proiectul “Beautiful Spring in Cluj”din acest an sunt aşteptaţi peste 50 de voluntari din Centrul Universitar Cluj. Fudaţia PRO WEST, Cluj rămâne dedicată procesului de educare a tinerei generaţii. Astfel că pe lângă voluntarii care vin în mod constant, la acest Proiect vor avea ca invitaţi şi elevii de la Şcola Regală din Transilvania “Royal School in Transylvania”, profesor coordonator Anamaria Mihăilă.

Proiectul se va desfăşura la data de:

Sâmbătă, 1 aprilie, 2017, ora 9:00

La intrarea principala dinspre str. Republicii

Grădina Botanică “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca.

Fundaţia PRO WEST pune la dispoziţia voluntarilor mănuşi şi unelte de lucru, saci de plastic, o gustare şi băuturi nealcoolice.

Munca voluntarilor va fi coordonată de angajaţii profesionişti a-i grădinii.

Fundaţia PRO WEST a colaborat cu peste 3000 de studenţi voluntari, a emis peste 800 de scrisori de recomandare şi diplome de voluntariat în limbile română şi engleză.

Pentru informaţii suplimentare, nu ezitaţi să contactaţi pe: Iuliana Florea, Manager de Proiect, Mail: iulianaflorea93@yahoo.com

Iuliana Florea

Manager de Proiect

Horticultură an III, USAMV, Cluj-Napoca