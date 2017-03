Gabriel Stănescu trecut în rezervă de Iohannis și angajat la Grindeanu

Premierul Sorin Grindeanu l-a numit pe Gabriel Statescu, general de brigada cu o stea in SRI, in functia de consilier de stat in aparatul propriu.

Pe 8 februarie, presedintele Iohannis l-a trecut in rezerva pe Statescu, la propunerea directorului SRI, Eduard Hellvig, aminteste Hotnews.ro.

In cadrul Serviciului, Gabriel Statescu a condus Directia pentru comunicatii si IT. Grindeanu a mai colaborat cu acesta in vremea in care era Ministru al Comunicatiilor.

De asemenea, Grindeanu l-a numit pe Alexandru Chirila in functia de sef de cabinet. Acesta i-a fost consilier in perioada in care era presedinte al Consiliului Judetean Timis. Potrivit debanat.ro, Alexandru Chirila a lucrat acum 20 de ani la serviciul secret al Ministerului de Interne, DGIPI.

Imediat dupa alegeri, Liviu Dragnea a avut numeroase declaratii in care a anuntat ca serviciile secrete nu vor mai avea reprezentanti in cadrul guvernului. „Nu am de gand sa fac voturile cadou cuiva, unor persoane sau unor institutii”. Dragnea a sanctionat deseori implicarea serviciilor secrete in politica si a promis ca nu le va mai permite amestecul in formarea guvernului.