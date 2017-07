Gadola Junior a ieșit din afacerea UNTOLD! Bogdan Buta este stăpânul total al festivalului. Mișcarea ridică semne de întrebare

Bogdan Buta și-a făcut rost de o minunata afacere privata din bani publici la finele anului 2014, cand Emil Boc si Consiliul Local i-au pus pe tava, prin intermediul Federatiei Share, circa 900.000 de Euro in doua transe, din bani publici, fara licitatie si cu dedicatie. Imediat dupa prima editie, Bogdan Buta a aparut intr-o conferinta de presa alaturi de Sorin Gadola, baiatul milionarului Stefan Gadola, vestind un parteneriat frumos, in care Sorin Gadola, la randul sau om de afaceri, era anuntat ca proprietar a 51% din Untold SRL, scrie ziardecluj.ro.

Este evident ca Bogdan Buta avea nevoie de numele foarte bine vazut in piata al lui Gadola, ca sa-si recredibilizeze reputatia afectata de dezvaluirile pe care Ziar de Cluj le-a facut demonstrand ca Buta s-a capatuit in mod ilegal pe bani publici pentru UNTOLD. Lucru sustinut de altfel, in 2016, de concluziile raportului Curtii de Conturi Cluj, care au intarit dezvaluirile publicatiei noastre, spunand ca finantarea Consiliului Local si a Primariei au fost ilegale.

Ziar de Cluj publica dovada suprinzatoare a iesirii omului de afaceri Sorin Gadola din SRL-ul care gestina festivalul Untold. Potrivit informatiilor noastre, in octombrie anul trecut chiar, Sorin Gadola a cesionat pachetul de 51% din Untold SRL catre Bogdan Buta, care devine astfel stapanul absolut al festivalului cu 100% din actiuni.

Societatea UNTOLD – S.R.L.

HOTARAREA NR. 1/03.10.2016

a adunarii generale a asociatilor UNTOLD – S.R.L.

Subsemnatii, GADOLA SORIN, cetatean roman, nascut in mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj la

data de 01.03.1987, domiciliat in Cluj-Napoca, jud. Cluj, identificat prin CI

[***date personale***] eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 16.01.2014, CNP

[***date personale***] si

BUTA IOAN-BOGDAN, cetatean roman, nascut in Blaj, jud. Alba la data de 08.03.1988,

domiciliat in mun. Cluj-Napoca, identificat prin CI [***date personale***] eliberata

de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 17.03.2015, CNP [***date personale***],

in calitate de asociati ai UNTOLD – S.R.L., cu sediul in mun. Cluj-Napoca, Parc

Central Simion Barnutiu, Restaurant Parc, ap. 1, jud. Cluj, J12/3105/2015, CUI

35113711,

in sedinta AGA din data de 03.10.2016, am hotarat urmatoarele:

1. Numirea in calitate de administrator a domnului FERENT SEBASTIAN-DOREL,

concomitenta cu revocarea din functia de administrator a dlui MORARIU MIRCEA-IONUT,

si

2. Perfectarea urmatorului Contract de Cesiune

Subsemnatul GADOLA SORIN am hotarat sa ma retrag din societate, cesionand cele 51

parti sociale a cate 10 lei fiecare in valoare totala de 510 lei in favoarea

asociatului BUTA IOAN-BOGDAN, pierzand astfel calitatea de asociat al societatii.

Pentru partile sociale cesionate am fost despagubit la valoarea lor nominala, astfel

incat nu mai am nicio pretentie fata de societate si fata de cesionar.

In urma perfectarii contractului de cesiune, actul constitutiv al societatii

comporta urmatoarele modificari:

1. Preambulul Statutului va avea urmatorul continut:

Asociatul unic este: BUTA IOAN-BOGDAN, cetatean roman, nascut in Blaj, jud. Alba la

data de 08.03.1988, domiciliat in Cluj-Napoca, jud. Cluj, identificat prin CI

[***date personale***] eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 17.03.2015, CNP

[***date personale***].

2. Art. din statut referitoare la aportul de capital, la partile sociale si la

participarea la beneficii si pierderi vor avea urmatorul continut: „Capitalul social

subscris si varsat este de 1000 RON, divizat in 100 parti sociale egale, a cate 10

RON fiecare care se repartizeaza astfel:

BUTA IOAN-BOGDAN 1000 lei, reprezentand 100 parti sociale. Cesiunea totala sau

partiala a partilor sociale se poate face pe baza deciziei asociatului unic, in

conditiile prevazute de lege sau in caz de deces, partile sociale se transmit

mostenitorilor legali prin succesiune

3. Articolul din Statut se modifica astfel: Participarea asociatului unic la

beneficii si pierderi este egala cu cota procentuala de participare la capitalul

social:

BUTA IOAN-BOGDAN – 100%.

4. Articolul din Statut se modifica astfel: Atributiile privind administrarea si

reprezentarea societatii in relatiile cu institutiile de stat, de credit, partenerii

de afaceri si personalul salariat vor fi exercitate de administratorul neasociat

FERENT SEBASTIAN-DOREL, cetatean roman, nascut in mun. Cluj Napoca, jud. Cluj, la

data de 20.12.1991, domiciliat in mun. Cluj-Napoca, identificat prin CI [***date

personale***] eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 11.02.2011, CNP [***date

personale***], pe perioada nedeterminata, acesta urmand sa administreze societatea

cu puteri depline si sa actioneze in conformitate cu prevederile actului Constitutiv

si ale dispozitiilor legale in vigoare.

Celelalte clauze si prevederi ale Statutului raman neschimbate.

Explicatiile ciudate ale iesirii lui Gadola

Surse apropiate lui Bogdan Buta si Sorin Gadola ne-au relatat ca, in fapt, intrarea lui Sorin Gadola in Untold fost negociata inca de a inceput ca fiind pe perioada limitata pana „se pune Buta pe picioare”: „Cei doi sunt foarte buni prieteni si Sorin Gadola l-a sprijinit pe Buta sa-si faca un capital de lucru, sustinandu-i financiar proiectul in primul an, practic al doilea de existenta, cand festivalul a devenit total privat. Sorin Gadola este o fire mai speciala, pare un gest ciudat de generos din partea lui si sa stiti ca asa si e, de fapt. Gadola si-a sustinut pritenul cand a avut nevoie si a iesit din societate.” O alta sursa de incredere a Ziar de Cluj, din anturajul celor doi, ne-a declarat ca Sorin Gadola nu a mai rezistat presiunii organizarii acestui festival. „Sorin este o fire foarte linistita si foarte low profile. Expunerea lui, anul trecut, a fost neobisnuita pentru el. Si presiunea si tensiunile pe care organizarea unui asemenea festival le genereaza, l-au afectat. Pe de alta parte, nu toate lucrurile au fost in ordine intre ei in anumite momente, dar nu vreau sa-ti dau alte detalii. Oricum, Gadola trebuia sa stie ca-si asuma un risc reputational aasociindu-se cu Buta, mai ales dupa scandalul declansat de tine. Insa a fost barbat si l-a ajutat pe Bogdan intr-un moment esential.”

Din partea Ioanei Racu ne-a parvenit si o explicatie oficiala, care oglindeste pozitia lui Bogdan Buta. „Este o reorganizare temporara iesirea lui Sorin Gadola. El ramane un partener al proiectului Untold, dar in toata ecuatia vor avea loc schimbari majore: se va infiinta un SA si vor mai fi si alte entitati implicate” a declarat Ioana Racu. Iesirea lui Sorin Gadola este una surprinzatoare si, cu siguranta, semnele de intrebare pe care le ridica sunt importante. Sursele Ziar de Cluj ne-au povestit si despe faptul ca niste oameni potenti financiari din Cluj – Napoca au vrut sa preia proiectul sau sa se asocieze cu Gadola, dar ca discutiile nu au mai inaintat deoarece „proiectul arata bine pe hartie, pare si foarte profitabil, dar riscul investitional este enorm. Un festival de acest gen poate deveni maine o gaura neagra din cauza unor evenimente conexe- vreme rea, line-up gresit, accidente, retragerea unor sponsori. Sa stii ca un mare sponsor al UNTOLD , prezent anul acesta la festival, nu va mai semna cu ei anul viitor” a declarat o persoana avizata si la curent cu discutiile.

Alte semne de intrebare se ridica inclusiv despre incasarile acestui festival si felul in care ele sunt sau nu reflectate in finaciarele Untold-ului. Anul trecut, o stire facea inconjurul Romaniei (informatiile provenind de la organizatori) si anume faptul ca festivalul a avut incasari de 23 de milioane de Euro. Cu toate acestea, Untold SRL, asa cum ne arata Ministerul Finantelor, a avut anul trecut o cifra de afaceri de 34.181.005 lei la un profit de 3.479.601 lei, adica 7,5 milioane de Euro cifra de afaceri si abia 750 de mii de euro profit. Fiindca suntem baieti atenti, ne-am uitat si la Asociatia Untold, vehiculul financiar de tip ONG detinut de Gadola si Buta, prin care festivalul incaseaza sponsorizari de la entitatile care se descarca fiscal in acest fel. Asociatia UNTOLD, cu C.U.I. 35297096 a avut pe 2016 venituri din sponsorizari de 3324995 lei, adica doar 750 de mii de Euro, din care au cheltuit cam 45% pe diverse activitati, ramanandu-le un excedent de aproximativ 400 de mii de euro.

Unde sunt restul de milioane de euro pana la 23? In ce alte entitati comerciale sau de tip ONG lucreaza Untold in general? Sunt intrebari la care vom incerca sa va raspundem in zilele urmatoare.

