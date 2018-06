General SPP, prins la furat în Guvern

”Talibanii” din serviciile secrete au ajuns sa recurga la gesturi de-a dreptul disperate pentru a incerca sa mai salveze ce se poate salva din ramasitele statului paralel. Astfel, in zilele de dinaintea weekend-ului din 26-27 mai, Guvernul Romaniei a fost atacat cibernetic tocmai de acolo de unde se asteptau mai putin si anume de cei a caror misiune este tocmai protectia institutiilor statului roman. Numai ca, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia jurnaliștilor de la national.ro se fac deja verificari minutioase privind incidentul de securitate care a fost sesizat de catre angajati ai Secreteriatului General al Guvernului, alertati la randul lor de catre expertii in IT ca se incearca o ”clonare” a bazelor de date din computerele din Palatul Victoria!

Iar alerta s-a soldat atunci cu un avertisment telefonic dat de urgenta generalului Vasile Grigoroaia, seful sectiunii a 3-a din cadrul Serviciului de Protectie si Paza si cel care raspunde de protectia Palatului Victoria sa-si ia imediat masuri pentru stoparea acestei intruziuni informatice. De care avea sau nu habar, ramane de vazut… De asemenea, in vizorul structurilor contrainformative, altele decat ale SPP-ului care au preluat cazul s-ar afla si locotenent – colonelul Dragos Olteanu, sef de birou in cadrul U.M. 0163 H condusa de colonelul Dumitru Voroneanu si totodata ”seseistul” sectiunii care rapunde de Guvern. Iar din primele date principala suspiciune este legata de prezenta in perimetru a unei echipe de asa zisi experti in IT trimisi de la structura centrala a SPP-ului si care ar fi avut misiunea oficiala sa ”trebaluiasca” la mentenanta sistemului de monitorizare video. Numai ca, dupa cum au sesizat experti IT din cadrul Guvernului, sepepistii ar fi depasit cu nonsalanta ”linia rosie”, incercand pur si simplu ”sa fure” date guvernamentale, dupa cum a si fost de altfel avertizat telefonic generalul Grigoroaia.

Este un caz de-a dreptul halucinant, pe care surse guvernamentale il pun pe seama disperarii care a cuprins ”sifoanele” generalului Pahontu, dupa ce oamenii generalului Grigoroaia au fost dati afara din incinta Guvernului, fiind astfel izolati doar la punctele de acces control si nemaiavand prin urmare acces la intalnirile din interiorul Palatului Victoria. Oricum, daca pana acum toate anchetele erau unele interne, musamalizate pe banda rulanta la varful SPP, de aceasta data sepepistii trimisi de Pahontu, ca si sefii Sectiunii a 3-a au calcat „pe becul” informativ al altor structuri, astfel ca este greu de crezut ca ancheta va mai putea fi inchisa cu aceeasi usurinta de pana acum. Mai ales daca sepepistii trimisi ”sa repare” camerele video au mai lasat si niscai urme la a caror recuperare se lucreaza acum in timpul ”sapaturilor” facute in computerele guvernamentale…

Grigoroaia si Olteanu

Asa dupa cum are informatii despre ”drifturile” cu Audiul A5 de fite, mostenirile dar si afacerile ”lemnoase” de familie ale generalului Grigoroaia este greu de crezut ca ambitiosul locotenent colonel Dragos Olteanu nu a ”prins” si faza cu incidentul de securitate informatica de la Guvern. Mai ales ca vine intr-o perioada in care atat generalul Lucian Pahontu, cat si seful sau direct, colonelul Dumitru Voroneanu il ”tin cald” pentru a-l promova loctiitor al comandantului U.M. 0163 H.

Asa ca ramane de vazut daca Olteanu ori n-a vrut, ori n-a putut sa gestioneze acest incident fara a mai fi astfel nevoie sa fie alertate si alte structuri ale statului roman, ceea ce ar putea fi un ”cartof fierbinte” greu de tinut in maini deja ”batatorite” ale actualei conduceri a Serviciului de Protectie si Paza. Oricum, dupa ce numele generalului Grigoroaia a fost identificat ca oficialul SPP caruia i s-a cerut sa lamureasca de urgenta lucruile iar cel al locotenent colonelului Olteanu drept raspunzator cu protectia contrainformativa a obectivului vizat de atac, cei doi vor trebui sa dea lamuriri amanuntite. Dar nu doar sefilor directi, ca pana acum…

Blestemul Sectiunii a 3-a!

Din pacate pentru cadrele Sectiunii a 3-a, unitatea lor pare in ultima vreme urmarita de un adevarat blestem. Astfel ca dupa ce scandalul monstru pornit in urma acuzelor privind ”stropeala” informativa practicata de catre unii aghiotanti infiltrati de SSI pe langa ministrii sau alti demnitari a pornit tocmai din ”ograda” generalului Vasile Grigoroaia, iata ca acum ancheta privind ”penetrarea” informatica a bazei de date computerizate a Guvernului Romaniei ii vizeaza tot pe sefii aceleiasi Sectiuni. Iar pentru ca presiunea sa fie si mai mare, subofiterii si ofiterii Sectiunii a 3-a, la fel ca si cei de la Sectiunea a 2-a de altfel stiu deja foarte bine ca, in disperare de cauza pentru ca in lipsa ”obiectului muncii” nu le mai poate asigura veniturile de pana acum, seful SPP incerarca ”sa scape” de aceasta povara, urmand sa se concentreze doar pe o largire a Sectiunii a 1-a, alaturi de celelalte structuri care vor fi ”conservate”. Iar incercarea de ”externalizare”a Sectiunilor a 2-a si a 3-a este cu atat mai paradoxala cu cat celelate structuri din sistem carora li s-au facut astfel de oferte de preluare se feresc ca dracul de tamaie de ”cadoul otravit” al generalului Pahontu. Cel care, totusi, va trebui sa le explice oamenilor de ce vor duce mai putini bani acasa dupa ce, la urmatoarea rectificare bugetara, SPP-ul va fi trecut pe minus, cu nu mai putin de o treime din bugetul alocat pana acum… Dar pana si atunci sunt tot mai greu de gestionat ”finantele” pentru a se continua onorarea platilor orelor suplimentare sau a altor sporuri, atata timp cat atatea cadre au fost pur si simplu lasate fara obiectul muncii dupa imensul scandal al spionarii demnitarilor ! Unul readus acum in discutie de suspiciunea furtului de date din computerele Guvernului, mai ales ca, sa nu uitam, acest incident de securitate a fost raportat structurilor abilitate, astfel ca ”rufele murdare” nu se mai pot spala doar in ”familia” SPP !

Cătălin Tache – national.ro