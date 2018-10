Generalul Iliescu, atac dur la Tăriceanu şi Vosganian: Aţi luat bani pentru a facilita celor de la ExxonMobile obţinerea de profituri imense în dauna statului român prin legea offshore?

Dumitru Iliescu, fost director al SPP, a lansat un atac dur la adresa liderilor ALDE Călin Popescu Tăriceanu şi Varujan Vosganian pentru poziţionarea acestora împotriva legii offshore. Acesta susţine că cei doi ar fi ameninţati de compania ExxonMobile „că vor da în vileag ce comisioane colosale au dat guvernantilor nostri, pentru a modifica Legea Petrolului în favoarea lor” şi din acest motiv s-ar opune.

”Un prieten apropiat imi trimite un link pe Whats App, il deschid si vad o postare a domnului Liviu Plesoianu, despre reursele energetice din Marea Neagra, preluata de DC News, lui fiindu-i blocat contul pe Facebook (probabil pentru ca spune prea multe si prea gave), si o chemare aproape disperata de a distribui masiv. O fac cu placere, stiind ca domnul in cauza se lupta consecvent cu jefuitorii, cu cozile de topor din interior, cu cei care doresc sa ne jecmaneasca avutia nationala. In timp ce lecturam ceea ce publicase DC News, prietenul meu ma apeleaza si ma intraba daca am reusit sa citesc, ii raspund ca mai am putin si dupa aceea discutam. Termin de lecturat ii spun si lui, vreau sa-l intreb ce crede, dar imi taie elanul si imi reprosaza direct ca ii protejez pe cei de la ALDE, in speta pe Calin Popescu Tariceanu si pe Varujan Vozganian. Nu ii protejez ii raspund eu. Nu am niciun interes sa o fac. Ai scris foarte mult despre acest subiect, ai aruncat cu acuze in stanga si in dreapta, dar nu ai spus nimic despre cei doi, desi ti-am spus ca ei sunt cei care blocheaza Legea Offshore, ca sunt sustinatorii celor de la ExxonMobile, ca au modificat Legea Petrolului, lege care stipula ca statului roman ii revine 45% din extractia de resurse din zona respectiva, cu niste redevente simbolice, care diminueaza foarte mult incasarile la buget, dar majoreaza semnificativ profiturile celor de afara – imi reproseaza el, si continua: de ce crezi ca apara cu disperare interesele celor mentionati anterior, doar asa ca i-a plesnit pe ei marinimia pe banii poporului? Nu, nu o fac dezinteresat, o fac de teama. Sunt amenintati direct de cei de la ExxonMobile, ca vor da in vileag ce comisioane colosale au dat guvernantilor nostri, pentru a modifica Legea Petrolului in favoarea lor, iar acum se vad in situatia de fi cu banii luati si problemele nerezolvate. Nu cred asa ceva ii raspund eu. Imi vine greu sa accept ca domnii Tariceanu si Vozganian sunt tradatori si ii sprijina pe cei din exterior. Asta este situatia, au tradat si tradeaza in continuare, nu pentru cativa arginti, ci pentru milioane de euro.

Nu vezi cum se pun contra adoptarii legii in forma avantajoasa pentru Romania, inventand tot felul de motive, blocand-o pana ii vor convinge pe partenerii de coalitie sa adopte forma dorita de cei care extrag resursele respective. Sunt in stare sa rupa chiar alianta cu cei de la PSD, daca acestia nu vor tine cont de pozitia lor. Se vede cu ochiul liber de ce si cum o fac. Mi-ai spus ca il consideri pe Tariceanu ca apt pentru a prelua functia de Presedinte al Romaniei. Chiar vrei sa inlocuim un tradator cu alt tradator? Ce pacate a savarsit scest popor sa fie asa de blestemat, de pedepsit de Dumnezeu. Cand o sa scapam de aceste cozi de topor? Nu vezi ca acesti tradatori ne sfideaza in continuare? Raman fara replica. Si eu aveam unele elemente si suspiciuni vis-a-vis de cei doi, dar am sperat ca ele sa nu fie adevarate. Cand analizez faptele si actiunile acestora incep sa ii dau dreptate prietenului meu, iar modul in care m-a criticat este corect. Ce ne puteti spune domnilor Tariceanu si Vosganian. Este adevarat sau nu? Ati luat bani pentru a facilita celor de la ExxonMobile, obtinerea unor profituri imense in detrimentul statului roman si de aceea nu sunteti de acord cu varianta propusa de PSD?

De ce nu reveniti la prevederile Legii Petrolului in sensul stipularii in Legea Offshore ca statul nostru sa primeasca 45% din resursele extrase din Marea Neagra, asa cum au facut-o si olandezii in contractul cu acelasi colos, ExxonMobile? Sa aplicam aceleasi reguli ca cei din Europa de Vest, cu care ne-am dorit sa fim parteneri egali!

Asa ne-ati demonstra ca nu ati intrat cu totul in butoiul cu miere!!!…sau ati intrat???