Germania, Olanda și Belgia anchetează scandalul ouălor în care apare o firmă legată de directorul adjunct al SRI, generalul Adrian Ciocîrlan

Procurorii din Germania au lansat o urmărire penală împotriva unor ferme din landul Saxonia Inferioară implicate în scandalul ouălor contaminate, devenind a treia țară care demarează o astfel de anchetă după Belgia și Olanda, informează DPA, citat de fluc24.ro.

Conform unei publicații o firmă din România ar fi legată de acest scandal.

La firma respectivă lucrează soția directorului adjunct al SRI, generalul Adrian Ciocîrlan.

Scandalul fipronilului s-a extins în Franța și Marea Britanie după livrarea de ouă contaminate cu acest insecticid din Olanda, unde milioane de găini ar putea fi sacrificate, transmite luni France Presse.

Gesa Weiss, purtătoare de cuvânt a procuraturii din Oldenburg, a declarat luni că fermele ale căror ouă au avut rezultate pozitive la testele pentru insecticidul fipronil sunt anchetate în legătură cu suspiciunea de încălcare a legilor privind siguranța alimentară și a celor privind hrana animalelor. Oficialul a refuzat să dea mai multe detalii.

Fipronil este un ingredient obișnuit în produsele veterinare împotriva puricilor, păduchilor și căpușelor. Produsul poate afecta ficatul, glanda tiroidă și rinichii dacă este consumat în cantități mari, deși acest lucru a fost testat numai pe șobolani.

Milioane de ouă contaminate au fost găsite în toate cele 16 landuri din Germania, cu excepția Saxoniei în est.

Există dovezi care sugerează că un producător belgian ar fi adăugat ilegal fipronil la un detergent și ar fi vândut amestecul unor ferme de păsări din cele trei țări. Această contaminare a provocat deja pierderi financiare de milioane de dolari.

Insecticidul ar fi fost cumpărat în 2016 de firma olandeză Chickfriend, alături de furnizorul belgian Poultry Vision, de la compania românească Farmavet, potrivit unei facturi publicate de The Black Sea. Astfel, potrivit sursei amintite, compania olandeză ar fi cumpărat 3.000 de litri de Fiprocid, insecticid ce ar fi produs de compania Pasteur România, pentru suma de 108.000 euro.Acest insecticid conţine, în proporţie de 10%, ingredientul activ Fipronil, potrivit The Black Sea.

Otilia Ana Ciocarlan, soția adjunctului directorului SRI, Adrian Ciocârlan, lucrează la Farmavet SA.

Soţia acestuia a fost implicată în calitate de angajat al SRI în celebra afacere Matser-NATO-mafia columbiană-Talpeş-Watts-pedofilul Treptow, acum 15 ani.

Farmavet SA a fost implicată şi în scandalul gripei aviare. Aceasta firmă este controlată de un anume Sorin Paul Stănescu, care controlează şi Institutul Pasteur.

Afacerea Pasteur este una mult mai gravă decât celebrul caz ICA în care Dan Voiculescu a primit 10 ani de închisoare.

Procurorii DNA trenează de 8 ani ancheta referitoare la modul în care a fost împroprietărit Institutul Pasteur cu 19 hectare de teren, care aparţineau Armatei.

Dosarul are nr.140/P/2009.

La sfârșitul lunii martie 2014, Tribunalul București a redeschis un dosar penal în care era vizat în principal Sorin Paul Stănescu, firma acestuia, dar și foștii șefi ai ADS. Judecătorul Florin Purigiu a dispus ca DNA să reia cercetările doar împotriva lui Stănescu și a firmei A&S Internațional pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Numai că la DNA nu s-a întâmplat nimic…

Interesant este că rivalii în afaceri ai lui Sorin Paul Stănescu au fost călcaţi de DNA…

Adrian Ciocârlan s-a ocupat în trecut de relația SRI cu DNA conform relatărilor din presă.

Institutul Pasteur a fost producătorul naţional de medicamente veterinare şi Farmavet este cel mai mare distribuitor de medicamente de uz veterinar.

În anul 2000, A&S International 2000 SRL a preluat de la statul român Institutul Pasteur din București, pentru suma de 1,5 milioane de lei. Tranzacția a fost una controversată și amplu dezbătută în presa de atunci, deoarece se considera că doar terenurile celebrului institut ar fi valorat de câteva sute de ori mai mult.

Aceasta nu este singura privatizare din portofoliul companiei. În 1998, A&S International 2000 a preluat și Farmavet SA, fosta Centrală Farmaceutică Zooveterinară, specializată în distribuția de produse de uz veterinar. Apoi, în 2000, a preluat Muntenia SA, companie de tradiție în construcția de mașini industriale.

În anul 2000, cifra de afaceri a A&S International 2000 SRL era de 7 milioane de lei, iar în 2014 ajunsese la 51 de milioane de lei. De asemenea, câștigurile au crescut de la 4 milioane de lei, în 2000, la 16,5 milioane de lei în 2014. Tot atunci, valoarea activelor imobilizate ajunsese la 80 de milioane de lei.

A&S International 2000 SRL, companie cu capital american înființată în 1994, a reușit să devină un mastodont al medicinei veterinare, dar și al agriculturii românești, scria PressOne.

Acum la A&S acţionar este Alexandra Cristina Roşu, fiica lui Sorin Paul Stănescu.

În 2006 scria Evenimentul Zilei: Patronul Institutului „Pasteur”, Adrian Stanga, este unchiul directorului Sorin Stanescu. Pentru ambii, gripa aviara a fost mana cereasca. Partener traditional al Directiilor Sanitar-Veterinare (DSV), firma celor doi – Farmavet SA – a furnizat acestor institutii majoritatea dezinfectantilor, kiturile pentru diagnostic.Numai pentru primul val de gripa aviara, Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara a cheltuit 110 miliarde de lei pe dezinfectante si echipamente achizitionate fara licitatie, de fiecare data fiind invocate urgenta si forta majora.

Adrian Ciocirlan apare potrivit surselor FLUX 24 implicat în multe afaceri controversate. De altfel acesta este unul din generalii SRI care a fost plecat în deplasări în Australia în ultimii ani, unde a participat la celebrele partide de vânătoare despre care presa a scris pe surse. Potrivit surselor FLUX 24, Ciocirlan a fost însoțit și de un cunoscut jurnalist, care are prestații la Realitatea Tv, dar și la un site de știri.

Adrian Ciocirlan a fost implicat în celebra afacere Matser prin soţia sa, Otilia Ciocîrlan.

Jan Willem Matser, fosta oficialitate NATO, a fost condamnat de tribunalul din Haarlem (Olanda) la 14 luni inchisoare pentru fals si frauda intr-o operatiune de spalare de bani. Este vorba de 200 de milioane de dolari, suma provenita, se pare, din trafic cu droguri din Columbia.

Matser, fost consilier pe probleme est-europene al fostului Secretar General NATO George Robertson, intentiona sa investeasca in Romania – avand legaturi de afaceri cu Oliviu Tender (patronul consortiului cu acelasi nume). Se pare ca fostul oficial NATO era interesat si de proiectul Rosia Montana.

„Prin aprilie 2002, Matser fiind in Romania in calitate de oficial NATO, am fost contactat de seful Administratiei Prezidentiale, domnul Ioan Talpes, care este si consilier pe probleme de securitate si siguranta nationala al Presedintelui Romaniei si care mi-a spus ca este in tara un inalt oficial NATO si care doreste sa cunoasca oameni de afaceri din Romania”, spunea controversatul om de afaceri Ovidiu Tender despre afacere într-o mărturie în faţa anchetatorilor olandezi în 2004.

Dupa ce Tender si-a dat acordul de a-l cunoaste pe Matser, a fost stabilita o intalnire de seara la restaurantul hotelului Hilton. Intalnirea nu a fost insa in doi, ci in patru. Potrivit depozitiei lui Tender, au participat la acea cina si doi generali, unul de la SIE si unul de la SRI, pe care omul de afaceri nu i-a nominalizat.Urmatoarea intalnire dintre Tender si Matser a avut loc la sfarsitul lui mai. „Am fost contactat de o persoana care mi-a spus ca Matser este in Romania si ca vrea sa vorbeasca cu mine. Nu-mi amintesc numele persoanei care m-a contactat, dar sigur era cetatean roman” – se mai arata in marturie. De asemenea, Tender nu-si mai amintea nici locul unde a avut loc aceasta a doua intrevedere: la biroul sau sau la restaurantul Floreasca. Tine minte insa ca Matser era insotit de o femeie care asigura traducerea si al carei prenume era Otilia. De altminteri, aceasta misterioasa femeie a fost audiata si ea, la Bucuresti, de catre procurorii olandezi, dar atat acestia, cat si omologii lor romani i-au trecut numele sub tacere.

Potrivit informatiilor FLUX 24, „misterioasa” femeie se numeste Otilia Ciocarlan si lucra la vremea respectiva ca translator la Serviciul Roman de Informatii. Ea a fost prezenta la toate celelalte intalniri dintre Matser si Tender, petrecute pana in decembrie 2002, momentul ultimei intrevederi dintre cei doi. Ulterior, Otilia Ciocarlan a demisionat din SRI si a inceput sa faca afaceri chiar cu Willem Matser: la inceputul anului 2003, a fost infiintata in Olanda firma Delta Holding, in care Otilia Ciocarlan detinea 5 procente, 80 la suta apartinea firmei Tranwood Europe, cu unic asociat Willem Matser, iar restul de 15 procente au fost incredintate unui anume Larry Watts.

Recent, FLUX 24 a făcut dezvăluri explozive despre Farmavet și implicarea în afacerile ANSVA.

DEZVĂLUIRILE FLUX 24:

INVESTIGAȚIE COMUNĂ FLUX 24 ȘI INCISIV DE PRAHOVA:

Despre Farmavet s-a mai scris dar nicio institutie de forta a statului, in special DNA, nu a investigat sau cercetat toate afacerile subterane ale acesteia in domeniul produselor si medicamentelor veterniare si implicarea in promovarea unor persoane la nivel de decizie in ANSVSA si Directiile Teritoriale ale acestei autoritati.

Farmavet SA a luat fiinta in anul 1991 prin HG nr. 1243/1990 privind infiintarea Societatii comerciale pe actiuni Farmavet, prin preluarea patrimoniului bazei de aprovizionare specializate cu produse de uz zooveterinar, care se desfiinteaza. Prin hotararea in cauza semnata de fostul premier Petre Roman, firma avea ca obiect de activitate “aprovizionarea cu produse farmaceutice, biologice, dezinfectante, instrumentar de uz veterinar, aparatura de laborator si alte produse specifice acestei activitati, necesare tuturor crescatorilor de animale si unitatilor de cercetare, invatamint cu profil veterinar. Societatea isi constituie prin activitati de comercializare fondul de produse farmaceutice, biologice si altele, din tara si import, intr-o structura cantitativa si sortimentala care sa acopere nevoile pietei si a unui stoc de siguranta pentru combaterea epizootiilor.”

Actualmente, intrucat Otilia Ana Ciocarlan sotia adjunctului directorului SRI, gral.bg. Adrian Ciocarlan lucreaza in cadru firmei Farmavet SA, deducem faptul ca aceasta firma are si un sprijin din partea intelligence-ului intern al Romaniei, sens in care unii din conducerea ANSVSA au fost numiti, se pare, si cu sprijinul tacit al SRI.

Astfel, dl. dr. Geronimo Raducu Branescu – Presedinte – Secretar de Stat al ANSVSA a fost impus, spun unele guri rele, de catre Liviu Dragnea la propunerea lui Sorin Paul Stanescu, patronul Farmavet prin societatea A&S INTERNATIONAL 2000 SRL, dar si a afaceristului Felix Stroe, baron PSD cu mari interese in zona Portului Constanta. Un alt personaj este vicepresedintele ANSVSA, dr. Traian Petcu care, printre alte activitati trecute se numara si cea de fost director al sucursalei Vaslui a S.C. Farmavet S.A. Bucuresti (mai 2005 – ianuarie 2009). Culmea ironiei este faptul ca dl. Gheorghe Stratulat numit director de cabinet al presedintelui ANSVSA a fost, cu totul intamplator, evident, director al departamentului de epidemiologie si laborator veterinar din cadrul Institutului Pasteur Bucuresti SA (2014 – martie 2017) si in perioada 2004 – martie 2017 director general al SC Farmavet SA, conform declaratiei sale din cv-ul existent public pe site-ul ANSVSA.

Oare nimeni din Ministerul Agriculturii, Guvern si alte institutii ale statului nu au verificat faptul ca prin numirea acestor persoane la conducerea ANSVSA se poate genera o posibila activitate de control si dirijare de interese masive ale Farmavet SA la nivelul conducerii centrale si teritoriale ale autoritatii sanitar veterinare din Romania, cu toate consecintele negative in plan economico-financiar si de securitate alimentara a populatiei nationale.

In fapt aceasta situatie generata la nivelul conducerii ANSVSA prin numirea acestor persoane ce provin direct sau mijlocit din interesele Farmavet poate intra sub incidenta obiectivelor nationale de securitate evidentiate in GHIDUL STRATEGIEI NATIONALE DE APARARE A TARII PENTRU PERIOADA 2015-2019, document programatic al Administratiei Prezidentiale, aprobat prin Hotararea CSAT nr. 128 din 10 decembrie 2015 si, care prevede la ONS 16: “Consolidarea securitatii si protectiei infrastructurilor critice – energetice, de transport, cibernetice, precum si a securitatii alimentare si mediului” si unde sunt enumerate principalele institutii cu atributii in realizarea ONS 16: MECRMA, MCSI, MENCS, MS, MMAP, STS, SIE, SRI, MADR, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, MAI, MApN, Ministerul Transporturilor, Agentia Spatiala Romana, MDRAP si alte institutii desemnate ca APR.”

Mai mult, Autoritatea Sanitar-Veterinara prin aceasta “capusare” prin persoane obediente si cu interese induse atat de Farmavet SA cat si prin alte persoane angajate in structura organizational-functionala a ANSVSA care mai fac parte si din pseudorganisme de tip “nonguvernamentale” precum Colegiul Medicilor Veterinari din Romania – CMVR, care are un statut special prevazut prin act normativ, dar care prin imixtionare in activitatile institutiei, in ultimii 10 ani, a determinat o situatie grava prin faptul ca institutii ca ANI si ANFP au constatat ca exista “incompatibilitate si conflict de interese” intre calitatea de functionari publici angajati la ANSVSA si membru in CMVR, intrucat unele dintre programele strategice ale ANSVSA se realizeaza cu finantare de la bugetul de stat prin intermediul medicilor veterinari multi “membri ai CMVR”, dar si angajati ai ANSVSA, generandu-se astfel posibile acte de natura a intra sub sanctiune administrativ sau chiar penala conform legiilor nationale aplicabile.

O situatie relevanta in acest sens este cea a fostului presedinte ANSVSA, dr.Dumitru Baiculescu care a fost trimis in judecata pentru ca in perioada cand se afla la conducerea DSVSA Buzau avea dubla calitate de ordonator de credite – director executiv si prestator de servicii pentru institutia pe care o conducea in calitate de “medic concesionar-servicii externalizate de stat catre medici privati de libera practica”, precum si faptul ca detinea si o functie de conducere in CMVR la nivel local. Interesant este faptul ca, actualmente, acelasi dr. Dumitru Baiculescu ocupa functia de director executiv adjunct al Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti, sub conducerea lui dr. Ovidiu Zvoristeanu, director executiv, o alta persoana controversata si cunoscuta opiniei publice.

De remarcat este ca aceasta stare de fapt este generalizata in intreaga tara si este constata de mai multi ani atat la nivelul institutiei in cauza cat si la cel guvernamental, neluandu-se nicio masura clara pentru prevenirea situatiilor de conflict de interese sau incompatibilitati ale persoanelor angajate in cadrul ANSVSA.

Mai mult, actuala echipa de conducere a ANSVSA incearca modificarea si completarea OG nr.42/2004[1] si OG nr.83/2003 pentru a transfera Posturile de Inspectie la Frontiera (PIF) de la nivel central la nivelul directiilor judetene – DSVSA, situatie ce ar conduce la slabirea puterii administrative si de decizie de la nivelul autoritii competente centrale, putandu-se astfel genera posibile fapte de coruptiei si fraude in domeniul subsecvent si nu numai, afectandu-se si interesele generale ale strategiei actuale a Uniunii Europene de intarire a controlului la frontiera in domeniu la granitele Comunitatii Europene.

Actuala conducere ANSVSA promoveaza si intentioneaza sa realizeze o reorganizare “personala” care va declansa un mega scandal datorita riscului major de infrigement, inclusiv de destabilizare a exporturilor romanesti si risc asupra sigurantei verificarii importurilor/exporturilor, prin transferarea Punctelor de Inspectie Frontiera (PIF) de control sanitar-veterinar de la structura centrala (ANSVSA) la Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Judetene (DSVSA), fapt deosebit de grav, mai ales pe frontiera de est a Romaniei, frontiera non-Schengen, acolo unde vorbim deja, prin angajamentele TFUE de “frontiera Uniunii Europene”.

Tinand cont de situatia geopolitica a Romaniei, aceasta intentie a actualei conduceri va destabiliza sistemul sanitar-veterinar si mai mult in privinta garantarii partenerilor comunitari ai U.E. precum si partenerilor din tari terte asupra masurilor reale de control sanitar-veterinar impuse de legislatia europeana si internationala si de garantie a respectarii de catre Romania a legislatiei in domeniu (un exemplu elocvent deja consumat este scandalul exportului de animale in Israel si Turcia, datorita activitatilor nelegale intreprinse de angajati ai ANSVSA prin neglijenta in serviciu, generandu-se pierderea temporara a pietei israeliene si turce, cu o cota de export animale in viu de peste 60.000.000 euro/anual. Situatia “problemei Israel si Turcia” este similara si cu alte state potentiale ca interes pentru exporturile romanesti).

Ciudat este faptul ca pentru sustinerea celor doua proiecte de acte legislative prin care se doreste modificare/competarea OG nr.42/2004 si OG nr.83/2003, in notele de fundamentare se sustine o situatie faptica ce poate determina reactii diverse la nivelul populatiei si a autoritatilor nationale si comunitare si care nu credem ca este sustinuta de realitatea factuala intrucat nu au fost facute public demersuri institutionale in consecinta atat in tarile vecine cat si in Romania.

Astfel, in cele doua note de fundamentare ale actelor normative propuse de ANSVSA, la capitolul Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ, punctul 2. Schimbări preconizate se stipuleaza :

“Având în vedere necesitatea eliminării riscurilor la adresa securității și siguranței alimentare a populației, în considerarea măsurilor care trebuie luate în scopul prevenirii apariției focarelor de pestă porcină africană care se manifestării în statele vecine cu România, se impune, în regim de urgență, organizarea posturilor de inspecție la frontieră în cadrul direcțiilor sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, pentru gestionarea eficientă a actualului context epidemiologic.”

Solicitam celor in drept sa analizeze situatiile existente la nivelul ANSVSA si oportunitatea adoptarii actelor normative propuse anterior mentionate, acte ce se pot descoperi postate pe site-ul oficial al autoritatii sanitar-veterninare in zona transparentei decizionale.