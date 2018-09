Gherla. Un bărbat, zis „Pussy Cat”, a stâlcit în bătaie în curtea şcolii un elev de 12 ani, pentru o copilărie a colegilor săi!

Copil maltratat, chiar în curtea Şcolii Generale nr. 1 din Gherla, de un bărbat trecut de 55 de ani, al cărui apartament e situat într-un bloc din proximitatea şcolii. Nicuşor, băiatul în vârstă de 12 ani a fost atacat de către cel poreclit Pussy-Cat pentru fapta colegilor lui, care au aruncat cu castane în parbrizul automobilului sau în geamul apartamentului acestuia, nu se ştie deocamdată cu exactitate. Fapta, de o duritate deosebită a fost filmată de copiii aflaţi acolo, cu telefoanele mobile, şi apare şi pe camerele de supraveghere ale şcolii. Cazul a fost preluat deja de către Poliţia municipiului Gherla sub aspectul infracţiunii de lovire sau alte violenţe!

Nicuşor, un copil pirpiriu – dar extrem de dezgheţat – este însoţit, în dimineaţa zilei marţi 25 septembrie, la I.M.L.Cluj, de către cei doi părinţi ai săi. Cu amabilitate, Iosif, capul familiei, arată ce-l aduce pe el, pe Nicuşor şi pe soţia lui la instituţia medicală clujeană: „Am venit în regim de urgenţă, din Olanda, unde lucrăm la o seră. Am fost zguduiţi când am fost informaţi că băiatul nostru a fost bătut de un vecin, poreclit Pussy-Cat, chiar în curtea şcolii unde învaţă, pentru că nişte copii au aruncat cu castane în maşina sau în geamul apartamentului unui vecin, iar acel individ s-a răzbunat tocmai pe el, complet nevinovat! Menţionez că băiatul a fost lăsat în grija bunicii dinspre soţie şi a fratelui său, care va face curând 18 ani, şi practic noi lipsim doar câteva luni pe an, perioadă în care muncim acolo. N-avem ce face, ştiţi şi dumneavoastră ce greu se fac banii în România, plus că vrem să ne finisăm şi aranjăm şi o casă pe care am cumpărat-o în localitatea Sântioana”. Intervine în dicuţie micuţul Nicuşor, cu glas firav şi piţigăiat, dar scăpărând să se afle adevărul: „Asta s-a întâmplat joia trecută, pe la ora şase seara, când jucam fotbal în curtea şcolii iar câţiva copii, mai neastâmpăraţi, au aruncat cu castane peste garaje. Au nimerit ceva, un geam sau parbrizul maşinii lui Pussy-Cat – nu ştim cum se numeşte, dar e poreclit aşa pentru că ţine multe pisici – şi acesta a venit repede în curte, ca să se răzbune pe cei care au aruncat cu castane. Băieţii vinovaţi au fugit dar eu nu, fiindcă nu aveam de ce. Şi atunci el m-a prins tocmai pe mine, m-a trântit la pământ şi mi-a dat numai cu pumni în cap. Iar după ce am scăpat de loviturile lui am mers la verişoara mea, care a venit împreună cu prietenul ei şi atunci Pussy-Cat a vrut să-i bată şi pe ei. Cu greu au scăpat amândoi, că omul era turbat de furie”… Preia din nou frâiele discuţiei tatăl lui şi adaugă: „Când am aflat ce s-a întâmplat cu Nicuşor am lăsat totul şi am pornit spre ţară cu un microbuz care se tocmai se pregătea să vină în ţară. Am lăsat vorbă şefului nostru de echipă, nu şi şefului mare – şi sper să fim înţeleşi, să nu ne pierdem slujba din această cauză”. Se pregătesc să efectueze formalităţile necesare consultului copilului, însă observă că, în graba venirii la Cluj-Napoca au uitat un lucru esenţial, certificatul de naştere al lui Nicuşor. Cu toate acestea, extrem de amabili şi îndatoritori, medicii legişti l-au consultat pe micuţ, au consemnat cazul urmând ca zilele viitoare, după ce părinţii îi aduc certificatul de naştere să-i elibereze dovada agresiunii suferite de acesta. Explică dl. Iosif, tatăl copilului, înainte de a părăsi instituţia medicală clujeană: „Ce a făcut acest om e inacceptabil şi pot să vă spun că am văzut, atât imaginile filmate de copii cât şi cele de la camera de supraveghere a şcolii… Ne-au şocat puternic şi ne-au demonstrat de cât sadism e capabil un asemenea individ. Practic, pentru fapta lui îl vom reclama la poliţie, dar ne vom angaja şi un avocat, ca să-l învăţăm minte să nu mai procedeze altă dată astfel cu copiii – şi încă nevinovaţi, cum este fiul meu”!

“În acest caz s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe şi se fac verificări amănunţite în vederea clarificării tuturor aspectelor sesizate”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.