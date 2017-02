Gilau, o comuna europeana

,,Euforia” alegerilor locale a cuprins si comuna Gilau, al carei primar, Dumitru Sfârlea (PSD) si-a depus candidatura pentru un nou mandat. Contracandidatul sau, liberalul Ioan Maris a decis sa se înscrie în cursa electorala pentru postul de primar, deoarece s-a saturat sa stea ,,cuminte” pe margine. Acesta acuza Consiliul Local din Gilau de pasivitate în ceea ce priveste fondul funciar, iar primarului în exercitiu îi reproseaza faptul ca nu s-a tinut de promisiunea, conform careia va realiza un drum special pentru utilajele agricole, având în vedere faptul ca accesul acestora pe soseaua nationala este interzisa prin lege.

Comuna Gilau este condusa de acelasi primar, Dumitru Sfârlea înca din anul 2000. Însa, Sfârlea nu se opreste aici si si-a depus candidatura pentru un nou mandat deoarece, potrivit acestuia, experienta si obisnuinta îsi spun cuvântul. Potrivit propriilor declaratii ale primarului în exercitiu, în urma celor doua mandate, Gilaul s-a transformat într-o adevarata comuna europeana. Primul pas a fost introducerea gazului metan în întreaga comuna, extinderea si modernizarea iluminatului public, introducerea apei potabile în satul Somesul Rece si renovarea bisericilor, indiferent de cultul practicat. ,,Primul lucru pe care l-am facut când am preluat fotoliul de primar a fost renovarea gradinitei, dupa model maghiar. Daca ei pot si noi putem, nu suntem mai prejos decât ei. În plus, am construit o sala de sport prin programul de 400 de sali de sport, inaugurat de Nastase, dar si o capela în cimitirul din Gilau, care urmeaza sa fie finalizata în perioada urmatoare. Tot în timpul mandatului, în Gilau s-a înfiintat primul muzeu etnografic si am lansat prima monografie tiparita a localitatii. De asemenea, am renovat sediul Primariei, dar si toate scolile si gradinitele de pe raza comunei Gilau”, a declarat Dumitru Sfârlea.

Obiective îndeplinite

Primarul din Gilau se mai lauda ca si-a pus în practica toate obiectivele pe care si le-a propus. Potrivit acestuia, lista cu obiective a fost finalizata înca din 2007. Printre acestea se numara construirea de poduri si de punti metalice în Gilau si Somesul Rece, realizarea de patru statii de autobuz, extinderea trotuarelor pe toate strazile din Gilau, introducerea încalzirii centrale pe gaz metan în toate institutiile publice de pe raza comunei si realizarea a doua terenuri de sport cu gazon artificial în Gilau si Somesul Rece. ,, Sincer sa va spun, nu m-am asteptat sa realizez atâtea în cei opt ani. Din 1996 pâna în 2000 am fost vioceprimar si am stiut ca nu exista fonduri. Având în vedere faptul ca Gilau este în continua dezvoltare, am considerat necesara crearea unei scoli profesionale de mecanici auto si construirea a trei garaje pentru prima subunitate de pompieri înfiintata în mediul rural. Un lucru cu care ma mândresc este faptul ca în comuna exista o statie SMURD, bineînteles prima din mediul rural”, a explicat Sfârlea.

Planuri de viitor

Având în vedere faptul ca comuna Gilau este în continua dezvoltare, primarul are planuri mari pentru mandatul urmator, printre acestea numarându-se înfiintarea a doua parcuri de joaca în Gilau si Somesul Rece, fondurile fiind alocate din programul numit ,,Spatii verzi”. Tot din fonduri, însa de aceasta data acordate de Phare, în curând se va implementa în comuna sistemul de colectare selectiva a deseurilor menajere. Conform lui Sfârlea, au început deja lucrarile pentru ridicarea unui monument închinat eroilor din Gilau, cazuti în cele doua razboaie mondiale. ,,O sa ma consult cu câtiva istorici si vreau ca monumentul sa fie închinat si eroilor români, dar si celor maghiari. Nu vreau sa fiu acuzat pe urma de nationalism. Un obiectiv ce mi l-am propus sa-l realizez în perioada urmatoare este înfiintarea unei scoli profesionale de chelneri, deoarece în zona sunt multe pensiuni care au nevoie de forta de munca. Deja am câstigat cinci proiecte pe fonduri europene, printre acestea numarându-se crearea unui camin pentru elevii navetisti si renovarea Caminului Cultural din satul Somesul Rece”, a precizat Dumitru Sfârlea.

Reprosul opozitiei

Contracandidatul actualului primar este Ioan Maris, presedintele organizatiei locale a PNL. Acesta a recunoscut ca n-a facut niciodata politica si ca a ,,îmbratisat” ideile liberale în urma cu doar câteva luni. ,, Eu n-am facut politica. N-am fost membru de partid pâna acum trei luni când m-am înscris în PNL. Dar am avut mereu idei liberale. Asa cum au facut si altii, n-am putut sa stau deoparte. Candidez pentru functia de primar pentru ca m-am saturat sa stau pe margine si sa îi las pe altii sa hotarasca pentru mine”, si-a justificat Maris candidatura pentru fotoliul de primar. Oponentul lui Sfârlea a declarat ca cea mai mare problema a comunei Gilau este fondul funciar. Potrivit acestuia, chiar daca problema retrocedarii padurii catre urmasii ,,iobagilor” a fost rezolvata, iar Directia Silvica Cluj a pus la dispozitie suprafetele de padure, Comisia Locala de fond funciar amâna în mod nejustificat punerea la dispozitie a suprafetelor de padure în vederea eliberarii titlului de proprietate în favoarea composesoratului. ,,Vinovat de aceasta situatie este si Consiliul Local al comunei Gilau, care nu ia o hotarâre în ceea ce priveste un schimb de teren de 50 ha între Statul român si Composesoratul din Gilau pentru a evita un proces neplacut de retrocedare între cetatenii din Somesul Rece si Gilau. Aceasta problema a fondului funciar as rezolva-o prin mai multa transparenta si as aseza o harta cu toate terenurile comunei, sa stie cetateanul cum sta treaba”, a declarat proaspat liberalul Maris.

Promisiuni liberale cu caracter electoral

În opinia lui Ioan Maris, comuna Gilau mai are nevoie de ceva îmbunatatiri. În cazul în care va câstiga cursa electorala pentru functia de primar, Maris se angajeaza sa înlocuiasca conducta de alimentare cu apa potabila, care în anumite zone ale comunei este în pericol sa cedeze. De asemenea, contracandidatul actualului primar promite crearea unui drum special pentru utilajele agricole, care ,conform legii, au restrictie pe soseaua nationala ce strabate comuna Gilau. ,,Cei care se ocupa cu agricultura nu pot sa se deplaseze cu utilajele la terenurile agricole pe care le detin, iar neavând posibilitatea sa evite soseaua nationala sunt supusi riscului de a fi amendati, conform legii. Primarul a tot promis ca va rezolva situatia, dar au trecut opt ani si nu s-a facut nimic. O alta problema destul de grava ce trebuie remediata este întabularea. De multe ori când încerci sa vinzi un teren sau sa-l întabulezi, observi ca titlul de proprietate asupra terenului este întocmit gresit. Ori nu corespunde tarlaua, ori nu corespunde parcela sau în cel mai rau caz, exista doua sau trei titluri de proprietate eliberate pe aceeasi suprafata. Tot mai multi cetateni sunt afectati de aceasta situatie, iar vinovatii nu sunt pedepsiti, masurile împotriva lor întârziind sa apara. Un alt lucru pe care l-am observat si care trebuie remediat este lipsa unor parcuri de joaca pentru copii. La o populatie de aproape 10.000 de locuitori nu exista un parc de joaca în care sa se poata juca un numar mai mare de zece copii. Iar acest lucru este inadmisibil. De asemenea, consider necesara realizarea unui plan urbanistic bine gândit, având în vedere localitatile vecine, cum ar fi comuna Floresti, unde se construieste haotic. Însa, asta nu înseamna ca sunt împotriva constructiilor. Din contra, doresc sa atragem cât mai multi investitori care sa ajute comuna Gilau în procesul de dezvoltare”, a încheiat Ioan Maris.

Timea Moldovan