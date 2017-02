Grupul de la Cluj via „Doi ș’un sfert” și legăturile cu Țiriac

Dupa ce le-a facut „curve” pe sotiile milioanelor de romani care muncesc in strainatate, Ioan Rus s-a retras la Cluj. Pe un munte de bani. Care creste pe zi ce trece. Caci, pe langa afacerile cu „mertane”, iata ca si cele imobiliare se dovedesc o nesecata mina de aur pentru familia Rus. Mai ales de cand unii importanti oameni de afaceri din oras au inceput sa dea tun dupa tun, construind turn dupa turn, dupa ce s-au pus spate in spate cu fostul ministru de Interne.

Dar iata ca tocmai atunci cand toate mergeau din plin pentru influentii membri ai Grupului de la Cluj, a izbucnit scandalul de la „Doi s’un sfert”. Iar amanuntele incendiare dezvaluite pana acum in exclusivitate de catre „National” reprezinta doar varful iceberg-ului acestei anchete care, fara indoiala, se va transforma intr-un veritabil tsunami care va lovi una dintre ultimele „redute” care au rezistat pana acum la orice incercare de modernizare a Ministerului de Interne. Cert este insa ca, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, probabil ca „zburarea” chestorului Nelu Zarnica din MAI si „perpelirea” acestuia pentru urmatoarea faza a cercetarii i-a pus serios pe ganduri pe Ioan Rus si pe „Vulpea” Virgil Ardelean. Ca si pe oamenii de afaceri care s-au dedulcit la ponturile obtinute contra-cost de la ofiterii DIPI implicati in operatiuni paralele cu fisa postului. Iar cum, la randul sau, „Vulpea” ii asigura si miliardarului Ion Tiriac doza zilnica de „sifon”, lucrurile se complica serios pentru toti cei implicati in scandalul scurgerii de informatii de la „Doi s’un sfert”.

Anchete in cascada

Odata spart buboiul de la DIPI, nimeni nu va mai putea impiedica curatarea pana la os a puroiului de aici. Chiar daca „ultimii mohicani” invatati ani de zile cu transformarea serviciului secret intr-o afacere de familie mai incearca, disperati, sa traga de timp, recurgand la aceleasi „obosite” metode de intimidare si filaj paralel, care n-au tinut nici macar pe vremea artagosului Gelu Oltean. Cert este nu doar ca dosarul principal se afla intr-o faza extrem de avansata a cercetarii, dar si faptul ca deja asistam la a o adevarata cascada de anchete. Astfel ca, dupa deturnarea Fondului Cheltuieli Operative destinat platii informatorilor si cumpararea unui autoturism de lux Audi A8, deja se fac verificari cu privire la acordarea unor salarii de exceptie in cadrul structurii. Dar si la scurgerea de informatii catre anumiti miliardari care, dupa primirea ponturilor platite cu cate 30.000 de euro, declansau apoi atacuri de tip „raider” impotriva unor rivali in afaceri sau chiar a unor bieti businessmani grav bolnavi, care nu vroiau sa le cedeze, pe preturi de nimic, afacerile detinute. Si, nu in ultimul rand, pe langa fostii sefi ai „Doi s’un sfert” deja audiati de catre procurorii anticoruptie, se pare ca va veni si randul a doua doamne din aceeasi structura sa dea cu subsemnatul, cat de curand, la DNA. Sa speram barem ca vor avea decenta sa nu se prezinte in fata procurorilor cu produsele de lux cumparate de la firma „Chanel”, stiu ele bine pe ce bani…

Consultant intelligence

Dupa ce le-am spart „cuibusorul de nebunii” din sediul holding-ului Tiriac, unde „puii de Vulpe” cu care fusesera impanzite structurile DIPI se strangeau zilnic, ca „albinutele”, cu desagele pline de informatii, nu a mai fost un secret pentru nimeni ca „detectivii particulari” de la firma chestorului Virgil Ardelean asigurau servicii de „consultant intelligence” pentru magnat. Ce-i drept, cat de performante au fost acestea este o cu totul alta poveste, strangerea latului DNA in jurul a tot mai mult afaceri derulate de catre Tiriac vorbind de la sine… Important este insa ca, dupa cum arata concluziile unui raport informativ exploziv, unii dintre ofiterii de la „Doi s’un sfert” protejati de catre chestorul Nelu Zarnica ofereau, la randul lor, un tip similar de servicii de „consultant intelligence” catre „divizia imobiliara” a grupului de la Cluj. Si care, folosind un important om de afaceri drept interfata, a reusit astfel sa-si extinda afacerile si in alte zone, beneficiind de „aportul informational” al ofiterilor care reusisera sa viruseze Directia de Informatii si Protectie Interna.