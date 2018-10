Guvernul a adoptat OUG privind legile justiției. Principalele modificări aduse

Ministrul Justiției, Tudorel Toader a anunțat luni că Guvernul a adoptat OUG pentru modificarea și completarea legilor justiției. Toader a precizat că acest demers a fost necesar pentru corelarea unora dintre prevederi, pentru preluarea unora dintre recomandările Comisiei de la Veneţia, pentru preluarea unora dintre solicitările CSM.

”Suntem în momentul în care se încheie o perioadă de dezbateri pe cele 3 legi ale justiției. Pentru corelarea unora dintre prevederile celor 3 legi, pentru preluarea unora dintre observațiile Comieiei de la Veneția, pentru preluarea unora dintre criticile CSM, Guvernul a adoptat OUG pentru modificarea legilor justiției.

Vreau să fac o prealabilă precizare: eu nu am mers la Comisia de Veneția de 2 ori pentru a negocia, cum am auzit în spațiul public, soluțiile din OUG, nu am mers pentru a lua aprobare pentru aceste soluții și nu am mers la Comisia de la Veneția pe cont propriu, fără a mă consulta înainte cu decidenții din țară.

Vă prezint pe scurt principalele modificări aduse prin OUG:

– Se mărește experiența solicitată pentru procurorii șefi, procuror-șef de Parchet de la 8 ani cât sunt în prezent, la 15 ani.

– Interviurile pentru procurorii de rang înalt vor fi transmise în direct, arhivate și văzute de oricine dorește.

– Procurorii vor putea fi delegați cu avizul secției de procurori din CSM.

– Atât la DIICOT, cât și la DNA crește vechimea în profesie pentru a putea accede la 10 ani.

– Procurorii șefi nu vor mai putea înceta detașarea procurorilor DIICOT și DNA la cea mai mică sancțiune.

– Reprezentanții societății civile au drept de vot în plenul CSM.

– Ministrul Justiției poate sesiza Inspecția Judiciară pentru a se stabili dacă există indicii că există abateri de la normele comportamentale ale procurorilor.”, arată Tudorel Toader.