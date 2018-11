Hackerul clujean care a spart serverele NASA, condamnat la închisoare după ce a vândut bilete false la UNTOLD

Hackerul român Robert Butyka, cunoscut cu pseudonimul „IceMan”, a devenit celebru după ce a spart serverele NASA în 2010, infracţiune pentru care a primit 3 ani de închisoare cu suspendare. În schimb, el a fost condamnat la închisoare într-un alt dosar.

Magistrații Curții de Apel Cluj i-au aplicat lui Robert Butyka o pedeapsă de 2 ani şi 8 luni pentru clonarea site-ului festivalului de muzică electronică şi furtul datelor bancare ale unui procuror, la care s-a adăugat condamnarea cu suspendare din dosarul NASA, de 3 ani, transformată pentru recidivă în pedeapsă cu executare.

”Admite apelul declarat de inculpatul BR, împotriva sentinţei penale a Tribunalului Cluj, pe care o desfiinţează numai cu privire la pedepsele aplicate inculpatului BR şi judecând: Reduce pedepsele aplicate inculpatului BR pentru săvârşirea infracţiunii de fals informatic de la 2 ani închisoare la 1 an închisoare şi pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos de la 3 ani închisoare la 2 ani închisoare. Menţine pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 8 luni, în final inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 8 luni închisoare. Menţine dispoziţia din sentinţă privind revocarea suspendării sub supraveghere pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa Judecătoriei Cluj-Napoca, definitivă prin decizia Curţii de Apel Cluj, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 3 ani închisoare alături de pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 8 luni închisoare, în final 5 ani şi 8 luni închisoare, în detenţie. Deduce din pedeapsa rezultantă detenția preventivă din perioada 16.11.2011-17.01.2012 și cea din perioada 14.04.2016 – 15.04.2016. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 noiembrie 2018”, se arată în soluția pe scurt.