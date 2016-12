Haosul urbanistic continuă. Garaje transformate ilegal în spații de locuit

După mansardele ridicate pe acoperișul blocurilor, fără autorizații și aprobări, a venit rândul garajelor de la demisolul blocurilor să fie transformate ilegal în locuințe. Se întâmplă în Cluj, în cartierul Mănăștur, unde în locul garajelor care au fost prevăzute în proiectul inițial al imobilului de pe strada Bucovinei, la numărul 4 se construieșțe un spațiu de locuit.

Printr-o reclamație adresată primăriei, Ioan Popa, un locatar de pe strada Bucovinei nr. 4 a făcut o reclamație primăriei prin care aduce la cunoștință faptul că la demisolul blocului se transformă cele două garaje ale blocului se transformă în garsoniere.

”Vreau să aduc la cunoștința serviciului de disciplină în construcții lucrări ilegale de transformare a unui garaj în garsoniera pe strada Bucovina nr. 4, Cluj-Napoca. Din cele două garaje rămase la demisolul blocului, unul deja este aproape terminat de amenajat ca și garsonieră. Menționez că nu ni s-a cerut acordul locatarilor în niciun fel de aceea sunt sigur că lucrările sunt ilegale și fără Autorizație de Construcție”, sesizează Ioan Popa.

Reporterul Gazeta de Cluj s-a deplasat la fața locului unde a constatat că într-adevăr unul dintre garajele de la demisolul blocului s-a transformat într-un spațiu de locuit aproape finalizat. Totodată

vecinii au afirmat că nu este singurul garaj transformat într-un spațiu cu o altă destinație, în zonă fiind multe de acest fel.

Aflăm de la un muncitor care se afla în fostul garaj de pe Bucovinei nr. 4 că domnul cel care deține imobilul de la demisol este domnul Aurelian care este de asemenea și administratorul blocului. Ulterior, pentru un punct de vedere, l-am contactat telefonic pe domnul Aurelian care a fost deranjat de faptul că i se cere o explicație asupra situației, spunându-i reporterului că nu intră în atribuția unui jurnalist problemele de acest fel, îndrumându-ne să ne ocupăm de publicitate și nu de astfel de cazuri. Totuși, la final conversației, domnul administrator Aurelian știe de reclamațiile făcute de vecini, dar a negat faptul că nu are autorizația de construcție necesară și ne-a asigurat că totul este legal.

Pentru a lămuri situația, am solicitat Primăriei Cluj-Napoca să ne comunice dacă fostul garaj de pe strada Bucovina nr. 4 a fost modificat cu o autorizație de construcție. Reprezentanții primăriei ne-au confirmat ilegalitatea lucrărilor.

”În urma controlului efectuat la imobilul din str. Bucovina nr.4, proprietarul garajului, pentru lucrările realizate nelegal, a fost sancţionat contravenţional prin PVCC nr. 0079811, conform prevederilor art.26 lit.a din Legea 50/1991-republicată”, ne-au transmis reprezentanții Primăriei Cluj.

Garaj transformat în afumătoare

La începutul acestei luni, polițiștii locali au fost sesizați de faptul că locatarii unui bloc de locuințe din cartierul Între Lacuri au fost puternic deranjați de fumul provenit dintr-un garaj amplasat lângă imobilul în cauză, condus în exteriorul construcției printr-o țeavă metalică improvizată.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Protecția Mediului și Serviciului Inspecție Comercială s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că în garajul menționat s-a improvizat o afumătoare într-un dulap metalic. A fost identificată și chemată la fața locului persoana responsabilă pentru această faptă, care în calitate de proprietar al garajului a folosit amplasamentul pentru afumarea cârnaților proveniți în urma sacrificării unui porc.

„Ne-am trezit de dimineață cu un miros îngrozitor. Din garajul vecinului nostru ieșea un nor imens de fum. Prima dată am crezut că cineva i-a făcut o farsă sau că printr-o nenorocire i-a luat foc spațiul respectiv. Apoi am văzut ce de fapt, acesta și-a afumat cârnații de porc într-un dulap special amenajat în garaj. E incredibil ca în Cluj-Napoca, în 2016 să mergi la muncă cu hainele mirosind a carne afumată. Mirosul a intrat și în interiorul mașinilor parcate în zonă” declară unul dintre vecinii clujeanului.

Pentru fapta mai sus menționată, respectiv pentru utilizarea garajului amplasat pe domeniul public în alte scopuri decât pentru gararea autovehiculului, proprietarul garajului a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 150/2009 și H.C.L. nr. 191/2009.

De asemenea, în urma măsurilor dispuse de către polițiștii locali prin Procesele verbale de constatare a contravenției încheiate la fața locului, contravenientul a luat măsuri urgente pentru dezafectarea dulapului metalic compartimentat și modificat pentru afumarea produselor din carne, respectiv predarea acestuia la un centru autorizat de colectare a deșeurilor feroase.

Garaje transformate în garsoniere, la tot pasul

Nu mai este nicio surpriză pentru nimeni faptul că în cartierul Bună Ziua este un haos urbanistic. Spre exemplu, amintim cum și pe strada Zaharia Stancu, la numerele 5-9 s-au construit garsoniere în locul garajelor. Inițial, blocul care trebuia să aibă 16 apartamente, acum zona este supraaglomerată având în realitate 28 de garsoniere. La fel ca și în cazul de pe strada Bucovinei nr.4, transformarea garajelor în spații de locuit s-ar fi făcut fără acordul asociației de proprietari. Reprezentanții primăriei spun că inițial, autorizația era respectată, însă ulterior, persoanele care au cumpărat garajele respective au făcut modificări pe cont propriu și au dat garajelor o cu totul altă utilizare decât cea specificată în proiect. Acesta este doar un exemplu din probabil sutele de cazuri existente în Cluj-Napoca.