Harababura imobiliară în Cluj-Napoca. Atât de multe nereguli, încât nu pot fi nici măcar urmărite

În Cluj-Napoca, construcţiile ridicate ilegal sau care nu respectă autorizaţiile de construire apar din ce în ce mai des în toate zonele oraşului, iar controalele sau amenzile aplicate constructorilor nu îi opresc. Cât priveşte justiţia, oamenii sunt descurajaţi din cauza termenelor foarte lungi pentru obţinerea unei sentinţe, spunând că până se dă decizia, blocul este gata ridicat. Un astfel de caz este cel de pe strada Fagului nr. 34B, C, D sau fără număr sau 32-38, cum vreţi. Are atâtea numere, atât de multe ilegalităţi încât nu se mai pot nici măcar urmări.

Trăiesc în ilegalitate de peste zece ani

De mai bine de zece ani, clujenii de pe strada Fagului din cartierul Bună Ziua vor să intre în legalitate, vor să plătească impozite şi cer Primăriei Cluj-Napoca să se ocupe de cazul lor.

”Din 2016, noi trăim bine-mersi, un şir de blocuri de pe strada Fagului nr. 34B, C, D sau fără număr sau 32-38, cum vreţi. Are atâtea numere încât nu mai putem urmări, fără să plătim niciun impozit pentru locuinţe sau teren, deoarece nu avem niciun act. Am fost înşelaţi de constructor şi de cei care deţin aceste terenuri, unul din ei construind în continuare mansardă deasupra capului nostru. Nu ar fi mai bine să vă ocupaţi şi de cazul nostru? Acei bani, mă gândesc, ar fi bineveniţi şi legali la primărie, noi am vrea să plătim, dar dacă nu îi urmăriţi pe cei care deţin terenurile şi au construit ilegal, treaba dvs., dar noi rămânem pe loc şi la fel”, sesizează primăria Cluj-Napoca, Amedeea V.

O altă locatară de pe strada Fagului nr. 32-36 face demersuri şi caută soluţii pentru a-şi putea intabula locuinţa. Şi de parcă nu ar fi suficient, din toamnă clujenii din acest bloc şi din cele alăturate, nu mai au acces la propriile garaje, deoarece domnul ce deţine parcela de teren de lângă blocuri, a montat un gard care le împiedică accesul intrării cu maşina în garaj.

”În realitate, ce se întâmplă aici e o nebunie şi o bătaie de joc pentru toţi. Când am cumpărat apartamentul, am văzut proiectul, era în regulă, însă constructorul ne-a minţit ulterior şi nu a respectat autorizaţia. Nu suntem în ilegalitate, plus că domnul care are parcela de vizavi, şi-a luat terenul înapoi. În mod normal ei aveau o convenţie constructorul de aici şi celălalt, dar nerespectând convenţia ne-am trezit din toamnă cu porcăria asta în faţa blocului, nu mai avem acces la garaje, nu putem intra în garaj. Nu cred ca e cel mai normal acest gard din faţa blocului.

Acum, încercăm să facem demersuri pentru intabulare. Ce e ciudat şi frustrant, e faptul că noi plătim impozite la primărie de ani de zile. Ce frumos, nu? Sunt însă blocuri care sunt intabulate. E vai de noi, de toţi care locuim în blocurile acestea”, ne povesteşte locatara.

Constructorul are antecedente penale

Constructorul acestui şir de blocuri de pe strada Fagului este Ioan Irimieş, este cunoscut în mediul oamenilor de afaceri clujeni din domeniul investiţiilor imobiliare ca fiind, legătura apropiată a unor funcţionari cu atribuţii în acest domeniu din primăria locală, dar şi implicat atât în procese juridice civile sau penale, cât şi cu ilegalităţi de autorizare sau intabularea a unor imobile construite, fiind amendat şi condamnat în acest sens.

Blocul de pe strada Fagului nu e singurul bloc ridicat ilegal de Irimieş, acesta are în ”palmares” şi blocurile de pe străzile Negoiu, Octavian Fodor, Colonia Borhanci. Principala cauză care i s-a reţinut în aceste situaţii a fost faptul că a construit fără a deţine autorizaţii, el fiind condamnat 6 luni cu suspendare, iar proprietarii de terenuri cu care era asociat fiind amendaţi.

Astfel, Tudor Manole, proprietarul unui teren de pe strada Negoiu, care a pus la dispoziţia lui Irimieş Ioan pentru o investiţie imobiliară, a plătit o amendă de un miliard de lei vechi dată de primarul Emil Boc din cauză că Irimieş a construit fără autorizaţie imobile pe terenul in care el este proprietar. Instanţa l-a condamnat în 2007 pe Ioan Irimieş la şase luni de închisoare cu suspendare pentru continuarea lucrărilor fără autorizaţie la blocul de pe strada Negoiu.

În 2008, Irimieş Ioan, s-a ales cu o plângere penală pentru aceeaşi faptă din partea Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) cu privire la două blocuri situate pe strada Bună Ziua, care nu au respectat planul de construcţie iniţial. Proprietarul terenului de pe Bună Ziua a fost, la rândul lui, denunţat penal de către ISC. Cu toate acestea cel în cauză a continuat afacerile imobiliare, construind cu autorizaţii neconforme, sau să nu îşi onoreze obligaţiile faţă de cumpărători.

Pe strada Borhanci, Irimieş a obţinut autorizaţie de construcţie pentru imobile P+2, dar în realitate el a construit P+5. Totodată Irimieş Ioan, nu şi-a respectat obligaţiile contractuale la niciun imobil construit, iar cei care au achiziţionat apartamente nu pot să şi le intabulze, deoarece nu au autorizaţie de construcţie corespunzătoare sau în unele cazuri, aceasta nici nu există.

În acţiunile sale de ilegalităţi imobiliare l-a angrenat şi pe fratele sau Doru Irimieş care a realizat construcţii în Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod, nr. 105, unde sunt înşelate aproximativ 15 familii. Potrivit cotidiantnr.ro, inspectorul care i-a sprijinit pe fraţii Irimieş în toate neregulile de până acum se numeşte Stoia, om de casa al directoarei Corina Ciuban şi al fostului primar Apostu.

Promisiuni mincinoase

O altă investiţie, tot ilegală, a lui Ioan Irimieş este în cartierul Borhanci din Cluj-Napoca, locul numit Pietroasa, unde conform planului de urbanism se intenţiona construirea unui complex rezidenţial format din nouă blocuri de locuinţe, magazine şi o piaţă mică.

Irimieş Ioan, în baza unor promisiuni superficiale de vânzare –cumpărare a fost împuternicit de către cei 11 proprietari ai terenului să construiască conform planului de urbanism, un complex de imobile, format din 9 blocuri. Proprietarii de terenuri prin promisiunile notariale sau avocaţiale, în schimbul terenului trebuiau să primească de la Irimieş Ioan între 3 şi 12 apartamente în funcţie de participaţia fiecăruia. Pentru începerea construcţiei Ioan Irimieş a fost împuternicit de către proprietarii de terenuri şi pentru obţinerea autorizaţiei de construire. Pentru a derula aceasta afacere, Irimieş a vândut prin promisiuni de vânzare-cumpărare majoritatea apartamentelor din aceste imobile, încă din stadiul de proiect.

Întrucât Ioan Irimieş nu a respectat prevederile contractuale de finalizare şi predare la termen a apartamentelor, atât din cauze financiare, dar şi de organizare sau intrare in imposibilitate de plată faţă de furnizorii de materiale, unii plătitori l-au ameninţat cu acţiuni în instanţă, cât şi cu aplicarea sechestrului asigurator pe bunuri. Pentru a se sustrage unor astfel de acţiuni, Irimieş Ioan şi-a înstrăinat proprietăţile, inclusiv afacerile către fiica sa respectiv, Alexandra Ioana Irimieş.

Irimieş a vândut sau a transferat afacerea fiicei sale, atât datorită proceselor în care era angrenat, cât şi imposibilităţii de a restitui obligaţiile plătitorilor unor apartamente care nu existau. Deoarece printre asociaţii lui se aflau şi proprietari de teren, aceştia au încercat să-şi recupereze valoarea investiţiei cerând locatarilor diferenţele de preţ pe apartamentele cumpărate.

Nu s-a reuşit finalizarea lucrării, deoarece unii cumpărători s-au retras. Astfel, controlul a fost preluat de către proprietarii de teren, însă Irimieş s-a ocupat în continuare de vânzarea apartamentelor, spunând că el este proprietar de drept şi că el a încheiat contractele cu clienţii.

Urmare a acestor fapte la limita legii, desfăşurate de către Ioan Irimieş, cât şi implicarea acestuia în tot mai multe acţiuni juridice sau ilegalităţi şi nerespectarea termenului de predare a construcţiei şi a apartamentelor promise, începând cu anul 2011, proprietarii de terenuri care l-au împuternicit şi pe a căror proprietate se realiza investiţia, i-au retras acestuia împuternicirea, i-au interzis să continue lucrările şi au preluat ei responsabilitatea pentru continuarea investiţiei.

De multe ori cu sprijinul şi sub protecţia unor funcţionari publici, infractorii imobiliari îşi continuă activităţile de nerespectare a legislaţiei în construcţii, evaziune fiscală, fals şi înşelarea unor oameni de bună credinţă care doresc să îşi achiziţioneze un imobil. Oare cât va mai trece până când autorităţile statului vor efectua o deratizare a instituţiilor în care funcţionează aceşti aşa-zişi funcţionari publici ce favorizează şi sprijină această mafie imobiliară.