Horia Simu îl ia pe făraș pe Dorin Cocoș

Omul de afaceri Horia Simu a depus o plângere împotriva lui Dorin Cocoș iar instanțele de judecată au admis plângerea.

Simu a depus o plângere împotriva unei ordonanțe de clasare dispuse de DNA faţă de opt persoane, printre care Alin şi Dorin Cocoş, trimişi în judecată în dosarul despăgubirilor ilegale de la ANRP, fostul director al Oficiului pentru Informaţii Integrate din cadrul Comunităţii Naţionale de Informaţii Daniel Moldoveanu sau fostul şef al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), Georgian Surdu.

„Admite plângerea formulată de petentul Simu Horia, împotriva soluţiei de clasare a cauzei, dispusă prin Rechizitoriul nr.634/P/2015 din data de 20 iulie 2016 şi Ordonanţa nr.277/II-2/2016 din data de 5 septembrie 2016 emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie din 20 iulie 2016 faţă de numiţii Moldoveanu Daniel Andrei, Buliga-Neagu Alecsandru-Andrei, Surdu Georgian Gabriel, Niculae Aurel, Birisiu Ionuţ, Adrian Thiess, Cocoş Dorin şi Cocoş Alin, privitor la infracţiunile de complicitate la săvârşirea infracţiunii de dare de mită prev. şi ped. de art.48 alin.1, rap. la art.290 alin.1 cu aplic. art.5 Cod penal, rap. la art.6 din Legea nr.78/2000”, se arată în decizia Curţii de Apel Bucureşti, care este definitivă.

Magistraţii au mai dispus ca DNA să înceapă urmărirea penală pentru toate cele opt persoane.

„Trimite cauza la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, pentru începerea urmăririi penale cu privire la persoanele anterior menţionate şi în ceea ce priveşte infracţiunea mai sus menţionată”, se mai arată în decizie.

Avocatul afaceristului Horia Simu a declarat că Daniel Moldoveanu l-ar fi contactat pe clientul său prin Eugen Coldea, vărul lui Florian Coldea.

„Domnul Horia Simu are un mare handicap de imagine în România. Nimeni nu poate să invoce că ar fi fost favorizat de cineva. Amânările succesive în procesele de eliberare au reprezentat din punctul meu de vedere dovada faptului că s-au analizat cele 60 de volume ale dosarului de urmărire penală, s-au analizat argumentele prezentate de către noi, probele noi pe care le-am depus cu ocazia plângerii pe care am formulat-o în faţa Curţii de Apel Bucureşti şi pe bună dreptate instanţa a constatat faptul că noi în mod constant, am invocat faptul că cei opt denunţători nu puteau să beneficieze de o cauză de impunitate. S-au trezit toţi să facă denunţuri. Domnul Moldoveanu l-a contactat pe Simu prin Eugen Coldea, nimeni altcineva decât vărul lui Florian Coldea. Sunt multe aspecte care urmează să fie lămurite”, a declarat Bogdan Cimbru, avocatul lui Horia Simu, la Antena 3.

În iulie 2016, omul de afaceri Horia Simu a fost trimis în judecată de DNA, alături de alte persoane, pentru presupuse fapte de corupţie privind despăgubiri acordate pentru un teren în municipiul Constanţa, prejudiciul fiind calculat la peste 7,7 milioane de euro. Faptele de corupţie ar fi fost comise în legătură cu modalitatea de oferire a despăgubirilor pentru un teren din Constanţa, pentru care Horia Simu cumpărase drepturi litigioase, preţul cesiunii fiind de 700.000 de euro. Procurorii au susţinut că persoane cu funcţii de conducere din Administraţia Prezidenţială, Ministerul Mediului şi Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat de la acea vreme ar fi intervenit pentru ca Simu să obţină despăgubirile.