Horian Nasra își condamnă un coleg de partid:„De 24 de ore aștept cel puțin niște scuze”.

Oficiali ai Parchetului instantei supreme au declarat, pentru News.ro, ca dosarul a fost deschis marti, in urma unei sesizari din oficiu privind declaratiile lui Catalin Radulescu. De asemenea, dupa declaratiile lui Catalin Radulescu ca protestatarii din Piata Victoriei ar trebui alungati cu tunurile cu apa si cele referitoare la mitraliera AKM cu care a luptat la Revolutie, pe care este pregatit sa o foloseasca din nou, trei persoane din judetul Arges au solicitat Parchetului Curtii de Apel Pitesti sa se autosesizeze.

Potrivit procurorului Dinu Dumbrava, de la Parchetul Curtii de Apel Pitesti, nu este vorba despre plangeri penale sau denunturi, ci despre sesizari, care au fost inaintate Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Si Politia Judeteana Arges a anuntat ca s-a autosesizat dupa declaratiile lui Radulescu si face verificari cu privire la respectarea Legii privind regimul armelor si munitiilor.

Si senatorul PSD de Cluj Horia Nasra a declarat, miercuri, ca de 24 de ore asteapta ”cel putin niste scuze” din partea deputatului PSD Catalin Radulescu, dupa ce acesta a declarat ca protestatarii din Piata Victoriei ar trebui alungati cu tunurile cu apa si ca are o mitraliera AKM cu care a luptat la Revolutie, spunand ca ”rolul unui parlamentar nu este sa disperseze romanii cu tunurile de apa”.

Intr-o postare scrisa, miercuri, pe pagina sa de Facebook, senatorul PSD Horia Nasra a explicat ca asteapta scuze din partea lui Catalin Radulescu. ”De 24 de ore astept cel putin niste scuze. Rolul unui parlamentar nu este nici sa disperseze romanii cu tunurile de apa, nici sa pazeasca «weltanschauungul» cu AKM-ul in mana, nici sa munceasca pe 5.300 lei, daca este nemultumit, in conditiile in care este parlamentar intr-un partid de #stanga, intr-o tara plina de pungi de saracie.De asemenea, libertatea presei este un drept care nu poate fi cumpărat, nici modificat prin intimidări.