Hornbach vrea să deschidă magazin în Cluj Napoca

Retailerul german de materiale de construcţii şi grădinărit Hornbach, prezent pe piaţa locală din 2007, are în plan să deschidă cel puţin alte trei magazine pe lângă cele şase deja existente.

„Vrem să mai deschidem la Cluj-Na­poca, Iaşi, Constanţa, dar şi în alte oraşe în curs de dezvoltare. Dacă lucrurile s-ar schimba şi dacă am avea o infrastructură bună, am face şi mai multe investiţii. Noi nu mizăm pe o expansiune alertă, ci mai degrabă vrem să creştem sănătos, treptat. Am constatat că, pentru noi, este foarte benefic să deschidem în lunile de vară“, spune Mugurel-Horia Rusu, directorul general al Hornbach România, pentru zf.ro.

El spune de asemenea că expansiunea este limitată de preţurile mari ale terenurilor, motiv pentru care este nevoie de o selecţie riguroasă înainte de alegerea unui teren pentru a dezvolta ulterior un magazin. Hornbach deţine în România cele mai mari magazine de materiale de construcţii ca suprafaţă, în condiţiile în care competitorii au suprafeţe sub 20.000 de metri pătraţi per unitate. Magazinele Hornbach au o suprafaţă de 23.000 de metri pătraţi fiecare, cu excepţia celui din Sibiu, care se întinde pe 12.000 de metri pătraţi.

Directorul Hornbach pentru România a adăugat că speră la o creştere de 3,6% a cifrei de afaceri în 2017. La un business de 636,8 milioane de lei (141,5 milioane de euro), cât a avut în 2016 compania Hornbach Centrala, responsabilă pentru businessul din România, înseamnă că rezultatul estimat pentru 2017 se situează în jurul valorii de 660 de milioane de lei (circa 147 de milioane de euro), potrivit calculelor ZF.