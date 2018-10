Huedin. Încăierare generală între romi în faţa a sute de oameni pentru o femeie, în incinta bisericii, chiar în timpul slujbei!

Un incident cu totul ieşit din comun, desfăşurat în faţa a câteva sute de persoane a avut loc duminică, la Huedin, chiar în timpul slujbei, în biserica ortodoxă de pe strada Poştei. Protagonişti au fost membrii a două familii de romi, iar motivul declanşării scandalului a fost întâlnirea a doi rivali în dragoste, convocată de familiile lor – pentru ca suspectul de adulter să depună jurământ la preot că nu a avut de-a face cu femeia respectivă în perioada când soţul ei se afla în puşcărie. Dar „impactul” dintre cei doi a fost atât de tensionat încât a dus la o desfăşurare de forţe disproporţionată: cel puţin zece-cincisprezece din tabăra „cuceritorului” au năvălit, cu pumni, peste „încornorat”, soţia „adulterină”, mama şi mătuşa acestuia şi i-au umplut de vânătăi!

Propunere indecentă, finalizată cu suma de 500 de euro

Romii din Huedin, sosiţi la I.M.L. Cluj în număr mare, ocupă sala de aşteptare şi fac un zgomot asurzitor, deoarece dezbat de parcă s-ar afla într-un tribunal, în limba rromani, un subiect de uriaş interes pentru ei. Nepricepând nimic, îi rog din când în când doar să micşoreze „sonorul”, lucru care nu se întâmplă dealtfel. Până la urmă, aflând că sunt jurnalist una dintre femei, cea mai în vârstă, mă ispiteşte cu un subiect de senzaţie: „Ce-aţi zice dacă vă povestim despre ce-a păţit fiul meu de la c…a de nevastă-sa şi apoi cum am fost bătuţi, cu toţii, de cel care a regulat-o şi familia lui, chiar în curtea bisericii şi în timpul slujbei”? Mă înmoi instantaneu şi aştept, pregătindu-mi carneţelul, să nu pierd nimic din relatarea mamei “încornoratului”, aflat şi el acolo, dar agitat la culme. Zâmbind, aceasta îşi începe relatarea, direct, fără să-i pese că nora ei, cea acuzată, se află acolo şi aude ce spune: “Mă numesc Gita Rupi şi duminică, pe la ora 11.00 ne-am dus la biserica ortodoxă de pe strada Poştei. Eram acolo în curte: eu, fiul meu Munteanu Rupi, nora Aniţa şi soră-mea, Maţa. Se afla acolo şi o altă familie, compusă din Călin, Băci, Suraj, Cilic, Ţaţadiş şi încă vreo zece persoane. Despre ce-a fost vorba… Fiul meu a stat trei ani în puşcărie şi în perioada când a fost acolo Călin, om cu soţie şi trei copii, s-a îndrăgostit de nora Aniţa şi a trăit cu ea, cel puţin o noapte. Spun asta pentru că într-o zi Călin mi-a dat, fără să ştiu de ce, suma 500 de euro. Eu i-am luat, am crezut că din prietenie a făcut-o, dar apoi am aflat că a fost pentru că trăieşte cu Aniţa şi mi i-a dat ca să mă cumpere, cumva, chiar dacă ea nu recunoaşte acest lucru. Ştiu exact că cel puţin o noapte Aniţa a fost dusă la el – şi că ar fi fost violată de mai mulţi, care apoi, după ce i-am dat la poliţie, au fugit în America… Iar după ce s-a întors şi băiatul meu din închisoare am mers la familiile lor şi i-am chemat la biserică, să se jure Călin pe Biblie că nu-i vinovat cu nora, că numai i-o cerut “păsărică”, iar ea nu i-o dat, cum tot susţine… La noi este o lege ţigănească în care se prevede că dacă cel acuzat de ceva jură în fața preotului că n-a făcut lucrul acela este iertat”. Însă, la punctul culminant, cel dinaintea jurământului din biserică, Călin, autorul – cel puţin – al propunerilor indecente s-a întâlnit cu Muteanu Rupi, soţul atrăgătoarei Aniţa. Relatează mai departe Gita Rupi: “Călin, i-o zis atunci la băiatul meu că el nu-I invitat la jurământul lui. Şi atunci Rupi fiind victimă, s-a supărat şi i-a zis să tacă din gură, că-i sigur că a avut trebă cu nevastă-sa. Atunci şi unu` Băci, din echipa lui Călin, i-a zis lui fiu-meu să-şi ţină gura, că nu-i invitat, fiindcă anterior i-a mai transmis lui Călin să nu se jure, când acesta dorea să facă acest lucru la biserica din localitatea învecinată, Călăţele. Şi, brusc, Suaj, fiul lui Băci o sărit cu pumnii la fiu-meu, deşi slujba era-n direct. Atunci eu m-am prins de Suaj, că nu suportam să văd cum îi dă băiatului meu pumni în gură. Vă daţi seama, eu am nouă copii şi ăsta, săracu de el era la pământ şi indivizii îi dădeau pumni în cap. Dar, lovită, am căzut şi eu la pământ iar ceilalţi – Suaj, Baci, Başca, Ţaţadiş şi ceilalţi – l-au tras pe Rupi în afara curţii bisericii ca să-i dea pumni, în voie. Dar eu n-am putut să mai fac nimic”.

Soţul: “Merg mai departe cu Aniţa, până la capăt”!

Gita arată că, între timp a ieşit din biserică şi cumnata sa, Marţa, alarmată de zgomotul de afară iar după ce a intervenit şi ea în apărarea lor a fost şi ea tăvălită serios pe asfalt. “În scandal, ca să fiu corectă, a încasat câteva lovituri şi Aniţa, care a sărit să-şi apere bărbatul”, precizează Gita. Alături de femei se află şi o doamnă din Huedin, Anca Mădaş, cea care a reuşit să le salveze – împreună cu fiul ei – din braţele familiei rivale . Ba, mai mult le-a dus cu maşina ei la medic şi acum a venit cu ele la I.M.L. Cluj-Napoca. Explică aceasta: “Slujba era în derulare, în biserică şi în timp ce preotul spunea predica am auzit o gălăgie mare afară. Am ieşit imediat cu mai multă lume, l-am văzut pe băiatul doamnei Gita pe jos şi vreo zece-douăzeci de indivizi erau peste el şi-l loveau, cu spor. Mi-a ieşit şi băiatul, a intervenit şi l-a scos de acolo, ducându-l pe bietul om la noi la maşină. Acolo a venit, la scurt timp şi poliţia. În continuare, l-am dus pe băiatul ei la spital, apoi pe ele – şi, după cum vedeţi, azi la I.M.L. pe toţi patru – că sunt oameni cumsecade şi au şi ei drepturi, ca noi”… Intervine Gita, preluând firul povestirii: “Am mers după aceea la spital, unde am stat cât am stat şi cei de acolo ne-au dat pilule şi ne-au verificat tensiunea, că biata Marţa a făcut, de teamă, preinfarct. Dar ceilalţi au venit şi ei la spital, după noi, tot douăzeci la număr, în timp ce noi eram trei femei şi un bărbat. Iar noaptea, pe la zece şi jumătate m-am dus la un medic particular, că mă durea coloana – dar el, de frica celorlalţi nu m-a luat în seamă, a zis să vin la Cluj. Şi am venit… Dar mă întristează că fiu-meu vrea neapărat să trăiască mai departe cu Aniţa-Vulpiţa. O avut cinci linguri de miere acum un an dar după ce s-a dus cu ăia are zece – şi l-a înnebunit pe băiat”. Nu-şi isprăveşte bine vorba şi femeia este potfită în cabinetul de consultaţii al I.M.L., fiind ultima din familie care e consultată. După ce se întoarce, aflu că toată lumea a primit certificate medico-legale în care li s-au prescris între una şi trei zile de îngrijiri… O abordez şi pe frumoasa Aniţa, care – dezinvoltă – îmi declară următoarele, privindu-mă în ochi: “O fost bărbatu-meu închis şi acest Călin mă tot teroriza. Îmi zicea că dacă nu mă duc cu el mă violează, mă bate, dar n-am zis la nimeni, de frică. I-am zis la bărbatu-meu, când s-a întors din puşcărie, iar el l-a chemat pe Călin să vină la biserică şi să se jure că n-o avut nimic cu mine… Şi când să jure, o început bătaia, or sărit la el şi la socară. Am luat şi eu, dar şi mătuşa şi soacra. Dar, vă jur că n-am avut nimic cu acest Călin, el doar mă ameninţa – şi banii ăia i-a dat la soacră-mea în mână, ea i-o luat. N-am avut niciun amestec în treaba asta”… Vorbele femeii sunt sorbite de Rupi Munteanu, soţul ei, care adaugă, hotărât: “Ce pot să cred? Eu o cred pe nevastă-mea, merg cu ea mai departe, până la capăt”!

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

„În speţa de la Huedin, s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, dosar penal cu autor cunoscut. În continuare, se fac verificări cu privire la stabilirea împrejurărilor şi participaţiei tuturor celor implicaţi”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.