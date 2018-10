Inamicul public numărul unu al ”vechii gărzi” din SRI se întoarce în sistem

E soc si groaza cam prin tot sistemul, procurorii militari fiind, de departe, cei mai cuprinsi de frisoane dupa ce, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia jurnaliștilor de la national.ro, varianta de lucru a instalarii magistratului Vasile Doana intr-un post cheie a devenit mai mult decat plauzibila. Desigur, nici prin ”ograzile” Serviciului Roman de Informatii si mai ales a Directiei Generale de Informatii a Armatei nu da ”veselia” pe dinafara, mai ales ca fostul procuror militar este cunoscut drept ”calaul serviciilor”. Si, pe vremea cand se afla in ”falanga” militara a DNA-ului, Vasile Doana, procurorul care a ”decapat” cei mai multi ofiteri de informatii a reusit sa-l scoata din pepenii binomului pana si pe generalul Florian Coldea din acest motiv, si asta la apogeul influentei fostului sef operativ al SRI-ului, scrie jurnalistul Cătălin Tache.

Desigur, Vasile Doana a fost si a ramas un procuror controversat, chiar si dupa ce Laura Codruta Kovesi a fortat ”ejectarea” sa din sistem si chiar pensionarea fortata, cel putin doua servicii secrete nefiind deloc straine de acest demers care a involburat pe atunci apele statului paralel. Dar uite ca acum, dupa cum sustin sursele amintite mai sus Vasile Doana se afla in pole-position pentru desemnarea intr-o importanta functie, ceea ce ar conduce, dupa cum pronosticheaza deja initiatii sistemului, la un val de pensionari fara precedent printre procurorii militari mai ales, in frunte cu generalul ”Gigi” Cosneanu, bineinteles.

Iar ”resetarea” optiunilor pe nominalizarea lui Doana, cel despre care chiar sustinatorii sai din sistem recunosc ca ” nu vom duce cel putin lipsa de breking-news-uri cu el la butoane” se pare ca a intervenit dupa ce s-a constatat ca daca Felix Banila este exact ”ca ageasma” la DIICOT, nici Adina Florea nu demonstreaza ”anvergura” necesara de a se impune drept ”mana de fier” care sa conduca Directia Nationala Anticoruptie. Astfel ca sustinatorii din umbra ai actualei puteri politice si-au zis sa incerce si o ”solutie de forta”, luand in calcul tot mai serios reintoarcerea procurorului militar Vasiel Doana in sistem, pe o functie pe cat de surprinzatoare va fi pentru multi, pe atat de importanta daca se va deschide un nou front in razboiul cu statul paralel. Iar confruntarea dintre Doana si fostii colegi procurori militari chiar ca se anunta inca de pe acum una ”pe viata si pe moarte”, nu ca banalele ”imbranceli” timide de la DIICOT sau DNA!

”Cosmarul generalilor”

Pe cand activa la Directia nationala Anticoruptie, Structura Centrala Bucuresti in cadrul Sectiei pentru combaterea infractiunilor de coruptie savarsite de militari, colonelul magistrat Vasile Doana a fost, fara indoiala, ”procurorul vedeta” care a instrumentat cele mai multe si mai spectaculaose dosare.

Este suficient sa amintim aici ”sarabanda” de anchete demarate impotriva ”fratiilor” petroliere si care au dus in cele din urma practic la decapitarea structurii teritoriale SRI Prahova. De asemenea, tot in acea perioada, acelasi ”nelinistit” Vasile Doana a calcat serios ”pe bataturi” si Directia Generala de Informatii a Armatei, oamenii generalului Marian Hapau facand ”spume” ca toti protejatii din sistem ai informatiilor militare ar fi ”vanati” si ”executati” de procurorul militar cunoscut pe atunci drept ”cosmarul generalilor”. Oricum, dincolo de metodele sale de ancheta reclamate adeseori ca fiind ”neortodoxe”, cert este doar ca Vasile Doana a devenit inamicul public numarul unu al ”vechii garzi” din SRI, care a incercat prin orice metode eliminarea sa din DNA-ul militar.

Mai ales ca, din cate se pare, ignorand mai multe avertismente, acelasi Doana ajunsese sa-i ”inghesuie” serios intr-o noua ancheta exploziva pe mai multi generali SRI, in frunte cu cuplul de trista amintire format din ”Paluga” Sorin Cosma si ”Anaconda” Elena Istode. Iar dupa o confruntare verbala violenta cu Florian Coldea despre care unii isi amintesc cum ca ar fi avut loc chiar in biroul fostei sefe a procurorilor anticoruptie, Vasile Doana a fost indepartat in cele din urma, in vara lui 2014, de la Sectia Militara a DNA.

Razboi inghetat

Iata insa ca in toata aceasta perioada razboiul dintre cele doua tabere a continuat, chiar daca acesta a fost unul mai mult ”inghetat”, Vasile Doana acuzand ca ”prietenii” din sistem nu l-au uitat si mai ales nu l-au iertat, sicanandu-l pana si la incasarea pensiei ce-i revenea dupa ce a trecut in rezerva. Asta dupa un trist exil la Ministerul de Interne si o tragere pe ”linie moarta” la Parchetul Militar de pe langa Curtea de Apel Bucuresti. De ”paradeala” dosarului de pensionare al acestuia nefiind strain nici bratul lung al informatiilor militare. Iar acum, in ciuda opozitiei din chiar sanul magistratilor care invoca nu doar stilul de ”lup singuratic” al lui Doana, dar si despagubirile achitate de statul roman dupa ce anchetele acestuia au fost ”rasturnate ” la CEDO, uite ca magistratul aflat ani buni in razboi cu o buna parte a sistemului este pe cale sa revina! Si inca intr-o pozitie din care isi poate plati multe polite, mai ales daca este adevarata caracterizarea facuta de procurorii militari cum ca Doana ar fi din cale afara de razbunator. Asa ca, dupa ce nimeni nu a indraznit sa tulbure apele ”vesnic linistite” de la Sectia Parchetelor Militare pana la recentele si spectaculoasele iesiri publice ale colonelului magistrat Constantin Udrea, acum se anunta un adevarat tsunami in justitia militara. Pentru ca nu va avea cum sa fie liniste si va iesi un mare tambalau, mai ales daca Doana nu a renuntat la ”obsesia”identificarii si deconspirarii eventualilor ofiteri acoperiti ai DGIA si SRI din randurile procurorilor militari…

Sursa: Cătălin Tache – national.ro