Încă o gafă marca Coldea Construcții. Școala din Florești nici pe aproape să fie gata la termen

În februarie 2015 s-au demarat lucrări pentru o nouă școală în Florești, în zona ANL. Pentru realizarea acestei construcții s-a făcut o licitație ce a fost câștigată de SC Coldea Construcții. Firma nu a fost prea serioasă, lucrările au avansat într-un mod foarte lent, iar executantului îi expiră contractul în 10 iunie, școala fiind finalizată doar 80%. Horia Șulea, Primarul Comunei Florești se declară extrem de nemulțumit de atitudinea lui Mihai Coldea, cel care conduce firma.

SC Coldea Construcții în asociere cu firma de proiectare Dico Tiganas SRL au câștigat în luna octombrie 2014 licitația pentru construirea noii scoli din Florești din cartier Cetatea Fetei, zona ANL.

Datorită faptului că firma condusă de Coldea a cerut cel mai puțin pentru realizarea lucrării a câștigat licitația, conform legii care obligă conducerile să ofere licitațiile celor care cer mai puțin.

„Oferte” din partea lui Coldea

Lucrările au fost începute în luna februarie 2015, după predarea amplasamentului și organizarea de șantier, însă la mijlocul anului 2016 au început disputele între conducerea primăriei și executant.

Pe atunci primarul Horia Șulea și consilierii locali i-au solicitat patronului SC Coldea Construcții explicații în cadrul unei ședințe de Consiliu local. De atunci și-a făcut prezența schimbul de replici și impertinența de care dă dovadă și acum patronul firmei care nu și-a asumat niciun moment întârzierile de construire a școlii.

Acum, când lucrările ar trebui finalizate nici pomeneală de respectare a termenului. În urmă cu câteva săptămâni muncitorii nici cu prezența nu au onorat șantierul, ce să mai vorbim atunci de muncă.

Acest lucru a fost surprins chiar de primarul comunei.

“Azi de exemplu nici urmă de muncitor pe șantierul de la școala. Indolența și nepăsarea constructorului, Coldea Construcții este proverbiala ținând cont și de experiența de la Liceul Eminescu”, spune Horia Șulea, primarul din Florești.

Luni, 10 iunie executantului lucrărilor de la școala îi expiră contractul. După această dată constructorul va intra la penalități de 0,1 % din valoarea lucrării, însa nici vorbă de finalizare a lucrărilor. Cum muncitorii nu își fac treaba, iar șantierul este gol în orele de lucru, nu este de mirare că s-a ajuns în această situație. După data de 10 iunie Coldea Construcții va intra la penalități de 0,1 % din valoarea lucrării, mai exact 8 milioane lei+TVA, potrivit spuselor primarului din comună.

Conducerea primăriei, care încearcă să facă tot posibilul pentru copiii de clasa 0 a mai dat o șansa firmei condusă de Mihai Coldea, oferindu-le un răgaz pana în luna august. Însa pentru executant a fost o nimica toată, pe lângă faptul că acestă a cerut o prelungire până în luna septembrie când copiii ar trebui să fie deja în clase, dânsul a mai apărut și cu o “ofertă”. Nemulțumit de sancțiunile ce urmează sa fie aplicate Coldea a cerut să i se aplice penalități doar pe lucrările rămase neterminate, nu pe întreaga lucrare.

Horia Șulea refuză să accepte impertinența și neseriozitatea de care dă dovadă conducătorul firmei.

“Executantul a venit cu o ofertă de finalizare pe finele lui septembrie și oferta de penalități de 0.1% din valoarea lucrărilor rămase. Or, contractul e limpede în acest sens. Nu voi permite nimănui să își bată joc de o comunitate întreagă și să mintă în fața unui primar, unui consiliu local și pe cei prezenți. Banul public nu e bătaia de joc a unor indolenți. În aceste condiții, am lăsat la latitudinea Consiliului luarea unei decizii în aceste coordonate noi. Oricum, grupele zero care încep școala la 15 septembrie vor avea unități școlare propice activității. Aici, în Florești. Soluția a fost găsită, așa că nu am cedat la un șantaj”, spune Horia Șulea, primarul din Florești

Horia Șulea a declarat pentru Gazeta de Cluj faptul că penalitățile vor merge în continuare așa cum este legal: “Au cerut o prelungire de termen de execuție, eu personal am convocat o ședință de consiliu extraordinară pe această temă. Am convocat această ședință extraordinară pentru că este atributul primarului să convoace ședințe de consiliu. În data de 10 luna aceasta le expiră contractul și penalitățile după încheierea contractului rămân cum am stabilit, de 0,1% pe ziua de întârziere. Din punct de vedere legal penalitățile merg în continuare. La cât m-a mințit omul acesta nu am sa fac nicio concesie”.

Coldea Construcții nu e la prima abatere

În urmă cu trei ani Coldea Construcții a lăsat Liceul Mihai Eminescu fără acoperiș în plină iarnă, iar elevii au fost nevoiți să învețe înghesuiți în alte școli. La fel ca și în situația actuală Mihai Coldea a fost la fel de neserios și arogant. Diferența nu este tare mare, și atunci, la fel ca și la școala din Florești pe șantier ori erau patru-cinci oameni, ori nu erau deloc.

Așadar, această firmă nu este la prima abatere, Coldea Construcții este un nume cunoscut în construcțiile rezidențiale și nerezidențiale după cum se prezintă pe site-ul firmei. Tot acolo, Coldea Construcții se prezintă a fi un partener serios, de încredere și promt. Ce sa vezi, toată descrierea pe care conducerea firmei și-a făcut-o este exact contrariul a ceea ce dovedesc.