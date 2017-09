Încep procedurile de elaborare a Legii bicicletei

A fost lansata initiativa parlamentara multipartinica „LEGEA BICICLETEI”, la care participa deputati din majoritatea partidelor politice parlamentare, care au acceptat propunerea facuta in toamna anului trecut de grupul de ONG-uri care au lansat ideea acestei legi si carora li s-au alaturat alte zeci de organizatii ale societatii civile.

ONG-urile de biciclisti vor colabora cu deputatii si senatorii ce se vor implica in concret in redactarea proiectului de lege si vor promova si urmari si sprijini apoi sustinerea si adoptarea acestei initiative legislative in comisii si apoi in plenul camerelor Parlamentului si promulgarea ei de catre Presedinte. Speranta este ca proiectul va putea fi redactat si depus pana la finalul primei sesiuni parlamentare din 2018 si sa fie adoptat si sa intre in vigoare inainte de sfarsitul actualei legislaturi parlamentare.

Legea Bicicletei va stabili principii si va contine masuri adecvate de promovare a utilizarii bicicletei in scop utilitar, recreativ, turistic si sportiv, pe mai multe planuri, in principal legislativ si institutional, intr-un mod coerent si integrat, pentru ca abordarea cu pasi mici si disparati de pana acum s-a dovedit ineficienta. Ea va asana multiplele neajunsuri ale cadrului normativ actual, ca parte a efortului legislativ de incurajare a unei mobilitati durabile, a unui sistem de transport mai putin poluant si a unui stil de viata mai sanatos si modern in Romania, in concordanta cu bunele practici si tendintele la nivel european.

Conceptul a fost lansat public in 28.11.2016 de un grup de initiativa ONG, alcatuit din sase organizatii ale biciclistilor, care au obtinut apoi sprijinul altor peste 40 de organizatii neguvernamentale si au adresat un apel viitorilor parlamentari, de a sprijini si a se implica in adoptarea acestei legi, conturandu-se deja, inainte si dupa alegerile parlamentare din decembrie 2016, un nucleu multipartinic de initiativa parlamentara, care va colabora cu acest grup ONG, punandu-se bazele concrete ale acestei cooperari pentru redactarea proiectului legislativ, care, odata maturat, va fi depus la Parlament si isi va urma etapele de consultare publica si procedurile parlamentare de dezbatere si adoptare.

Reamintim ca, in concret, potrivit viitoarei legi, promovarea utilizarii bicicletei va fi declarata obiectiv de interes public si se vor aduce modificari legislatiei rutiere, urbanistice, fiscale si din alte cateva domenii. Propunerea de act normativ va prevedea si adoptarea unei strategii nationale si a unui masterplan in acest sens. Vor fi create elemente institutionale la nivelul autoritatilor centrale si locale care sa permita coordonarea intre autoritati si adecvata interfata cu comunitatea, atat in elaborarea masurilor cat si in punerea lor in practica.

Proiectul nu va inlocui actualele initiative legislative probiciclistice aflate in diverse faze ale procedurilor parlamentare, ci le va corela si va oferi verigile lipsa, pentru a se ajunge la un cadru normativ coerent favorabil dezvoltarii circulatiei pe doua roti in scop utilitar, turistic, sportiv si recreativ. Actualele proiecte punctuale vor fi sprijinite deoarece au un rol important de deschizatoare de drum si de constientizare a importantei bicicletei si ca obiect al preocuparilor legislative in cadrul mai larg al promovarii dezvoltarii durabile.

Initiativa „Legea Bicicletei” a fost lansata de Federatia Biciclistilor din Romania (FBR), Asociatia Hai cu Bicla (HcB), Asociatia Green Revolution (AGR), Asociatia Adevaratii Veloprieteni (AVR), Clubul de Cicloturism „Napoca” (CCN) si Clubul Sportiv Nomad Multisport, cooperand in cadrul Grupului de Lucru „Biciclisti” (GLB).

Multumirile ONG-urilor din GLB se adreseaza si personal semnatarilor comunicatului parlamentar comun lansat tot astazi – deputatii Tudor Pop (USR), Carmen Mihalcescu (PSD), Adriana Saftoiu (PNL), Valeriu Steriu (PMP) si Attila Korodi (UDMR), dar si celorlalti parlamentari care si-au declarat sprijinul inca din postura de candidat la alegerile din decembrie 2016 – actualii deputatii Adrian Dohotaru si Cosette Chichirau (USR) si Marius Bodea (PNL) si senatorii Dan Lungu si Allen Coliban (USR). Dorinta ONG-urilor este ca un numar cat mai mare de parlamentari din tot spectul politic sa isi declare sprijinul pentru ideea adoptarii unei asemenea legi, o invitatie in acest sens fiind dealtfel lansata si de semnatarii comunicatului parlamentar.