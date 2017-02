Închisoare cu suspendare pentru profesorii de la Bogdan Vodă implicaţi în ”fabrica” de licenţe

Toate persoanele implicate în dosarul fabricării de licenţe de la Universitatea Bogdan Vodă au primit închisoare cu suspendare în cadrul procesului care s-a judecat la Tribunalul Cluj. Este vorba de lectorul Pintea Florin Radu şi conferenţiarul universitar Vlad Daniel Valerius, angajaţi la Universitatea Bogdan Vodă, care au fost prinşi de procurori că vindeau lucrări de licenţe şi luau bani pentru ca studenţii să treacă examenele. În total, zece profesori, masteranzi şi studenţi din cadrul Universităţii particulare Bogdan Vodă din Cluj Napoca au fost trimişi în judecată de procurorii clujeni. Universitatea este afacerea lui MOHAMMAD JARADAT, un personaj controversat din Cluj Napoca.

Magistraţii de la Tribunalul Cluj au dat sentinţa cu drept de apel în dosarul diplomelor de licenţă contrafăcute de la universitatea clujeană Bogdan Vodă.

Astfel, ”creierul” acestei ”fabrici” de licenţe, Pintea Florin Radu, care ocupa postul de conferenţiar universitar, a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată, un an de închisoare pentru trafic de infuenţă în formă continuată şi un an de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată. Ca urmare a faptului că infracţiunile au fost comise în concurs, instanţa le-a contopit şi a aplicat cea mai grea pedeapsă, de doi ani de închisoare, pe care a sporit-o cu opt luni, astfel încât acesta a rămas cu doi ani şi opt luni de închisoare, cu suspendare, şi interzicerea pe o perioadă de doi ani a mai multor drepturi, printre care şi acela de a mai ocupă o funcţie în cadrul învăţământului superior.

Vlad Daniel Valeriu, conferenţiar în cadrul UBV, a primit un an de închisoare cu suspendare, Trifan Daniel Viorel, conferenţiar universitar doctorand, a primit cu suspendare 11 luni închisoare şi 1 an interzicerea exercitării unor drepturi, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la infracţiunea de abuz în serviciu.

Majeeri Măria Ioana, masterand în cadrul UBV, a primit cu suspendare un an de închisoare şi un an interzicerea exercitării unor drepturi, 6 luni de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătura privată, un an închisoare, pe care o sporeşte cu două luni închisoare, Băldean Roxana, care a venit în locul altei persoane la examen, a luat 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătura privată.

Someşan Ionuţ Sorin, masterand în cadrul UBV, a primit 11 luni închisoare cu suspendare şi un an interzicerea exercitării unor drepturi. Vrâncean Paul Ioan, masterand în cadrul UBV, a primit cu suspendare 11 luni de închisoare şi un an interzicerea exercitării unor drepturi. Un alt masterand la UBV, Budacan Ionuţ Dumitru, a primit cu suspendare un an închisoare şi un an interzicerea exercitării unor drepturi.

Lehene Doru Bogdan, student la UBV a primit cu suspendare un an de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, iar studentul UBV Colcer Bogdan Ionuţ a primit 11 luni închisoare cu suspendare şi un an interzicerea exercitării unor drepturi.

Fabrica de licenţe de la UBV

Potrivit rechizitoriului, ”În perioada octombrie 2014 — iunie 2015, inculpaţii Vlad Daniel — Valerius şi Pintea Florin — Radu, în calitate de îndrumători ştiinţifici, au pretins diferite sume de bani (în lei şi valută) de la studenţi şi masteranzi, în schimbul elaborării integrale şi remiterii în format electronic a unor lucrări de licenţă şi lucrări de disertaţie, pentru a facilita promovarea frauduloasă a examenelor şi restanţelor, fără ca studenţii să se prezinte la susţinerea acestora. De asemenea, inculpatul Pintea Florin — Radu a primit sume de bani şi în schimbul promisiunii de a interveni pe lângă colegii profesori şi a facilitat prezentarea frauduloasă a inculpatei Băldean Roxana la susţinerea a şase examene în locul masterandei Măjeri Maria — Ioana, fapt ce a determinat promovarea ilicită, în contumacie, a examenelor respective de către această din urmă.

Inculpata Băldean Roxana, la 17, 18 şi 19 iunie 2015, în urma unei înţelegeri prealabile cu inculpaţii Măjeri Maria — Ioana şi Pintea Florin — Radu, s-a prezentat la susţinerea a şase examene în cadrul cursurilor de master organizate la Universitatea ‘Bogdan Vodă’, examenele fiind susţinute în numele inculpatei Măjeri Maria — Ioana, facilitându-i astfel, în mod fraudulos, promovarea acestor examene”, arată o parte din cadrul rechizitoriului.

Nume grele la „Bogdan Voda”

Cu Universitatea Bogdan Vodă au colaborat o serie de personaliăti. Până în 2003, fostul procuror general a României, Ilie Botoş, a fost conferenţiar şi secretar ştiinţific, apoi Gheorghe Bunea, fostul consilier juridic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, a predat un curs la Facultatea de Drept a universităţii. De-a lungul timpului, la UBV au mai profesat Vasile Puscaş, fost ministru, negociator-şef cu Uniunea Europeană, Vasile Dâncu, Emil Boc, primarul Clujului, Sabina Funar si Valer Suian, fost secretar general al PUNR. Preşedintele Universităţii «Bogdan Vodă» este Jaradat Mohammad. Printre cunoştinţele lui Jaradat se numără Khaled Matar, unul dintre membrii organizaţiei teroriste Al-Queda, căutat de FBI. Ei au înfiinţat Universitatea «Româno-Arabă» la Baia Mare, pentru ca după aceea, Jaradat să deschidă singur Universitatea «Bogdan Vodă».

Preşedintele Universităţii Bogdan Vodă, Mohammad Jaradat, a primit distincţia „Senior al Cetăţii” la ultima ediţie a Balului Operei, fără ca organizatorii să ştie că a făcut puşcărie, din 1993 până în 1995, pentru fals intelectual, într-o afacere legată de înmatricularea unor maşini, conform ediţiei electronice a cotidianului Adevărul de Cluj. În 1993, Abdel Mohamed Hadi Rahman a fost arestat pentru fals intelectual şi complicitate la contrabandă. După ce a ieşit din închisoare, şi-a schimbat numele în Hadi Jaradat. Concret, Jaradat a fost închis pentru că a falsificat patru contracte de vânzare-cumpărare şi certificatele de înmatriculare. După ce a ieşit din puşcărie, “noul” Jaradat şi-a deschis Universitatea “Bogdan Vodă”, unde, până în 2003, fostul procuror general a României, Ilie Botoş, a fost conferenţiar şi secretar ştiinţific, apoi Gheorghe Bunea, fostul consilier juridic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, a predat un curs la Facultatea de Drept a universităţii.

Sebastian Albescu