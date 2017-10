Incredibil: bătut de doi indivizi diferiţi, pe parcursul a două zile, într-o localitate clujeană!

Ioan Sătmar, un electrician din localitatea clujeană Strâmbu, comuna Chiuieşti, a reuşit performanţa de a încasa două bătăi pe parcursul a două zile, de la agresori diferiţi – şi culmea, în două localuri diferite! El mărturiseşte că primul bătăuş l-a pocnit pentru că nu l-a lăsat să-şi pască vitele pe terenul său iar celălalt pentru că se împotrivea ca să-şi închidă proprietatea cu o poartă, dorind să treacă pe acolo când are chef. Ca urmare – sfătuiţi între ei sau nu – cei doi agresori i-au plătit cu vârf şi îndesat lui Sătmar îndrăzneala de a-şi apăra proprietăţile!

Bărbatul în vârstă de 51 de ani aşteaptă, spăşit – cu „scrijelituri” evidente pe faţă – în faţa cabinetului de consultaţii al I.M.L. Cluj. Mărturiseşte – neştiind dacă să râdă sau să plângă din cauza ridicolului situaţiei – că a fost bătut de către doi consăteni, diferiţi, pe parcursul a două zile, în cele două baruri existente în localitatea Strâmbu. Povesteşte acesta, pleoştit: „Sâmbătă am intrat în bar şi după ce am băut o bere-două, acest Gheorghe, un consătean de-al meu în vârstă de vreo 40 de ani, aflat la o masă din vecini m-a atacat cu pumnii pentru că i-am spus că nu-i permit să păşuneze pe terenul meu. M-a pocnit direct în ochi şi apoi, verbal, mi-a tot „băgat-o” şi mi-a „scos-o” – mie şi celui căruia i-am închiriat păşunea – zicând că face ce vrea pe terenul meu. Apoi a plecat”. Culmea, a doua zi – tocmai ca nu cumva să-l întâlnească din nou pe vecinul recalcitrant, Sătmar a poposit la celălalt bar din sat. Însă, acolo, din nou ghinion: l-a întâlnit pe celălalt mare duşman al său, Partenie, un alt consătean, în vârstă de 54 de ani. „Ăsta mi-a interzis să-mi ridic poartă şi gard în curte ca să nu-i blochez drumul căruţei când trece pe la mine prin gospodărie. Mi-a zis să nu fac nimic în cest sens fiindcă altminteri îmi fixează poarta pe care o s-o ridic, în uşa casei mele, să nu mai pot ieşi de acolo. Şi m-a pocnit şi el, de data asta în nas, după care a părăsit barul ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic”, mărturiseşte Sătmar, de parcă din momentul agresiunilor ar fi rămas mirat că toate necazurile i se întâmplă numai lui. „Am fost la poliţie şi cei de acolo m-au îndrumat spre I.M.L. Cluj, aşa că m-am prezentat aici ca să-mi scot certificate medico-legale”, adaugă el. După ce este consultat, bărbatul se întoarce cu două certificate în mână. Astfel, pentru lovitura de la ochi Sătmar a primit o săptămână de îngrijri medicale, iar pentru cea de la nas alte patru.

“Poliţiştii efectuează investigaţii privind săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, în urma unor plângeri depuse de către un bărbat, de 51 de ani, din localitatea Strâmbu. Acesta ar fi fost agresat, în două seri consecutive, de persoane diferite, în localuri publice de pe raza localităţii de domiciliu”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.