Înjunghiere: „În timp ce lăutarul îmi cânta la ureche, individul m-a înţepat de două ori pe la spate”

Chef mare, cu lăutari şi paranghelii, într-o curte de pe strada Margaretelor din cartierul turdean Poiana. Acolo, un bărbat în vârstă de 37 de ani, Gabriel Moldovan, sărbătorea întoarcerea din Spania a fratelui său împreună cu acesta şi cu un verișor, proprietarul casei. Povesteşte că, în timp ce lăutarul îi cânta la ureche, un ins aflat în curtea învecinată, cu care se „contrase” verbal, a năvălit şi l-a înjunghiat pe la spate cu un briceag. Dar nici presupusul atacator nu se lasă: arată că a fost tăiat şi el de către Gabriel cu o sticlă ciobită de bere.

Luni, 7 august, Gabriel Moldovan se prezintă însoţit de două rudenii la I.M.L. Cluj, cu o grimasă de durere întipărită pe figură. Povesteşte cu dificultate că sâmbăta trecută, în jurul orei 20.00 se afla în plin chef în curtea vărului său din Turda, iar lăutarul îi cânta de zor la ureche. Mărturiseşte acesta: „Brusc, a năvălit în curte din stradă un necunoscut, despre care am aflat că se numeşte Marius Ruja şi m-a înjunghiat de două ori. Apoi a fugit. Am căzut la pământ, plin de sânge iar vărul meu a chemat poliţia şi S.M.U.R.D.-ul, astfel că am ajuns curând la Urgenţă, la Spitalul Municipal, unde medicii mi-au cusut rănile”. Referitor la cauzele incidentului declară că bănuieşte că ar fi vorba de invidia lui Marius la adresa lor, pentru că „avem tot ce ne trebuie”. Este poftit în cabinetul de consultaţii, de unde se întoarce cu un certificat în care i-au fost recomandate între 8 şi 9 zile de îngrijiri medicale. Apoi salută respectuos şi se retrage împreună cu însoţitorii săi, dar nu înainte de a povesti, râzând: „Individul era atât de beat încât în momentul când a venit poliţistul să-l încătuşeze, acesta l-a muşcat de ureche, ca Mike Tyson, iar pe un vecin, înainte să mă atace pe mine, l-a muşcat de gât”.

Miercuri, 9 august îşi face apariţia, teribil de spăşit, şi Marius Ruja însă neagă cu hotărâre că ar fi tăiat pe cineva, ba din contră, el a fost cel tăiat de către Gabriel cu o sticlă de bere ciobită. „Eram necăjit că fiica şi soţia mea sunt în spital şi de aceea am băut mai mult ca de obicei. Acolo, în vecini, locuieşte bunica mea şi aveam la ea şi băiatul de cinci ani. Mai târziu am băut în curtea vărului lui Gabi, cu lăutarii şi cred că m-am certat cu Gabi fiindcă a spart o sticlă şi m-a lovit cu ea de mi-am pierdut cunoştinţa. Mai multe nu ştiu să vă spun”, mărturiseşte Ruja. După consult, se întoarce din cabinet, la rândul său, cu un certificat în care medicii i-au recomandat între 2 şi 3 zile de îngrijiri medicale.

“Poliţia municipiului Turda a fost sesizată de un bărbat de 37 de ani, cu privire la faptul că în timp ce se afla pe strada Margaretelor, din municipiul Turda, a fost victima unei agresiuni. În cauză poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violenţe, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul penal”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, ag. şef adj. Adrian Ştefan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.