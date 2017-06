Inovații gastronomice la Festivalul Alimentului de la USAMV

Zeci de produse alimentare inovative sau rețete tradiționale, redescoperite de studenți au fost prezentate, miercuri, la „Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară”, la ”Festivalul alimentului”.

De la idei extrem de năstrușnice, cum ar fi „Ivegan”, o înghețată din lapte de cânepă, infuzie de iasomie și fructe, cafeaua din ghindă sau dulceața din coajă de pepene, până la combinații interesante cum ar fi băutură cu gust de fructe pe bază de zer, îmbogățită cu aminoacizi esențiali din quinoa sau ruladă de carne cu caise, dulceața din coji de portocale cu piper roșu — toate aceste idei reprezintă lucrările de licență a aproximativ 70 de studenți din anul IV, pentru care tinerii au lucrat luni în șir.

Una dintre studente a inventat o cafea din ghindă, care are are o aromă interesantă și subtilă, dar pe care a obținut-o, a povestit ea, după mai multe încercări de aflare a temperaturii optime pentru prăjirea boabelor. Nuca de ghindă are un gust foarte amar, dar care se diminuează în urma prăjirii.

„Am recoltat ghindele încă din toamnă, am umblat mult după ele, pentru că nu fructifică decât din șapte în șapte ani și până la urmă am găsit ghinde de stejar roșu. A urmat o perioadă în care am testat mai multe variante, am prăjit ghinda la diverse temperaturi și am făcut o analiză senzorială cu evaluatori instruiți și am obținut cel mai bun punctaj la ghinda prăjită la 200 de grade. Acesta îl și prezint aici”, a spus Ioana Cosma.

Băutura din ghindă are un efect energizant, similar cafelei, susține studenta, fiind bogată în vitamine, A și E în special, carbohidrați, fibre.

„Are și o capacitate antioxidantă foarte, foarte mare, am rămas șocați când am făcut analizele”, a spus Ioana Cosma, care a precizat că dorește să analizeze în continuare această proprietate a ghindei, pentru a vedea eventuale beneficii asupra sănătății.

Unii dintre studenți s-au concentrat pe ideea valorificării unor părți de alimente care sunt considerate reziduuri și pe care, în mod normal, le aruncă. O astfel de rețetă sunt biscuiții cu făină de măr, care se obține dintr-o substanță rezultată la prelucrarea merelor, care apoi se aruncă, sau dulceața de coji de pepene.

„Am făcut o dulceață pe care am fortifiat-o cu suc de coacăze negre sau cătină, pentru a-i aduce un aport de vitamine, de antioxidanți, flavonoide și am obținut acest produs”, a spus Ramona Cumpănă.

Ea a povestit că a a curățat coaja de culoare verde închis a pepenelui și a păstrat partea albă, pe care a fiert-o într-o soluție de apă cu oțet, pentru a o înmuia și apoi a tăiat-o cubulețe. Dulceața se poate folosi inclusiv în sosuri și salate. Coaja în sine are un gust relativ neutru și astfel împrumută din cel al coacăzelor sau al cătinei. Rețeta conține zahăr.

O altă rețetă inedită este înghețata cu lapte de cânepă, care poate fi o alternativă pentru persoanele care nu pot consuma lapte din diverite motive. Înghețata conține mango, banane și infuzie de iasomie, care are efect calmant.

„Am folosit semințe decorticate de cânepă, care conțin multă proteină, acizi mono și polinesaturați și sunt foarte eficienți în dezvoltarea creierului la copii și în reglarea colesterolului din sânge”, a spus Denisa Pânzariu.

Înghețata ar costa între 7 și 12 lei trei globuri și conține mango, banane, extract de ștevie, infuzie de iasomie și cremă de cocos.

Laptele de cânepă se obține din semințe (100 de g) lăsate două ore în apă la hidratat, care se amestecă cu 100 ml de apă proaspătă și apoi se amestecă în blender și se strecoară.

La finalul evenimentului de miercuri, studenții au ocazia să discute cu producători locali care dețin fabrici și care le-ar putea oferi stagii de lucru, precum și informațiile necesare pentru a-și putea valorifica ideile.

„Este un eveniment în cadrul căruia studenții noștri din anul terminal își prezintă produsele realizate în cadrul lucrării de licență. Unele dintre ele sunt inovatoare, altele tradiționale. Ei au lucrat un an de zile ca să perfecteze produsul. Contează originalitatea în ceea ce privește utilizarea ingredientelor sau procesul tehnologic. Ideea de la care s-au pornit este că multe produse inovatoare au la bază conceptul de sănătate al consumatorului. (…) Noi am stimulat firmele care participă la eveniment să le ofere studenților programe de internship, pentru că astfel îi pot susține cel mai bine să capete curaj”, a declarat Laura Stan, lector în cadrul USAMV.

Aceasta a precizat că unele dintre produsele prezentate la edițiile anterioare ale evenimentului au fost deja cumpărare de producători și promovate pe piață.