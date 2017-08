Înșelăciune cu google translate în Piața de la A – Z

În ziarul clujean de anunțuri Piața de la A – Z au apărut de curând de curând o serie de anunțuri care ar putea fi trecute la categoria ”înșelăciune”. Este vorba de acordarea unor împrumuturi ”extrem de avantajoase” pentru oricine și pentru sume de până într-un milion de euro. La datele de contact ale celor care acordă împrumutul sunt trecute adrese de mail din Franța sau Rusia iar numerele de telefon nu sunt valide. Însă, dacă pici în plasa escrocilor și semnezi contractul pe care ți-l trimit pe mail… de aici începe o cu totul altă poveste: te-ai fript!

De curând, în cel mai mare ziar de anunțuri de mică și mare publicitate, Piața de la A – Z au apărut o serie de anunțuri scrise în română cu ajutorul google translate. Pentru cei care stăpânesc, cât de cât, limba română, anunțul pare amuzant, însă mulți dintre cei cu drept de vot pot fi considerați semi-analfabeți.

Așa că un anunț cu titlul ”împrumut de incredere aici şi fiabile” de genul ”Particular ofer imprumut la 2000 € la 900.000 € pentru oricine putea plăti-o înapoi cu interes are o rată scăzută de 3 %. Pentru mai multe informatii contactati-ma contactaţi-mă prin e-mail: aurelle.liliane66@yahoo.fr Ai proiectului viitoare?”, poate trece drept unul scris corect și valid pentru mulți dintre noi.

Așa că, folosind aceeași română, un reporter de la Gazeta de Cluj a cerut un ”mizilic” de 6.000 de euro pentru a vedea care sunt condițiile.

”Sarumana, va caut in legatura cu imprumutul din piata, ati dat anunt ca oferiti imprumuturi. eu as avea nevoie de vreo 5.000-6.000 de euro pentru ceva reparatii de iarna la casa. am un credit la brd de vreo cinci ani la care am o rata de 200 de lei pe luna, dar m as descurca si creditul de la dumneavoastra. imi spune ti va rog ce trebui sa fac pentru a putea fi imprumutat va multumesc”.

Liliana – franțuzoaica ”pa(â)rlește” pe mail

La câteva ore după trimiterea mesajului, liliane66@yahoo.fr răspunde pentru a spune că sunt necesare, totuși, câteva condiții minime pentru a putea fi înșelat.

”Am primit mesajul tău despre cererea dumneavoastră de împrumut personal. Cu toate acestea, pentru a începe cu, aș dori să spun că eu vă va oferi suma pe care doriți să împrumute la o rată a dobânzii de 3% se va aplica. Deci, aici sunt câteva condiții pentru a fi citite înainte de a obține un credit de nevoi personale:1 – Fii majore,2 – Efectuați toate facultățile sale mintale,3 – Carry un document de identitate valabil (carte de identitate, pașaport, Permis de conducere),4 – TEG anuală fixă ​​de 3%,5 – Ai achita dumneavoastră luni alegere credit 3-300, 6 – Rambursările credit de nevoi personale sunt adaptate pentru bugetul dumneavoastră, 7 – Puteți efectua una sau mai multe proiecte, 8 – Ai finanțare dumneavoastră dacă este posibil în termen de 48 de ore. După acceptarea cererii dumneavoastră pentru un credit de nevoi personale, 9 – Nu ai nici o dovada de utilizare a oferi. Tu faci ce vrei de împrumut dumneavoastră: tu decizi!, 10 – Puteți solicita modularea rambursărilor dvs.”. În plus, falsul creditor mai cere cateva date personale, printre care cnp-ul și toate detaliile contului bancar al celui care solicita imprumutul.

Pentru a ne asigura că totul va fi în ordine, în încheierea mail-ului creditorul îl convinge pe solicitant că ”Sa stiti ca eu sunt cea mai bună soluție pentru tine în domeniul de a obține un credit de nevoi personale. Daca sunteti interesati de oferta mea de împrumut, așa că vă rugăm să completați cu amabilitate formularul de mine”.

Au greșit calculele

După ce i se oferă câteva date personale, extrem de fictive, la fel de repede se primește și confirmarea faptului că împrumutul se acordă. Singura problemă, asupra căreia nu se revine este faptul că suma rambursabilă este calculată greșit cu vreo diferență de câteva mii de euro.

”În urma mail, am dori să spun vă confirma faptul că vor fi disponibile pentru a vă face acest împrumut în valoare de 6000 € pe o perioadă de 5 ani sau 60 luni.

Mai jos se află programul de amortizare împrumut:Parametrii de credit:Valoarea creditului: 6000 €. Termen împrumut: 84 luni. Rata anuală de credit: 3%. Credit plata lunara: 107,81 €. Suma totală plătită: 6468,73 €. Într-adevăr, aş dori o anunţare că 6000 € vi se va acorda prin transfer bancar. Acest lucru este să spun că voi face un transfer de 6000 € pe contul bancar. Pentru aceasta, asiguraţi-vă că tu provide eu mai sus Banca informaţiile de mai jos pe care doriţi să aveţi împrumutului: Amintiţi-vă că informaţiile de mai sus de sus va fi folosit pentru transferul de 6000 € pe contul bancar, deci vă sfătuiesc să bine furnizate pentru a se eroare. Vă mulţumim pentru înţelegere. Sunt de aşteptare pentru mail”.

La un calcul simplu, dacă plătești timp de 84 de luni suma de 107,81 euro/lună, vei returna în total puțin peste 9.000 de euro, ceea ce te duce la o dobândă simțitor mai mare de 3%.

Invitație la skimming pe Piața de la A – Z

Însă, conform unor informații judiciare, la fel de mari sunt șansele ca acest tip de fraudă să fie de tip skimming. Acest termen este alocat unui anume gen de infracţiuni informaţionale. Skimmingul este activitatea ilegală prin care o persoană obţine în mod fraudulos datele stocate pe banda magnetică a unui card bancar. Datele astfel obţinute sunt folosite pentru producerea de carduri contrafăcute. În anul 2009, Oficiul federal al poliţiei germane (BKA) a înregistrat peste 964 de cazuri în care automatele de bani au fost manipulate – un număr record şi totuşi infirm, ţinând cont că în Republica Federală există peste 55.000 de automate. Totuşi, potrivit informaţiilor furnizate de poliţie, infractorii au păgubit peste 100.000 de clienţi ai băncilor afectate, fraudând peste 40 de milioane de euro.

Grupare cu 100 de hackeri

Anul trecut, în Cluj procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Piteşti şi IGPR, au făcut 85 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Vâlcea, Vrancea, Braşov, Constanţa, Olt, Sălaj, Cluj şi Suceava, Brăila, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Iaşi, Neamţ şi Satu-Mare pentru destructurarea unei rețele de 100 de persoane care comitea infracțiuni de tip skimming. Simultan cu acţiunea declanşată de procurorii DIICOT la solicitarea acestora, au fost efectuate percheziţii domiciliare şi pe teritoriile Germaniei, Marii Britanii, SUA şi Republicii Dominicane. Grupările vizate de către DIICOT sunt constituite din peste 100 de persoane, iar liderii au fost identificaţi ca fiind Gheară Constantin, zis Tică, 53 de ani, Ursu Romeo, zis Boenică, 45 de ani, Ghiuri Lucian zis Piticu, 45 de ani, şi Şerban Relu, 57 de ani. Frauda totală a fost estimată la aproximativ două milioane de euro.