Interviu cu Procurorul General Augustin Lazăr: pe rolul DNA sunt 4804 dosare de corupție

Reporter: Câte dosare de mare corupţie se află pe rolul parchetelor din subordinea dumneavoastră? Menţionăm că atunci când ne referim la marea corupţie, înţelegem dosarele penale în care sunt suspecţi sau inculpaţi parlamentari, miniştri şi alţi demnitari ai statului român.

Augustin Lazăr: În semestrul I din 2018, la Direcţia Naţională Anticorupţie se aflau în curs de soluţionare 4804 cauze penale privind infracţiuni prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

Menţionez că în formularele statis-tice, aflate în uzul Ministerului Public începând cu anul 2014, datele furnizate nu sunt defalcate pe calitatea persoanei (parlamentari, miniştri, alţi demnitari, judecători, procurori etc.).

Reporter: Câte dosare se referă la cercetarea penală a unor magistraţi şi care este numărul total al judecătorilor şi/sau procurorilor cercetaţi penal?

Augustin Lazăr: Precizez că formularele statistice aflate în uzul Minis-terului Public nu cuprind date cu privire la numărul dosarelor care vizează magistraţi, ci numai date referitoare la numărul inculpaţilor trimişi în judecată care au calitatea de magistrat, fără ca acestea să fie defalcate în funcţie de calitatea de judecător sau procuror.

Reporter: Care este procentul de achitări în dosarele de mare corupţie pe anul trecut şi pe primele nouă luni ale anului 2018?

Augustin Lazăr: În anul 2017, la Direcţia Naţională Anticorupţie s-a înregistrat un număr de 89 inculpaţi persoane fizice şi un inculpat persoană juridică, achitaţi definitiv indiferent de perioada trimiterii în judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, iar în semestrul I al anului 2018 un număr de 102 inculpaţi persoane fizice achitaţi definitiv indiferent de perioada trimiterii în judecată.

Reporter: Care a fost bugetul Parchetului General pe anul în curs? Cât din el a fost alocat pentru plata angajaţilor şi la ce sumă se ridică cheltuielile efectuate cu probatoriul (expertize, traducători, cheltuieli de filaj, de interceptare a suspecţilor) strâns în dosarele penale? Dacă este posibil, am dori să ştim cât din această sumă a fost cheltuită în dosarele de mare corupţie.

Augustin Lazăr: În bugetul aprobat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) pe anul 2018, la sursa „Buget de stat”, au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 99.028.000 lei. Menţionez că, din totalul creditelor bugetare alocate PÎCCJ, 79.346.000 lei reprezintă cheltuieli de personal, iar 310.000 lei sunt cheltuieli necesare în instrumentarea dosarelor penale, fiind prevăzute la art. 20.25 „Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale”.

Reporter: Parchetul General funcţionează cu schema completă de angajaţi sau mai aveţi nevoie de personal? Dacă mai este nevoie de personal, care este numărul necesar şi în ce func-ţii?

Augustin Lazăr: Numărul total de posturi de procuror prevăzute în statele de funcţii este 2973 (din care la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 142, Direcţia de Inves-tigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – 295, Direcţia Naţională Anticorupţie – 195, parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi judecătorii – 2248 şi parchetele militare – 93). Numărul total de posturi ocupate-2551, la începutul anului 2018 (din care la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 135, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – 261, Direcţia Naţională Anticorupţie – 161, parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi judecătorii -1935 şi parchetele militare – 59). Între timp, o parte dintre procurorii care au îndeplinit condiţiile legale au ieşit la pensie şi aşteptăm noua generaţie de la Institutul Naţional al Magistraturii să intre în activitate.

Reporter: În afara evaluării la care aţi fost supus recent de Minis-trul Justiţiei, care a fost ultima evaluare făcută activităţii dumneavoastră şi din ce an este aceasta?

Augustin Lazăr: Pentru perioada 2011-2013, am fost evaluat în cursul anului 2015 de Comisia de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor care fac parte din comisiile de evaluare de la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel şi am primit calificativul „Foarte bine”. În cursul anului 2018, aceeaşi comisie a transmis Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile art. 25 alin. 5 şi alin. 13 din Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676 din 4 octombrie 2007 cu modificările şi completările intrate în vigoare până la data de 31 decembrie 2015, dosarul de evaluare întocmit, procesele-verbale anuale pentru anii 2014 şi 2015 şi datele statistice. Pentru perioada 2005 – 2010, precum şi pentru anul 2018, date referitoare la rapoartele de evaluare se regăsesc în dosarul profesional, întocmit şi păstrat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Reporter: Înţelegem că pentru anii 2015, 2016 şi 2017 nu aveţi rapoarte separate de evaluare.

Augustin Lazăr: Vă repet: aceste date se află în dosarul profesional de la CSM.

Reporter: Vă mulţumesc!

A consemnat GEORGE MARINESCU (preluare ziarulbursa.ro)