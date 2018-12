Iohannis, ameninţat de transportatori pentru situaţia de la Ministerul Transporturilor: Suntem, în total, peste 1 milion de votanţi

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) cer clarificarea situaţiei de la Ministerul Transporturilor, unde ministrul demisionar a reuşit să mai semneze un Ordin şi să se abţină de la un vot, astfel încât să distrugă şi transporturile, arată un comunicat.

„Întrebarea pe care o pun transportatorii de persoane şi de marfă preşedintelui României, Klaus Iohannis, este următoarea: De ce Lucian Şova a fost menţinut la Ministerul Transporturilor, astfel încât să reuşească să aducă nişte modificări legislative care în modul cel mai clar servesc unele grupuri de interese? Acţiunea politică pare a ascunde o acţiune de lobby, care în România nu ar fi posibilă, conform legii, doar că nu putem înţelege acţiunea preşedintelui Klaus Iohannis altfel decât din dorinţa de a susţine acest lobby pe care noi, transportatorii, îl reclamăm de mai mulţi ani.

Faptul că preşedintele nu a răspuns apelului nostru ne face să credem că suntem victimele unui blat la cel mai înalt nivel din stat, unul fără precedent în istoria ultimior 29 de ani, iar pentru lipsa de acţiune a preşedintelui, îl vom sancţiona pe Klaus Iohannis, anul viitor, la alegeri.

Suntem, în total, peste 1 milion de votanţi – patronate din transporturile rutiere de persoane şi de marfă”, a declarat Vasile Ştefănescu, preşedintele COTAR.

Situaţia, spun transportatorii, este acoperită de o luptă politică între Preşedintele României şi Guvernul României, doar că nu se poate aduce nicio explicaţie logică pentru faptul că exact Ministerul Transporturilor a rămas în aşteptare, astfel încât ministrul demisionar Lucian Şova să poată rezolva problemele grupurilor de interese care vor să intre pe piaţa din România.

„Poate fi o coincidenţă, dar această situaţie are toate elementele unei „perdele de fum”, fiind în aparenţă un conflict politic şi o demonstraţie de forţă făcută de Preşedintele României, dar tocmai faptul că acest conflict nu are neapărat o miză, urmând să se soluţioneze foarte curând, arată că de fapt s-a dorit menţinerea în funcţie a ministrului demisionar Lucian Şova pentru a i se permite să modifice legislaţia, în favoarea unor lobbyişti – ceea ce s-a şi întâmplat. Tocmai caracterul heirupist al acţiunilor lui Lucian Şova, din ultimele zile, arată că misiunea lui a fost aceea de a regla nişte conturi”, arată comunicatul.

COTAR va acţiona în instanţă toate deciziile luate de ministrul demisionar Lucian Şova care au ca rezultat distrugerea sectorului de transporturi din România, încheie comunicatul.

Ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Şova, a anunţat, joi, că a fost adoptat şi a trimis la Monitorul Oficial ordinul de ministru care modifică regulile privind transportul de persoane.

„Aşa cum am spus acum câteva luni, am încheiat toată procedura privind emiterea Ordinului de ministru privind activităţile de transport ruier de pasageri curse regulate. Am trimis la Monitorul Oficial acest ordin de ministru cu îndeplinirea tuturor procedurilor legale de consultare publică, în concordanţă cu prevederile legale din România, în concordanţă cu recomandările Consiliului Concurenţei şi, desigur, de o manieră în care pot afirma astăzi că, prin acest ordin, am dat libertate transportatorilor români de pasageri să efectueze astfel de transporturi, desfiinţez exclusivităţile de care au beneficiat o serie de companii, foarte puţine din totalul companiilor autoriztate în România şi am dat libertate cetăţenilor să aleagă mijlocul de transport şi compania pe care o va folosi, dacă va alege să călătorească cu autobuzul”, a afirmat, joi, Lucian Şova, ministrul demisionar al Transporturilor, într-o întâlnire cu presa.

Reprezentanţii COTAR au protestat, la sfârşitul lunii septembrie, pentru mai multe zile la rând în faţa Ministerului Transporturilor şi au cerut de mai multe ori demisia lui Şova, nemulţumiţi că se ia în discuţie schimbarea reglementările privind transportul de pasageri. Aceştia au susţinut că liberalizarea şi reglementarea pieţei de transport de persoane trebuie să fie făcută prin lege, nu printr-un ordin.

SURSA: mediafax.ro