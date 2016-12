Iohannis infirmă faptul că i-ar fi propus lui Tăriceanu șefia PNL

Preşedintele Klaus Iohannis a confirmat că a avut o discuție cu liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu. Şeful statului a infirmat că i-ar fi propus acestuia să preia PNL.

„Da, am avut discuţii cu domnul Tăriceanu. Nu au fost despre PNL. Nu doresc să intru în detaliile acelei discuţii”, a declarat preşedintele.

Întrebat dacă este de părere că are vreo vină pentru situaţia PNL din prezent, după ce Ludovic Orban a afirmat că PNL că nu este în buzunarul preşedintelui, Iohannis a răspuns: „Cu siguranţă, dar nu cred că se numeşte vină. Cred că se numeşte altcumva. Da, am participat la evenimentele din 2014. În ce priveşte buzunarul, nu am găsit niciun partid aici, credeţi-mă, dar nici nu am de gând. Eu îmi doresc un PNL puternic şi nu este dorinţa mea să îl transform într-un partid de buzunar. Dorinţa mea este să se transforme într-un partid puternic”, potrivit stiripesurse.ro.