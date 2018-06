Iohannis, transformat peste noapte din ”vânător” în ”vânat”. Interceptări cu procurori în biroul președintelui

Iata ca lucrurile la varful statului roman se precipita mai repede decat se asteapta unii, astfel ca in timp ce toti ochii erau atintiti catre deciziile Curtii Constitutionale si Curtii Supreme, o miscare absolut halucinanta de pe tabla de sah care este Romania ultimilor luni poate duce la ”picarea” unui nou ”cap”. Numai ca primul vizat este chiar cel al lui Klaus Iohannis! Iar rasturnarea de situatie, cu un Iohannis transformat peste noapte din ”vanator” in ”vanat” s-ar datora, dupa cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in posesia jurnaliștilor de la Național, ”cutremurului” produs de vestea existentei unor interceptari cu procurori, care primesc diverse ”teme” chiar in biroul sefului statului de la Palatul Cotroceni!

Iar panica totala care a cuprins zilele acestea aripa din servicii care ii ramasese loiala ”neamtului” pana acum a fost accentuata si de ”nota interna” potrivit careia Klaus Iohannis, aflat la curent sau nu cu varianta de lucru a posibilitatii ”bubuirii” interceptarilor din biroul sau ar fi luat decizia, impreuna cu sotia sa, de a nu mai candida la un nou mandat! Mai mult decat atat, scenariul ”horror” pentru oamenii acestuia din servicii este definitivat si de faptul ca actualul presedinte si-ar pregati ”exilul” in Miami dupa ce va pleca de la Cotroceni, negociind deja varianta unei protectii legale venite insa din partea Serviciului de Informatii Externe, ci nu a Serviciului de Protectie si Paza!

Ceea ce face ca paranoia care oricum cuprinsese tabara iohannista sa atinga culmi nemaibanuite, existenta unor asemenea intercepari absolut ”sinucigase” neputand fi explicata decat printr-o tradare din interior, de la cel mai inalt nivel…

Le-a dat ”teme” …!

Greu, foarte greu de lamurit cum s-a ajuns pana aici, dar aproape ca nici nu mai conteaza daca seful statului, dupa cum se lamenteaza acum chiar oamenii sai din servicii, ar fi fost convins sa faca primul pas pe drumul plecarii de la Cotroceni. Dar nu spre Sibiu, ci spre Miami, locatie care se pare ca ar fi fost aleasa de cuplul prezidential dupa ce s-a sfatuit cu apropiatii care detin o proprietate spectaculoasa in Florida. Si la ce bafta imobiliara au Carmen si Klaus Iohannis, ne-am putea trezi cu o noua explicatie senina privind aparitia si in acte a unei noi case in portofoliu, tocmai la Miami, prietenii stiu foarte bine de ce! Pana cand insa familia Iohannis va trece sau nu Oceanul, sistemul este zguduit de ”breaking news” –ul ca in orice moment ar putea fi detonata ”bomba” careia presedintele Romaniei nu ar mai avea cum sa-i supravietuiasca, tehnic vorbind. Caci daca se da intr-adevar drumul la interceptarile despre care se spune ca ar fi fost realizate chiar in biroul prezidential de la Palatul Cotroceni si din care ar reiesi fara putinta de tagada cum unii procurori ”primesc teme”, atunci chiar ca praful si pulberea se va alege de ceea ce a mai ramas din statul paralel.

Acum, ca exista in continuare procurori ”fanatici”, care nu stiu sa lucreze decat pe acest sistem controlat din umbra si sa faca rau doar pentru a-si mentine functiile sau pentru a accede la unele superioare, chiar ca nu ar mai trebui sa mire pe nimeni. Insa locatia socanta a acestor ”instructaje” arata ca teama de a pica pe tehnica a fost una atat de mare, incat s-a ales chiar singurul loc unde s-a sperat ca ”penetrarea” informativa ar fi imposibila. Iata insa ca, dupa cum sustin sursele noastre, nici macar ”ecranarea” cu totul speciala a biroului prezidential nu a putut impiedica interceptarea acestor convorbiri…

Gata, pleaca singur…

Ceea ce nu au uitat insa cei care sunt convinsi ca Klaus Iohannis o va lasa naibii de politica si va alege linistea familiala si relaxarea intr-o zona atat de insorita precum Florida este ca, totusi, actualul presedinte a fost, inca din anul 2000, primar al unui oras ca Sibiul. Si, dupa atatea mandate in care a ”supravietuit” la varful administratiei locale nu are cum sa nu fie uns cu toate alifiile si sa stie implicit regulile jocului. Unele in care, in ciuda isteriei din ultimii ani, iata ca se mai ofera totusi posibilitatea alegerii ”retragerii de onoare”. O cale pe care nu este deloc imposibil ca Iohannis sa o aleaga rapid, mai ales daca existenta interceptarilor cu procurori se dovedeste mai mult decat o simpla varianta de lucru. Iar daca pana acum lui Iohannis nu i s- a fortat mana, cu totul altfel stau lucrurile acum, dupa decizia Curtii Constitutionale. Pentru ca, aflati intr-o oarecare intarziere cu implementarea proiectului celor ”sapte ani de liniste in Romania”, strategii care au ”deturnat” tara noastra de pe axa Berlin – Bruxelles, asezand-o pe cea dintre Washington si Tel Aviv stiu foarte bine ca, daca nu ”inchid cercul” acum, profitand de aceasta oportunitate obtinuta cu atata sudoare, atunci actuala putere politica va fi purtata intr-un razboi de gherila mult mai greu de gestionat. Si daca dezvaluiam ca s-a luat OK-ul si urmeaza ”eliminarea” ultimelor ramasite ale statului paralel ramase la butoanele sistemului, generalul Lucian Pahontu si ambasadorul George Maior, iata ca exista si varianta ca sa se treaca deja direct la ”next level”, cel al lui Klaus Iohannis. Existand voci la varful sistemului care fac deja vocalize pentru a ”trambita” vestea ca ”gata, neamtul pleaca singur…”

Cine stinge lumina?

Culmea este ca ”frisonul” ca vor fi lasati sa stinga singuri lumina statului paralel nu a facut decat sa starneasca si mai mult dihonia dintre sefi de structuri precum Lucian Pahontu de la SPP, Eduard Hellvig de la SRI si Silviu Predoiu de la SIE, mai ales ca acesta din urma a beneficiat de o ”generozitate” fara precedent din partea sefului statului, care a preferat cu o incapatanare demna de o cauza mai buna sa nu numeasca un director civil al Serviciului de Informatii Externe, de atata amar de vreme…

Desigur insa ca singura curiozitate nu este cine va fi cel lasat sa traga ponoasele dupa Klaus Iohannis, dar mai ales cine sunt oamenii din umbra care au stat la ”castile” a ceea ce se anunta inca de pe acum cea mai spectaculoasa operatiune a serviciilor din ultima vreme. Si, bineinteles, cui vor livra acestia ”marfa” de calitate astfel obtinuta, mai ales in conditiile in care DNA-ul nu se mai numara in niciun caz printre beneficiari… Iar Iohannis poate avea o idee in acest sens, de-si grabeste o retragere pragmatica, alegand soarele Floridei alaturi de sotie, decat sa riste sa fie apoi ”vanat” pana la capat…

Cătălin Tache – national.ro