Iti plac hainele de brand? Afla 5 sfaturi prin care le poti obtine la un pret mai bun!

Atunci cand bine vorba despre alegerea garderobei si a tinutelor ideale, majoritatea femeilor cheltuiesc sume impresionante pentru a avea aparitii de neuitat, care sa le puna in valoare silueta si feminitatea. Cu toate acestea, iti poti compune outfituri spectaculoase, cheltuind bani putini si obtinand acelasi efect remarcabil.

Iata cum iti poti achizitiona cele mai exclusiviste articole vestimentare de brand, la preturi excelente!

● Incearca sa cumperi din magazinele outlet

Primul pas pe care il poti face este sa verifici produsul dorit intr-un magazin de tipul outlet, intrucat, contrar zvonurilor si miturilor aparute in jurul acestui concept, poti gasi nu doar haine din colectiile mai vechi, ci si produse actuale la preturi mult mai bune decat direct din magazinele unui anume brand.

● Colinda magazinele SH

Daca nu te sfiesti sa porti haine la mana a doua, ar trebui sa incerci si aceasta varianta, mai ales ca intr-un magazin second-hand ai toate sansele sa gasesti articole de brand, din colectiile trecute, foarte bine lucrate, cu un croi impecabil la preturi exceptionale. Trebuie doar sa ai suficienta rabdare sa cauti exact ceea ce iti doresti si, in plus, poti sa ai surpriza placuta de a gasi si alte piese de imbracaminte sau de incaltaminte de la brandurile preferate, profitand de ofertele si promotiile de exceptie.

● Vaneaza promotiile si ofertele

Chiar daca iti doresti cu ardoare un anumit produs de brand, dar costul lui este unul mai mare decat ai fi dispus sa platesti sau decat iti permite bugetul, cel mai bine ar fi sa nu cazi prada tentatie de a il cumpara in acel moment, ci sa astepti, sa vezi si sa analizezi promotiile si ofertele care pot aparea. Verifica in mod constant pretul unui articol dorit si atunci cand ti se

pare ca te avantajeaza, achizitioneaza-l. In acest mod, vei economisi ceva bani pe care ii vei putea folosi in alte scopuri si vei beneficia, in acelasi timp si de obiectul dorit.

● Investeste doar in piesele de baza ale garderobei

Nu uita ca cel mai important este sa investesti in piesele de baza ale garderobei, mai ales daca vrei sa iti cumperi hainele de brand. Nu doar ca acestea isi vor pastra textura si culorile o perioada mai indelungata de timp, fiind recunoscute aceste calitati ale articolelor de firma, ci te vei bucura tot timpul de tinute perfecte, pentru ca aceste piese se pot integra cu usurinta in orice fel de outfit ai vrea sa porti.

In caz contrar, daca vei cumpara anumite lucruri exclusiviste, care sunt la moda doar un singur sezon, investitia facuta nu va fi pe deplin una care sa merite, intrucat nu o sa vrei sa mai porti aceasta haina.

● Pune accent pe calitate, nu pe cantitate

In general, atunci cand iti cumperi haine, ar trebui sa pui mai mare accent ce calitatea produselor, nu pe cantitatea si numarul articolelor vestimentare achizitionate. Invata sa faci

diferentia dintre brandurile „de duzina” si cele care realmente ofera articole de o calitate superioara si incearca, pe cat posibil, sa iti „educi” dorinta si impulsul de a cumpara fara niciun fundament logic, fara sa ai nevoie de acele lucruri, doar din dorinta de a avea tot timpul ceva nou.

Acestea sunt cele mai importante sfaturi pe care ar trebui sa le aplici, mai ales atunci cand vine vorba de cheltuielile din sfera vestimentara a brandurilor, dar nu numai. Tu pe care le pui deja in aplicare?