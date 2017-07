Jandarmii clujeni sunt gay

În urma evenimentelor care au avut loc la cele două marșuri de weekend (LGBT și Noua Dreaptă) din Cluj Napoca, unii jandarmi clujeni nu au mai putut rezista presiunii și au declarat că sunt homosexuali.

”Eu nu sunt homosexual de când m-am născut, ci de când m-am angajat aici. Vă dați seama… toată ziua sunt înconjurat de uniforme, bărbați musculoși și pulane negre cu striații! Ce altceva puteam deveni decât gay?! Plus că am numai decât studii medii și unde în altă parte să-mi fi găsit un loc de muncă! Mi-am lăsat familia și m-am dedicat muncii în echipă cu băieții”, spune un jandarm clujean sub protecția anonimatului.

”Noi nu suntem decât gay, ci mai suntem și transsexuali, travestiți, adrogini, îngerași, curiști și oricum, suntem toate astea nu la locul de muncă, ci în particular! Dacă ne-am născut să ne placă dragostea, ce să facem! La noi, mai e cum mai e, dar să vedeți la mascați ce se întâmplă! ”, spune un alt jandarm clujean sub protecția anonimatului.