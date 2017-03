Japonezii de la Mitsubishi vor sa deschida o fabrica in Romania

Compania niponă Mitsubishi intenţionează să-şi deschida o fabrică de motoare în Romania. Astfel, compania japoneză ar devine al patrulea producător auto care produce în România, după Renault, Ford şi Daimler.

Potrivit unor surse guvernamentale, suntem in competitie cu Ungaria si Slovacia pentru investitia estimata la peste 200 de milioane de euro. Vestea vine dupa ce anul trecut am avut cel mai mare nivel de investitii straine directe din ultimii 8 ani: 4 miliarde.

Japonezii de la Mitsubishi au fost miercuri la Guvern sa intrebe ce le-ar oferi Romania ca sa-si deschida aici fabrica de motoare cu turbina pe care ar vrea sa o construiasca anul viitor.

Au pus ochii pe doua zone: una in Timis, alta in Prahova, potrivit unor surse. Ambele sunt in apropierea autostrazilor deja construite, ca sa poata sa isi duca repede produsele spre Vest. In paralel, niponii negociaza si cu Slovacia si Ungaria, asa ca deocamdata nu fac declaratii despre intentiile lor.

Anul trecut, compania Mitsubishi a fost cumparata de concernul Renault-Nissan. Experienta francezilor cu Dacia ar putea fi decisiva, dar deocamdata negocierile vizeaza mai multe facilitati, beneficii, scutiri de taxe, de impozite – adica un ajutor de stat, arată ştirileprotv.

Fiind o investitie mare, estimata la peste 200 de milioane de euro, dupa negocieri, japonezii ar merge la Finante unde sunt puse pe hartie detaliile tehnice, Consiliul Concurentei le trimite la Bruxelles pentru aprobare si abia dupa acceptul Comisiei Europene statul poate acorda ajutorul in valoare de maximum 50% din investitie.

Intr-un clip de promovare facut in octombrie anul trecut, despre Romania, vorbesc chiar reprezentantii investitorilor straini.

Pe cifre, invetitiile straine directe au fost in 2016 la maximul ultimilor 8 ani: 4 miliarde de euro, cu 22% mai mult decat in 2015.