Judecătoarea Adina Daria Lupea: „Nu e frumos să lași mii de magistrați în aer pentru a proteja imaginea a unuia, doi, trei”

Inchiderea de catre judecatorul Cristi Vasilica Danilet a grupului de yahoo Magistratro a starnit indignare in randul magistratilor. Si nu pentru ca se va duce dorul lui Danilet sau a altor cateva vedete din grup, ci pentru ca pe grupul respectiv, in trecut, existau dezbateri reale, fiind parte a grupului majoritatea judecatorilor si procurorilor care luptau pentru independenta Justitiei. Intre timp, noii administratori au cernut membrii grupului si i-au pastrat doar pe cei mai putini vocali si care nu deranjau prin pozitiile lor, existand membri care au fost scosi din grup si bagati din nou de mai multe ori, din diverse motive. Astazi se regreta istoria a ceea ce a fost grupul Magistratro. Si atat, scrie luju.ro.

Acest lucru este confirmat chiar de doi dintre fostii membri ai Magistartro, astazi judecatoare care s-au facut cunoscute pentru pozitiile lor fata de abuzurile din Justitie si care au luptat ani la randul pentru independenta Justitiei si drepturile magistratilor. Nu sunt vorbe mari, cum ar spune altii, sunt realitati stiute de toti.

Judecatoarea Madalina Afrasinie, presedinte al Sectiei a VI-a civila a Tribunalului Bucuresti si judecatoarea Adina Daria Lupea de la Sectia penala a Curtii de Apel Cluj marturisesc ca au fost parte a grupului Magistratro, in trecut, insa au ales sa plece din acest grup, fie din cauza unor probleme, fie pentru ca cenzura manifestata in ultimul timp pe acest formum depasea orice limita.

De altfel, in dreptul cenzurii sunt trecute si pozitiile celor care citesc publicatii precum Lumeajustitiei.ro sau privesc posturi de televiziune precum Romania Tv sau Antena 3. Pentru unii membri, chiar administratori ai grupului acesta era un lucru rau, care atrage cenzura.

Si se pare ca a atras chiar inchiderea grupului caci, asa cum ne amintim, in ultimele postari, atat ale lui Cristi Vasilica Danilet, cat si ale lui Bogdan Mateescu, magistratii care citesc Luju nu sunt bine vazuti in acest grup.

Reactiile judecatoarelor Adina Daria Lupea si fata de decizia de inchidere a grupului Magistratro sunt absolut remarcabile, in opinia noastra, si le prezentam mai jos.

Iata postarea judecatoarei Adina Daria Lupea:

„Niste colegi, foarte deontologi altfel de felul lor si extrem de draguti si colegiali cu orice parere contrara, pe care desigur nu au cenzurat-o niciodata au decis dupa 14 ani sa inchida un grup de discutii destinat magistratilor, pentru simplul motiv ca unii in urma postarilor de pe grup au devenit mai putin populari.

Motivul aparent a fost ca s-ar fi scurs informatii de pe grup spre presa. Tin sa spun ca eu am plecat de pe acest grup de vreo 8 luni, asa ca nu m-a mai interesat ce se discuta acolo. Oricum, mesajele erau cenzurate de administrator.

Insa nu e frumos sa lasi mii de magistrati in aer pentru a proteja imaginea a unuia, doi, trei care oricum au fost sau/si sunt persoane publice. Nici aruncatul pisicii in curtea altora nu e demn de lauda. De fapt, inchiderea grupului se datoreaza cenzurii.

Pacat de atatia ani si atatia oameni care nu au fost o secunda parte din jocurile altora.

RIP!

Oricum, personajele vizate s-au mutat demult pe facebook.”

Iata postarea judecatoarea Madalina Afrasinie:

„Noi…chiar vrem reforma?

In loc de concluzii…

Si eu am fost membru al forumului „magistratro”, proaspat desfiintat. Cred ca am fost si moderator al forumului(recunosc, Fl. Nita mi-a propus lucrul acesta, avand in vedere felul meu de a fi, de a spune lucrurilor pe nume dar si mizand pe faptul ca, fiind vorba despre o femeie, discutiile vor fi moderate), dar, date find problemele din viata mea, nu am mai intrat pe forum.

Citesc, insa, de cateva zile(pana la inchiderea forumului) niste mesaje care ma fac sa ma intreb daca noi chiar suntem elita societatii?!

Si eu sunt „consumator de antene si luju”, pentru ca ce sa vezi, jurnalistii de acolo ne-au ascultat cand am avut ceva de spus si ne-au pledat cauza, atunci cand si-au dat seama ca, ceea ce noi spuneam nu era grav, ci foarte grav cu efecte directe in societate…

Cand am fost invitata la diferite emisiuni sau pentru a acorda interviuri, nimeni nu mi-a spus ca ar fi bine sa vorbesc despre „aia sau cealalta „

Ne deranjeaza ca Luju povesteste intamplari reale, din profesie?

Adica, a ajuns ca pe noi, judecatorii, sa ne deranjeze adevarul???

Ma uit si la Realitatea Tv, si la Romania Tv, dar si la canalele de muzica, desene animate sau filme…

Se spune despre noi, judecatorii, ca suntem persoane cu un limbaj ponderat.

Din pacate, ceea ce citesc ma face sa inteleg ca mai avem mult pana…departe…

In rest, voi continua sa vorbesc si sa acord interviuri ori de cate ori voi simti ca noi suntem in pericol, ca societatea este in pericol, pentru ca dreptul de a vorbi liber inca nu ne-a fost suprimat.

Si, prin aparitiile mele media nu urmaresc nici notorietate, nici sa fac istorie in tara asta si nici sa ocup vreo functie.

Aleg sa raman doar „doamna jude”

„Sshhh. Liniste. Democratia doarme”