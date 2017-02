Judecătoarea Gabriela Baltag, membru în CSM își avertizează colegii și îi îndeamnă să țină Justiția departe de conflictele politice

Judecătoarea Gabriela Baltag, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, a reacționat după ce la CSM a avut loc o ședință prezidată de Klaus Iohannis unde s-a decis, cu unanimitate de voturi, sesizarea Curții Constituționale pentru a se constata existența unui conflict între puteri în cazul adoptării OUG privind modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală.

Aceasta a spus că politica penală a unui stat nu o redactează magistrații. Judecătorii aplică legile, nu le creează, iar dacă astăzi unii spun că nu vor anumite legi, mâine ar putea striga că nu mai doresc instanțe.

Prezentam in continuare mesajul judecatoarei Gabriela Baltag adresat colegilor din CSM si prezentat in exclusivitate de Lumeajustitiei.ro:

„Stimati membri ai Consiliului Superior al Magistraturii,

Dragi colegi

Politica penala a unui stat nu o redacteaza magistratii. Puterea judecatoreasca trebuie sa respecte vocatia constitutionala a celorlalte doua putere, motiv pentru care nu se poate interfera in activitatea acestora pentru chestiuni ce reprezinta strict de atributul lor.

Am speranta ca justitia nu va cadea in capcana intinsa de conflictele politice de moment, de posibile replici pe care si le dau unii sau altii dintre actorii politici.

Judecatorii aplica legile, nu le creeaza. Daca este buna sau nu o reforma, fie ea si …. penala (asa cum ni se solicita sa ne pronuntam explicit zilele acestea), este cine sa ne spuna.

Realitatea din ultimul timp ne-a dovedit ca nu mai avem mult si ramanem fara procedura penala. Curtea Constitutionala are suficiente mecanisme sa verifice, pe de o parte, respectarea atributiilor de catre cei in drept sa legifereze, iar pe de alta parte, sa inlature tot ce nu este in acord cu drepturile si libertatile cetatenilor.

Nimeni nu mai vorbeste astazi despre principii, despre garantiile pe care trebuie sa le primeasca toti cei care ajung in fata instantelor, indiferent de gradul de jurisdictie.

Ma asteptam sa vad un interes sporit pentru o tema care ar trebui sa intereseze pe fiecare. Este justitia in afara de orice influenta nefericita, este la adapost de orice curiozitate a serviciilor secrete? Nimeni nu si-a asumat aceasta tema pana la capat. Avem angajamentul ca dupa pozitia exprimata de Curtea Constitutionala suntem la adapost de orice pericol. Nu avem inca si dovada… care implica responsabilitati concrete.

Ce ar trebui sa ne ingrijoreze este altceva. Dintotdeauna au fost persoane care au incercat sa ne dea lectii, sa ne indrume, potrivit viziunilor lor; se intampla acest lucru si in ultimul timp. Ce nu stiu aceste persoane este ca justitia a existat dintotdeauna, indiferent de oranduire, de puterea celor indreptatiti sa surprinda sau nu o realitatea legislativa care uneori se intersecteaza si cu nevoia de schimbare a societatii.

Apreciez ca este timpul sa ne implinim fiecare sarcinile, obligatiile, sa nu mai privim catre locuri unde nu avem ce cauta. Justitia are sansa ei, la fel si legislativul si executivul. Justitia nu poate fi partasa la scene de incitare populara pe teme pe care mai apoi trebuie sa le implementeze. Astazi, unii spun ca nu vor anumite legi, nu doresc anumite proiecte, iar maine daca vom continua in acelasi mod vor striga ca nu mai doresc instante! Spre ce ne indreptam este greu de spus, dar un lucru este sigur: pentru a fi dreapta justitia trebuie sa ramana departe de conflictele pe care mai tarziu este chemata sa le dezlege! Asa consider ca trebuie sa fie justitia: fara prejudecati, fara partinire!

Dragi colegi, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, nu permiteti sa devina Consiliu o scena politica! Nu acesta este rolul nostru! Prezenta intempestiva a presedintelui tarii la sedinta de astazi a Consiliului reprezinta o evidenta imixtiune, de netolerat, in activitatea justitiei. Va rog sa nu mai ingaduiti alte lectii, de principii, asa cum in mod penibil s-a intamplat in ziua constituirii actualului Consiliu, respectiv pe data de 06.01.2017.

judecator Gabriela Baltag

Membru in Consiliul Superior al Magistraturii„