Judecator clujean dat afara din magistratura

Consiliul Superior al Magistraturii l-a dat afara din magistratura pe presedintele Judecatoriei Turda, Horia Ovidiu Tocan, pentru ca in 14 procese pe care le-a judecat nu s-a recuzat, chiar daca in cadrul cauzelor avocatul uneia dintre parti era mama lui, Eugenia Tocan. Cazul judecatorului Tocan este in atentia CSM din luna iunie a acestui an, insa Inspectia Judiciara din cadrul consiliului abia saptamana trecuta a luat o decizie privitoare la aceasta incompatibilitate. Acesta nu este singurul caz al unui magistrat clujean care are rude apropiate care profeseaza ca si avocat. Anul trecut Curtea Constitutionala a emis o decizie potrivit careia avocatii cu rude judecatori pot pleda la instantele unde acestea activeaza.

In sedinta din data de 14 noiembrie 2012, Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat admiterea actiunii disciplinare formulata de Comisia de disciplina pentru judecatori impotriva domnului Tocan Horia Ovidiu, judecator in cadrul Judecatoriei Turda si aplicarea sanctiunii disciplinare constand in excluderea din magistratura.

“Sanctiunea a fost aplicata pentru savarsirea abaterilor disciplinare prevazute de art. 99 lit. a) – „manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu” – si h) – „nerespectarea in mod repetat si din motive imputabile a dispozitiilor legale privitoare la solutionarea cu celeritate a cauzelor ori intarzieri repetate in efectuarea lucrarilor, din motive imputabile” – din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In actiunea disciplinara cu care a fost sesizata, Sectia a retinut in sarcina domnului judecator Tocan Horia Ovidiu faptul ca a solutionat 14 cauze in care reprezentant al partilor a fost un avocat cu care domnul judecator se afla intr-o relatie apropiata si nu a inteles sa formuleze cerere de abtinere, potrivit art. 25 Cpc sau sa instiinteze Colegiul de conducere al instantei cu privire la existenta conflictului de interese, conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, precum si faptul ca a solutionat mai multe cereri de suspendare provizorie a executarii silite cu incalcarea normelor procedurale. Hotararea Sectiei pentru judecatori poate fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie”, arata reprezentantii CSM.

Insa acest caz a fost sesizat inca din luna iunie a acestui an, cand membrii CSM au luat in discutie cazul de incompatibilitate al judecatorului Tocan.

Lista rubedeniilor din justitia clujeana

Daca Tocan se numara printre putinii judecatori care nu s-au recuzat din procesele in care rudele lor au pledat, lista magistratilor care au rude avocati este destul de lunga.

Unul dintre “afinii” judecatoarei Maria Boer este avocat in cadrul Baroului Alba, Georgeta Darjan, sotia judecatorului Traian Darjan, este avocat in Bistrata Nasaud. Lucia Idriceanu, sora judecatoarei Claudia Mirela, este avocat in cadrul Baroului Cluj. Nepoata judecatoarei Adina Lupea, avocatul Ioana Lupea pledeaza in cadrul instantelor clujene. De asemenea si judecatoarea Ioana Tripon are o ruda in cadrul Baroului Cluj. Sotul judecatoarei Nicoleta Bulieris este avocat. Liliana Ioana Chirila, sotia judecatorului Octavian Chirila, de la Judecatoria Cluj, este avocat in cadrul Baroului Cluj. Judecatoarea Iarina Prelipceanu, de la Tribunalul Cluj are afini in Baroul Bucuresti. Sotul judecatoarei Oana Raluca Ghisoiu este avocat, iar judecatoarea Camelia Balint, are o ruda care pledeaza in instantele clujene. De asemenea, judecatoarea Maria Francesca Bujor are o ruda care lucreaza in cadrul Baroului Bistrita. Judecatorul Anamaria Gabriela Calugar are un afin in cadrul Baroului Bucuresti, la fel ca judecatorul Alin Florin Doica care este inrudit cu un avocat. Sotii judecatorii Dorin si Claudia Tatu au rude avocati, la fel ca judecatoarea Alexandrin Amalia Marin, al carei sot lucreaza ca avocat in cadrul Baroului Cluj. Fostul vicepresedinte al Judecatoriei Cluj-Napoca, presedintele Judecatoriei Huedin, Vasile Grunea ii are pe copiii lui care sunt avocati la Cluj. Judecatoarea Jeni Matei, de la Judecatoria Huedin, are o sora care lucreaza ca avocat in cadrul Baroului Valcea, iar sotul judecatoarei Corina Mihaela Macarie, de la Judecatoria Turda, Calin Ioan Macarie este de asemenea avocat. Insa acesti magistrati, atat timp cat acesti magistrati nu judeca procese in care rudele lor pledeaza in fata instantei, nu se afla in stare de incompatibilitate, iar aceasta regula este relativ noua.

Cum s-a legalizat incompatibilitatea

In noiembrie, anul trecut, un general rezervist a reusit sa castige la Curtea Constitutionala dreptul avocatilor de a pleda la instantele unde au rude judecatori. In data de 15 noiembrie, Curtea a admis o exceptie ridicata de inculpatul Marin Maciuca, prin care avocatii cu rude judecatori pot pleda in aceeasi instanta. Acesta dorea sa angajeze un avocat a carui sotie este judecator la ICCJ.

Interdictia, care a suferit diverse modificari de-a lungul timpului, a functionat in legea avocaturii mult timp, fiind reintrodusa in 2010, la initiativa Guvernului.

Textul alineatului care face obiectul excepției de neconstituționalitate:

”Profesia de avocat nu poate fi exercitata la instantele precum si la parchetele de pe langa acestea, inclusiv la Direcția Naționala Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism, Inalta Curte de Casație și Justiție sau la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, unde soțul avocatului sau ruda ori afinul sau pana la gradul al treilea inclusiv indeplinește funcția de judecator sau procuror, indiferent de secția, direcția, serviciul sau biroul in care iși desfașoara activitatea”.

Declararea constitutionalitatii acestei exceptii vine in contradictie cu declaratiile anterioare ale asociatiilor profesionale ale avocatiilor, care s-au opus vehement desfiintarii acestei interdictii, ce previne un conflict de interese vadit. ”Permitand unei persoane sa fie reprezentata de un avocat ruda cu colegul judecatorului se creeaza tocmai un dezechilibru intre partile unui proces. In aceasta situatie, pentru a exista egalitate ar trebui ca toate partile sa fie reprezentate de avocati rude cu judecatorii instantei respective”, sustin avocatii.

Conform hotnews, Marin Maciuca, general maior (in rezerva), a fost comandantul Comandamentului Logistic Intrunit al Ministerului Apararii si a fost trimis in judecata de DNA in februarie 2007, fiind acuzat de infractiunea de angajare a unor cheltuieli peste limita creditelor bugetare aprobate, prevazuta de Legea 500/2002 privind finantele publice. Prejudiciul cauzat MApN ar fi de circa trei milioane de euro. In aceasta cauza, el dorea sa fie aparat de Vasile Pantea, sotul unei judecatoare de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Paula Pantea. Procurorii sustin ca, in perioada iunie – septembrie 2003, cu ocazia achizitiei publice de tesatura tip Ripstop, necesara pentru confectionarea uniformelor militare, Maciuca, alaturi de alti trei inculpati, a viciat procedura licitatiei in scopul de a favoriza una din firmele participante.

Ce nu a respectat judecatorul Tocan

Judecatorii si procurorii sunt obligati sa se abtina de la orice activitate legata de

actul de justitie in cazuri care presupun existenta unui conflict intre interesele lor si

interesul public de infaptuire a justitiei sau de aparare a intereselor generale ale societatii,

cu exceptia cazurilor in care conflictul de interese a fost adus la cunostinta, in scris,

colegiului de conducere al instantei sau conducatorului parchetului si s-a considerat ca

existenta conflictului de interese nu afecteaza indeplinirea impartiala a atributiilor de

serviciu.



Razvan Robu