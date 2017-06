Judecătorii Curții de Apel Cluj l-au condamnat la 12 ani de bulău pe Leon Buhai, antrenorul pedofil din Bistrița

Judecătorii de la Curtea de Apel Cluj au mai adăugat doi ani de pușcărie la condamnarea de 10 ani primită de Leon Buhai, un antrenor de fotbal din Bistrița care se ocupa de loturile de juniori.

Sporirea pedepsei a avut loc și ca urmare a faptului că în timp ce era anchetat pentru pedofilie, Buhai a mai recidivat în aceeași infracțiune de corupere de minori.

”I. În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.proc.pen., admite apelul declarat de către PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BISTRIŢA împotriva sentinţei penale nr. 863 din 6 iunie 2016 a Judecătoriei Bistriţa, pe care o desfiinţează în parte în latura penală şi civilă şi, judecând: În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul B. L., încarcerat în Penitenciarul Bistriţa în executarea unei pedepse privative de libertate, pentru comiterea infracţiunii de corupere sexuală a minorilor, prev. de art. 221 alin. 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( săvârşită în perioada iulie-august 2014, în dauna persoanei vătămate V. D. A.) la pedeapsa de 1 an închisoare. În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul B. L. pentru comiterea infracţiunii de agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1, alin. 2 lit. a şi c Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( săvârşită în perioada iulie-august 2014, în dauna persoanei vătămate M. S. ) la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal ( dreptul de a exercita profesia de antrenor ) pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul B. L. pentru comiterea infracţiunii de agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1, alin. 2 lit. a şi c Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( săvârşită în perioada iulie-august 2014, în dauna persoanei vătămate V. D. A. ) la pedeapsa de 4 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal ( dreptul de a exercita profesia de antrenor ) pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul B. L. pentru comiterea infracţiunii de act sexual cu un minor, prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal ( săvârşită în cursul lunii septembrie 2013 în dauna persoanei vătămate D. A. L. – 2 acte materiale ) la pedeapsa de 3 ani închisoare. În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul B. L. pentru comiterea infracţiunii de agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1, alin. 2 lit. c Cod penal (săvârşită în perioada octombrie – noiembrie 2013, în dauna persoanei vătămate L. N. ) la pedeapsa de 4 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal ( dreptul de a exercita profesia de antrenor ) pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul B. L. pentru comiterea infracţiunii de agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1, alin. 2 lit. c Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (săvârşită în perioada 2012 – 2014, în dauna persoanei vătămate T. S. G. ) la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal ( dreptul de a exercita profesia de antrenor ) pe o durată de 5 ani. Constată că infracţiunile deduse judecăţii au fost săvârşite în condiţiile concursului real, prev. de art. 38 alin.1 Cod penal, atât între ele, cât şi raportat la infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen ( dreptul de a exercita profesia de antrenor ) pe o durată de 5 ani prin sentinţa penală nr. 123/F/22.07.2015 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, definitivă la data de 22.10.2015 prin DP nr. 1271/A/2015 a Curţii de Apel Cluj. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare aplicată prin SP nr. 123/F/22.07.2015 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, definitivă la data de 22.10.2015 prin DP nr. 1271/A/2015 a Curţii de Apel Cluj, în elementele ei componente, înlăturând sporul de 1 an închisoare şi repune pedepsele în individualitatea lor, astfel: – 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal ( dreptul de a exercita profesia de antrenor ) pe o durată de 5 ani pentru comiterea infracţiunii de corupere sexuală a minorilor, prev. de art. 221 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal; – 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de pornografie infantilă, prev. de art. 374 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal. În baza art. 10 din Legea nr. 187/2012, rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal şi art. 45 Cod penal, contopeşte pedepsele de mai sus, respectiv 1 an închisoare; 4 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal (dreptul de a exercita profesia de antrenor) pe o durată de 5 ani; 4 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal ( dreptul de a exercita profesia de antrenor ) pe o durată de 5 ani; 3 ani închisoare; 4 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal ( dreptul de a exercita profesia de antrenor ) pe o durată de 5 ani; 4 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal (dreptul de a exercita profesia de antrenor) pe o durată de 5 ani; 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal ( dreptul de a exercita profesia de antrenor ) pe o durată de 5 ani şi 3 ani închisoare, în pedeapsa principală cea mai grea de 4 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal ( dreptul de a exercita profesia de antrenor ) pe o durată de 5 ani, adăugând la pedeapsa principală sporul obligatoriu de 7 ani şi 6 luni închisoare, reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 12 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal ( dreptul de a exercita profesia de antrenor ) pe o durată de 5 ani În temeiul art.65 Cod penal interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal ( dreptul de a exercita profesia de antrenor ) pe toată durata executării pedepsei închisorii. În temeiul prev. art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală rap. la art. 72 alin. 1 Cod penal şi art. 40 alin. 3 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi arestului preventiv din 21.11.2013-29.01.2014, precum şi perioada 20.05.2015 la zi. În temeiul art. 397, art. 25 şi art. 19 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 1357 Cod civil obligă pe inculpat să plătească părţii civile minore L. N., prin reprezentanţi legali, suma de 3000 euro cu titlu de daune morale sau echivalentul în lei la data plăţii la cursul BNR. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate. Stabileşte onorariul cuvenit apărătorului din oficiu, în cuantum de 975 lei pentru avocat D. B. M. desemnat în apărarea persoanelor vătămate minore, ce se va achita din fondul Ministerului Justiţiei. Cheltuielile judiciare în apel vor rămâne în sarcina statului, în baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală.

II. Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul B. L. împotriva aceleiaşi sentinţe. Obligă inculpatul să achite în favoarea statului suma de 1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21 iunie 2017., arată sentința instanței clujene.