Judecătorii schimbă datele problemei în dosarul lui Paszkany

Ieri, judecătorii de la tribunalul Cluj au decis să schimbe datele controlului judiciar care a fost dispus împotriva lui Arpad Paszkany. Potrivit sentinței, el se poate întâni fără nici o problemă cu BOER ALEXANDRU, POP-PUŞCAŞ TEODOR sau avocatul FARKAS ZOLTAN-LASZLO, persoane cu care nu avea voie până acum să aibă întrevederi.

”În temeiul art. 215 ind. 1 cu ref. la art. 213 C.proc.pen., admite în parte plângerea formulată de inculpatul P. A. Z., împotriva Ordonanţei procurorului din data de 29.11.2016, emisă în dosar penal nr. 69 D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj, prin care s-a prelungit măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpat, şi, în consecinţă: În temeiul art. 211 alin. 1, art. 215, art. 202 alin. 1-3, 4 lit. b) C.proc.pen., menţine măsura controlului judiciar, prelungită faţă de inculpatul P. A.Z., prin Ordonanţa procurorului din data de 29.11.2016, emisă în dosar penal nr. 69 D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj, ca temeinică şi legală. Modifică conţinutul controlului judiciar, în sensul că înlătură obligaţia fixată în sarcina inculpatului conform art. 215 alin. 2 lit. d) C.proc.pen., în ceea ce îi priveşte pe martorii B. A., G. Ş., O. T.-M., P.-P.T., F. Z.-L., şi, astfel, înlătură din sarcina inculpatului obligaţia de a nu se apropia şi de a nu comunica, direct sau indirect, cu aceste persoane. Modifică conţinutul controlului judiciar, în sensul că înlătură obligaţia fixată în sarcina inculpatului conform art. 215 alin. 2 lit. d) C.proc.pen., în ceea ce îi priveşte pe reprezentanţii şi angajaţii SC SPORTIVA FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA, CUI 14331896, care nu sunt individualizaţi în cuprinsul ordonanţei contestate, şi, astfel, înlătură din sarcina inculpatului obligaţia de a nu se apropia şi de a nu comunica, direct sau indirect, cu aceste persoane. Menţine în rest obligaţiile fixate în sarcina inculpatului şi care intră în conţinutul controlului judiciar, inclusiv obligaţia stabilită conform art. 215 alin. 2 lit. d) C.proc.pen., constând în interdicţia instituită în sarcina inculpatului de a nu lua legătură cu celelalte persoane (inculpaţi/suspecţi/martori) expres individualizate în cuprinsul ordonanţei contestate. Dispune comunicarea unei copii de pe prezenta organelor de poliţie de la domiciliul inculpatului, Serviciului public comunitar de evidenţă a populaţiei şi organelor Poliţiei de Frontieră. În baza art. 275 alin 3 Cod Procedură Penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în ?edin?ă Camerei de consiliu, azi, 14.12.2016, în lipsa participanţilor”, arată minuta sentinței.

Până acum, Paszkany nu avea voie să intre în contact cu SZEKERNYES KAROLY si HORVATH PETER, de următoarele persoane: POPESCU MARCEL-FLORIN, NEGREAN MARIA, BOER ALEXANDRU, POP-PUŞCAŞ TEODOR, CIORCA VASILE-FLORIN, ONIGA TUDOR-MIRCEA, BACIU SIMONA-CLAUDIA, ZAMFIR RĂZVAN, CAZAC MARIA, MATEI ALEXANDRU, BALAJ IUSTIN; de reprezentanţii şi angajaţii următoarelor entităţi: SC SPORTIVA FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA, SC TAXMASTER SRL, RTZ&PARTNERS SPRL, SC CAZACUS CONSULTING SRL, ZXM AUDIT SRL, Societatea civilă de avocaţi „ALĂZĂROAIE&ASOCIAŢII”, Societatea civilă de avocaţi „POPOVICI, NITU, STOICA ŞI ASOCIAŢII”, avocatul FARKAS ZOLTAN-LASZLO, VIANOVA HOLDINGS LTD Cipru, Nicosia, reprezentată de director YIANNA ALEXANDROU şi d-na JANNA NISSIOTOU, şi LEGRAND INVESTMENT LTD. SEYCHELLES, CRYSTAL WORLDWIDE, INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED reprezentată de KIRIAKI PETROU SAVVIDOU, CHRIYSTALLA PITSILLI – DEKATRIS, avocat în Baroul Nicosia, Biroul de avocaţi Dr. K. CHRYSOSTOMIDES &CO, din care mai fac parte d-nele ELENI CHRYSOSTOMIDES şi GEORGIA CHRYSOSTOMIDES, care au calitatea de administratori ai VIANOVA HOLDINGS LIMITED; reprezentanţii următoarelor cluburi de fotbal: FUTEBOL CLUBE DO PORTO – Portugalia, FOTBAL CLUB LORIENT – Franţa, FC GELSENKIRCHEN SCHALKE 04 – Germania, FC GALATASARAY – Turcia, FC KUBAN KRASNODAR – Rusia, RIO AVE FC – Portugalia, FCM TG. MUREŞ – România, COIMBRA – Portugalia, MONTEVIDEO WANDERERS FC – Uruguay, SPORTING BRAGA – Portugalia, HELLAS VERONA – Italia, JUVENTUS FC – Italia, FC PARMA – Italia şi AS LIVORNO CALCIO – Italia; următorii judecători de fotbal: PEREIRA BARRAGAN ALVARO DANIEL, DUBARBIER SEBASTIAN, DEAC CIPRIAN, CULIO JUAN EMMANUEL, LACINA TRAORE, IVO DANIEL FERREIRA MENDONCA PINTO, SEPSI LASZLO, DIOGO JORGE MORENO VALENTE, MATIAS AGUIRREGARAY, SANTOS DOS SANTOS LUIS ALBERTO, SASA BJELANOVIC, MARTINEZ JORGE ANDRES, GODFRED ADOFO, ENOW SOLOMON şi MATEO LIGNIANI; agenţii de joc, agenţii sportivi, avocaţii şi intermediarii de orice fel, care au contribuit la transferurile judecătorilor de fotbal menţionaţi anterior la şi de la SCS FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale.

De la începutul lunii iunie, Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan sunt urmăriți de DIICOT pentru delapidare cu consecințe grave.