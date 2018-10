Judecătorul Adina Daria Lupea, despre republica procurorilor: Ajunge!

Cunoscuta judecătoare de la Curtea de Apel Cluj, Adina Daria Lupea a postat pe Facebook un text în care vorbește despre noile legi ale justiției modificate prin OUG, modificări ce îi vizează pe procurori. Totodată, magistratul spune că nu poate să accepte faptul că „unii procurori sunt mai magistrați nu numai ca alți procurori, ci și ca judecătorii”

Vă prezentăm integral postarea judecătorului Adina Daria Lupea:

”Cine a inventat sintagma #Republicaprocurorilor a stiut exact ce spune.

Pornesc de la aceasta idee si raman la celebra OUG, desi mi-am propus dupa aparitia ei sa nu ma mai intereseze nimic in sistem. Nu voi vorbi pe langa, voi vorbi strict pe marginea acestei ordonante.

Judecatorii s-au dat deoparte, s-au resemnat ca se amana a la long pensionarea anticipata insa showul continua dinspre procurori. Incep sa ma intreb daca nu cumva pamantul se invarte in jurul procurorilor (aceia, stiti dvs. care, nu toti) sau poate chiar Soarele si nu invers.

Nu poti deschide un canal de stiri, un articol pe net unde sa nu se vorbeasca, turuiasca, rostogoleasca la nesfarsit problema procurorilor , mai ales cei din DNA. S-a terminat lumea ca li se pretinde vechime. Per a contrario, suntem o natiune care accepta, aplauda, doreste procurori in aceasta structura cu 6 ani vechime (din care 2 ani de INM), promovati printr-un interviu netransparent timp de 14 ani de zile (de la Monica Macovei si in baza unei OUG care, repet, fara nicio dezbatere a intrat peste noapte in vigoare, a desfiintat PNA-ul si a decimat conducerea de atunci ) in „dauna” unor procurori cu 10 ani vechime , promovati prin concurs. Clar, nu ne mai facem bine. Dvs. observati absurdul si ilogicul situatiei? Sau sunt singura careia ii da cu virgule?

Avem colegi judecatori care sustin aceasta anomalie si, oricat incerc sa nu bag de seama, tot nu imi pot explica de ce un judecator s-ar da de ceasul mortii de grija procurorilor, dar nu il preocupa deloc ce se intampla cu breasla careia, cu titulatura, ii apartine. Ca daca nimic nu faci , nu propui constructiv pentru colegii tai judecatori, ce Dumnezeu cauti sa mori de grija procurorilor? Nu au asociatie? Nu au sectie distincta in CSM? Nu au…etc…salarii mai mari si modalitate de numire separata de aproape 15 ani? Ce judecator a beneficiat vreodata de asa ceva?

Cu intrebarile retorice ma opresc aici. Sa nu cumva sa aud ca se aduce atingere independentei daca se organizeaza concurs ca pentru toti muritorii din magistratura, si nu numai. Avocatii si notarii dau si ei examen, numai doua categorii de procurori nu dau de aproape 15 ani.

Iar acum sa revin la celebra OUG care trebuie acum dezbatuta de urgenta in Parlament pentru ca, nu-i asa, arde tara si comisia de la Venetia de problema procurorilor .A anumitor procurori.

Bagam urgent sub pres pensionarea anticipata (acei vreo 400 de judecatori care au semnat pentru mentinerea ei in forma legii adoptate , in urma unor dezbateri de peste doi ani, au fost deja uitati. Ce mai conteaza numai 400 de judecatori? Avem problema procurorilor. Legile justitiei se rezuma, s-au rezumat la statutul si modalitatea de promovare a procurorilor DNA si DIICOT). Alte teme sau temeri de dezbateri nu sunt si nici nu au fost. Toata justitia sta in acesti procurori. Bine, la confortul psihic al juzilor care isi bat capul cu un dosar de coruptie intocmit de un procuror care pana atunci a avut numai infractiuni la legea circulatiei si furturi, nu se mai gandeste nimeni. Ba poate, daca achita pe vreun 16 a sau 16 c Cod procedura penala, se mai trezeste si cu plangeri pe la Inspectie sau , mai rau, cu vreun dosar penal. Dar nu conteaza, mergem mai departe pentru ca societatea civila si clasa politica deopotriva „suntem” preocupati si ingrijorati de soarta procurorilor.

Oameni buni, justitia se infaptuieste prin instantele judecatoresti si ICCJ, nu prin procurori. Cand veti muta centrul de greutate asupra judecatorilor, cand ii veti baga cu adevarat in seama pe cei care finalizeaza procesul, inclusiv cel penal, si nu pe cei (unii numai) care il declanseaza? Cand veti intelege cu totii ca procurorii, chiar si „aceia”, fara munca judecatorilor, nu ar fi decat niste reclamanti si atat? (in sensul larg procedural).

Nu comentez aspectul potrivit caruia sunt magistrati si ei. Acela nu il discut. Insa nu pot accepta ca unii procurori, cu statutul lor cu tot, sunt mai magistrati nu numai ca alti procurori, ci si ca judecatorii.

Goana aceasta nebuna, punerea pe un piedestal a unui anumit parchet (puteti urmari in spatiul public cat doriti, nici macar de procurorii din DIICOT nu se vorbeste decat maxim tangential) trebuie sa inceteze. Personal, sunt satula de rezumarea intregii justitii la asa ceva, pentru deliciul, interesul de moment sau capriciul unora. Ajunge.

Si daca tot luam in dezbatere parlamentara ordonanta, acolo mai sunt unele prevederi care, surpriza, nu vizeaza ” subiectul” Romaniei de aproape 15 ani si anume procurorii DNA, insa sunt si alte probleme. Cum ar fi revocarea membrilor CSM, pensionarea anticipata a MAGISTRATILOR (toti), completele de 3 care iar se amana, ca suntem o natiune, cred eu, sadica. Ne place sa mergem in fata unui complet de apel par (cum nu este nicaieri in lume) sa ne decida definitiv soarta, cand orice cale de atac peste tot se judeca definitiv in complet impar (3,5, 9 cati doriti dvs.).

Aceste anomalii nu le mai dezbate nimeni.Sunt si oameni cu care sa facem complete de trei (tot aceia de dinainte de februarie 2014), e mai convenabil si mai just si pentru justitiabili sa fie judecati de trei judecatori definitiv si nu de doi, care se pot afla uneori in divergenta, cu riscul reluarii judecatii cu inca un alt judecator care e luat ca din oala. Asta e realitatea completelor de divergenta, sunt incomode pentru toata lumea. De la membrii completului pana la justitiabil.

Incerc sa inchei cumva rotund. Nu mai puneti carul inaintea boilor si dezbaterile despre cariera procurorilor inaintea oricarei alte probleme din justitie. Si nu va mai suparati daca spune cineva ca traim, mai mult ca inainte de 1989, in „tara procurorilor”. Ce se intampla de acum 14 ani si ceva si, cu precadere, in ultimele luni si zile, ne dovedeste cu prisosinta ca asa este.

P.S. Dupa lamentabila incercare de a muta centrul atentiei, negativ, asupra altor chestiuni statuate prin celebra ordonanta de urgenta, l-am blocat pe fb pe domnul ministru Tudorel Toader. Asa, sa vada si domnia sa cum e cu blocatul.Sunt convinsa insa ca ii veti explica cum este treaba cu trocul”.