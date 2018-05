Judecătorul Cristi Dănileț: „Un magistrat se întâlnea în privat cu SRI. Este încă în funcție!”

Judecătorul Cristi Dănileț a vorbit cu Newsweek Romania despre mesajul postat pe un grup de dezbateri ale magistraților. În mesaj, magistratul scrie că a văzut în Justiția din România „persoane care au călcat în picioare oameni, umilindu-i, distrugându-i”.

Newsweek România: Domnule judecător Dănileț, să vorbim un pic despre mesajul dvs. de pe forumul de dezbateri ale magistraților, mesaj publicat de „Ziar de Cluj”. Ce v-a determinat să scrieți abia acum acest mesaj?

Cristi Dănileț: În pricipiu este o chestiune simplă. Eu am înființat, în 2004, primul forum, primul grup pe yahoo de discuții pentru magistrați. Am invitat în acest grup sute, poate chiar mii de magistrați. Vă dați seama că au fost 15 ani de mesaje, de propuneri. Multe mesaje de acolo au ajuns la presă. Noi știm cine le-a dat, dar nu avem ce să facem. Mesajul la care vă referiți l-am scris acum câteva zile, la închiderea forumului.

Administratorul forumului ne-a spus că e nevoit să închidă forumul, pentru că sunt persoane care dau informații în presă. Oricum, între timp s-au creat grupuri pe Facebook. Cine mai folosește astăzi yahoo? Eu, în calitate de fondator și prim moderator al grupului, am scris așa un fel de epilog.

De ce nu ați scris acest mesaj în ultimii ani, când ați aflat despre aceste grozăvii din justiție?

Dar am spus de fiecare data aceste lucruri. Tot ce am spus în mesaj am spus și în alte dăți.

Public sau în discuțiile cu ceilalți magistrați?

Public. Tot ce-i acolo am spus public. Nu acuz pe nimeni cu prin acel mesaj. Nu este o sesizare că cineva face ceva anume. Sunt niște gânduri ale mele scrise ca un epilog al ultimilor 15 ani. Ce să spun? Că am văzut lucruri grave în Justiția română? Da, le-am văzut. Am văzut și infractori, și alcoolici, și dobitoci. Așa cum am văzut și magistrați profesioniști. Ce să fac? Nu am ce să explic mai mult decât atât. Sunt niște gânduri de ale mele. E o carte pe care o scriu despre justiția română și forumul este o bază uriașă de date pe care o folosesc.

Mă interesează relația magistrați – SRI. Ce detalii ne puteți da?

Ce anume? Că sunt magistrați care s-au întâlnit, care au vorbit cu ofițeri SRI? Da, sunt. Și cu politicieni, dar asta nu e neapărat ceva rău. Ideea e dacă au făcut ceva rău. Știm toți că procurorii au lucrat, la un moment dat, cu SRI? Eu n-am spus că au făcut ceva rău. Am spus că am văzut destule. Am văzut magistrați întâlnindu-se cu jurnaliști, cu politicieni, cu ofițeri SRI, cu oameni politici, cu președinți de stat.

Și ați mai spus lucrurile astea în trecut?

Nu este nimic nou că magistrații s-au întâlnit, au vorbit cu ofițerii SRI. Prin lege puteau să facă acest lucru. Prin lege puteau să colaboreze. Asta este… Știu pe unii, care se dădeau mari că SRI face și drege, și se întâlnesc în particular sau vorbesc la telefon cu ofițeri SRI. Nu am de gând să dezvălui asta acum public, pentru că magistratul este încă în funcție. O s-o spun în carte.

