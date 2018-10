Judecătorul CSM Bogdan Mateescu, cercetat de Inspecția Judiciară

Judecătorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a anunțat, luni, că este cercetat disciplinar de Inspecția Judiciară la sesizarea judecătorului de la Curtea Constituțională, Petre Lăzăroiu.

„Va spuneam ca eu cred sincer in ideea de transparenta si ca nu am nimic de ascuns. In aceasta linie de consecventa, aduc la cunostinta tuturor, in special colegilor mei, ca azi, 26.10.2018, am primit rezolutia Inspectiei Judiciare prin care, la 21.09.2018, s-a dispus inceperea cercetarii disciplinare impotriva mea ca urmare a sesizarii domnului Lazaroiu Petre, judecator CCR, care reclama savarsirea a patru abateri disciplinare printr-o postare pe pagina mea de facebook din data de 31.05.2018. Inspectorul judiciar a apreciat ca exista indiciile savarsirii uneia dintre ele, prevazuta de art 99 lit. a din Legea 303/2004. Nu am primit vreo solutie cu privire la celelalte reclamate. Consider ca este corect sa fie cunoscut acest fapt desi ma bucur de protectia confidentialitatii procedurii disciplinare, intrucat voi continua in mod asumat sa am luari de pozitii prin prisma competentei decurgand din calitatea de membru ales al CSM, referitoare inclusiv la Inspectia Judiciara. Procedura disciplinara isi va urma cursul firesc, potrivit legii, iar eu imi voi exercita fara rezerve dreptul la aparare tot in conditiile prevazute de lege”, a scris Bogdan Mateescu, pe Facebook.