Jurnalist bătut în Rusia pentru că a lăudat România VIDEO

Incident socant in timpul unui show de la postul TVC, unul dintre cele mai mari din Rusia. Jurnalistul polonez Tomasz Maciejczuk a fost lovit in fata in timpul filmarii emisiunii „Votul corect” difuzata de TVC ((ТВ Центр), tinand de administratia Moscovei. Discutia se invartea in jurul salariilor mici din Rusia iar Maciejzuk a afirmat ca, din acestr punct de vedere, tarile est-europene stau mult mai bine decat cea condusa de Vladimir Putin, dand chiar exemplul Romaniei.

„Daca vorbim despre bani, as vrea sa felicit Romania pentru victoria sa. Si stiti de ce? Pentru ca la ora actuala, salariul mediu in Romania e mai mare decat in Rusia. Si e mai mare si in Letonia”, a afirmat jurnalistul polonez. Un alt invitat l-a intrebat cum e situatia in Ucraina, iar Maciejczuk i-a replicat ca „ucrainenii vor sa duca o viata normala, nu sa traiasca in rahat, ca voi”.

Imediat, moderatorul emisiunii, Roman Babaian, l-a lovit peste fata cu hartiile pe care le avea in mana. „Voi sunteti cei care traiti in rahat”, i-a strigat el lui Maciejczuk. Au urmat apoi scene haotice, Babaian si ceilalti invitati incercand sa-l scoata din platou pe invitat. Acesta a refuzat, sustinand ca afirmatiile sale nu sunt mai scandaloase decat cele pe care rusii le fac despre polonezi sau locuitorii tarilor baltice.

Aproape instantaneu, un alt invitat, Ihor Markov, i-a dat un pumn lui Maciejczuk. Markov este un fost parlamentar ucrainean pro-rus, dat in urmarire in prezent de autoritatile de la Kiev pentru ca ar fi batut in 2007, la Odessa, cativa protestari care se opuneau inaltarii unui monument al imparatesei Ecaterina cea Mare.

Din cauza acestui incident, emisiunea nu a mai fost difuzata, dar postul TV a postat-o pe canalul sau de YouTube. Presa oficiala a Kremlinului il acuza acum pe Maciejczuk ca este rusofob si a provocat intentionat scandalul, scrie Moscow Times.