Jurnalistul francez, expulzat din România de Noua Securitate?

Zilele trecute, francezul Raoul Weiss, un ziarist ce locuia în Cluj-Napoca a fost expulzat din România de autoritățile române pe motive ce țin de siguranța națională. Raoul Weiss consideră ridicol faptul că MAI vede un pericol pentru siguranţa naţională în activitatea lui. Acesta a spus că va încerca, întâi pe cale administrativă, mai apoi, dacă este nevoie, pe calea justiţiei, anularea deciziei privind expulzarea sa.

“Cu ce aş fi putut să periclitez siguranţa României? Cu poezii? Cu analize lingvistice?”, s-a întrebat francezul. Acesta a adăugat că îşi poate imagina că unor angajaţi din MAI nu le-a căzut bine câte o analiză, scriere publicistică a sa. Printre temele constroversate pe care le-a tratat, Weiss a amintit că a dat un ecou internaţional acelei bănuieli apărute şi în presa din România, conform căreia în spatele seriei de mişcări de stradă din România (n.red-#rezist) ultimilor ani stau pe de o parte interese străine reprezentate de unele ONG-uri şi, de pe altă altă parte, manevre interne antidemocratice.

România Liberă scrie că Raoul Weiss este ziarist foarte incomod Occidentului și mișcării #Rezist. Acesta trăia de mulți ani în România, este considerat de Justiție drept „o amenințare reală la adresa stării de legalitate necesară existenței statului național român“. Activitatea lui Raoul Weiss fiind exclusiv jurnalistică, concluzia clară în prezent este că autoritățile românești plasează fără ezitare, atunci când doresc, libera exprimare sub acuzația de „amenințare la adresa securității naționale“. Pretextul posibil folosit de autoritățile române pentru justificarea deciziei de interdicție a fost poziția favorabilă a jurnalistului față de autonomia Ținutului Secuiesc. Cu toate acestea, numeroși jurnaliști sau intelectuali români se declară în favoarea autonomiei Ținutului Secuiesc, fără a fi sancționați de autorități. Mai mult, o parte din aceștia cer chiar autonomia Transilvaniei, ceea ce jurnalistul francez nu a sprijinit niciodată.

Poliția de Frontieră de pe Aeroportul din Cluj i-a interzis, joia trecută, accesul în România jurnalistului francez Raoul Weiss. La debarcarea din aeronava care îl aducea în Cluj, ziaristul a fost informat că a primit interdicție de intrare în România pe o perioadă de 5 ani, fiind obligat de polițiștii de frontieră români să se îndrepte către altă destinație, în cazul de față Viena. Raoul Weiss se stabilise de mai mulți ani în România, venind pentru prima dată aici acum 15 ani.

Polițiștii de frontieră i-au prezentat ziaristului francez o decizie emisă de Ministerul Afacerilor Interne, prin care lui Raoul Weiss i se interzice accesul în România până în anul 2023. „Măsura de nepermitere a intrării în România a fost instituită ca urmare a unor acte care se constituie în amenințări la adresa securității naționale în sensul prevederilor art. 3 din Legea nr. 51 din 1991 privind securitatea națională a României, acestea reprezentând o amenințare reală, actuală și gravă la adresa stării de legalitate (…) necesară existenței și dezvoltării statului național român”, se menționează în documentul emis de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din MAI.

Acuzațiile rămân la secret

Poliția română ascunde faptele exacte care îi sunt imputate lui Raoul Weiss, invocând faptul că ”activitatea de informații pentru realizarea securității naționale are caracter secret de stat”, după cum se menționează în decizia transmisă jurnalistului francez. Potrivit documentului care poartă adresa MAI, decizia de interzicere a accesului lui Raoul Weiss în România a fost aprobată de Curtea de Apel București.

Jurnalistul francez Raoul Weiss s-a evidențiat în presă și pe rețelele sociale din România atât prin criticile față de protestele #Rezist, cât și prin observațiile privind decadența societății occidentale. Despre mitingurile anticorupție asociate în mișcarea #Rezist, ziaristul francez a scris: “o parte a protestatarilor sunt activiști ai ONG-urilor finanțate de Galaxia Soros și ai fundațiilor politice care fac treaba murdară a diplomației germane în Europa de Est”.

De asemenea, jurnalistul a estimat, în articolele publicate pe site-ul Visegrad Post sub psedudonimul literar Modeste Schwartz, că numărul participanților la protestele #Rezist a fost exagerat, iar Germania și George Soros s-ar afla în spatele lor, fiind finanțate prin ONG-uri românești. Autorul a scris în analiza sa că scopul protestelor din 2017 a fost aducerea la putere a ”fostului comisar european Dacian Cioloș, un tehnocrat care nu a fost ales niciodată de nimeni, impus fără o majoritate parlamentară de către Iohannis, ca urmare a unui alt «maidan» din București, și care a fost concediat de la guvernare în urma unui vot popular masiv ce a condamnat politicile sale anterioare”.

De asemenea, referindu-se la tirania Occidentului, Raoul Weiss a catalogat Uniunea Europeană drept „neocolonială“, scriind că „Occidentul vrea ca omul să fie un roboțel isteț“. „Occidentul de azi e reprezentantul unui proces de cel puțin 30-40 de ani de dezumanizare a societății, sub influența neoliberalismului. Când omul e redus la o funcție de producer și consum, rămâne din el ceea ce vedem azi în Occident: un roboțel isteț, foarte eficient în urmărirea propriului interes”, consideră jurnalistul francez rezident în România.

Mai țin românii lalibertatea de exprimare?

În reacția sa scrisă față de decizia autorităților române de a-i bloca accesul pentru 5 ani, jurnalistul francez deplânge faptul că societatea românească nu mai valorizează libertatea de exprimare precum o făcea odinioară: „Eu ajunsesem în România cu 15 ani mai devreme, împins spre afară de sistemul euro-francez, cu iluzia că cei din Răsărit poate țin mai tare la libertatea lor de exprimare proaspăt recucerită decât răsfățații ăia din Occident.”

Contactat de „România liberă”, jurnalistul francez a confirmat că activitatea sa publicistică este motivația interdicției pe care a primit-o de la autoritățile române, catalogând măsura drept o „îngrădire a libertății de exprimare“. „Bănuiesc că pretextul invocat (de autoritățile române, n.red.) e foarte probabil o colaborare imaginară cu un imaginar iredentist maghiar. Colaborarea e imaginară, deoarece nu am o viziune iredentistă. E adevărat că am scris acum 10 ani despre autonomia Ținutului Secuiesc. Eu am însă o viziune federalistă a Europei“, a afirmat Raoul Weiss, pentru „România liberă“. De altfel, jurnalistul este originar din Alsacia.

Jurnalistul francez a declarat că va contesta în Justiție decizia autorităților române de interzicere a accesului său în România.

Weiss a spus că nu are decât cetăţenie franceză. În Cluj-Napoca a deţinut o cafenea în trecut, iar acum este doctorand lingvist al Universităţii Babeş-Bolyai (UBB). Peste un an plănuia să îşi susţină disertaţia din lingvistică comparativă. În limba română a publicat un roman, în maghiară poezii, în franceză publicistică şi

cugetări filosofice. Din declaraţiile sale, se întreţine din traduceri şi din activitate editorială.