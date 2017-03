Kickboxerii clujeni de la Tengu merg la Dej să lupte în Gala Supreme Night Fight

Kickboxerii clujeni de la Tengu vor lupta sambata 4 martie in gala de kickbox si MMA profesionist „Supreme Night Fight” care va avea loc in Sala Sporturilor Dej.

TENGU prezinta pentru acest eveniment un lot puternic alcatuit din sportivi de top ca si ANDREI PISARI, ADRIAN CIBU, tanara speranta ANDREI VERDE.

Dupa un meci excelent in China si frumoasa victorie de la Cluj impotriva valorosului sportiv olandez Mustafa Kazmaz ANDREI PISARI (palmares 23 de victorii din 25 de meciuri), continua seria meciurilor internationale de nivel inalt. Acesta il va intalni la Dej pe experimentatul Marius Graune de la Scorpions Iasi.

ADRIAN CIBU ( palmares 12 victorii din 1 meciuri) este in mare forma dupa seara de exceptie din finalul anului 2016 in care a castigat 3 meciuri in aceeasi gala, calificandu-se in finala „Centurii Transilvania” care va avea loc la Cluj peste nu mult timp. Adrian va lupta impotriva lui Nicolai Bugeac intr-o confruntare care va produce scantei datorita stilului combativ al ambilor sportivi, prefigurandu-se astfel o adevarata finala Ardeal versus Moldova.

Tanarul ANDREI VERDE (18 ani) il va avea ca oponent pe bistriteanul Bogdan Suru, este un kickboxer foarte tehnic si doreste sa demonstreze in ring ca este unul din cei mai promitatori tineri sportivi din Transilvania.