Klaus Iohannis, către parlamentari: „Nu vă bateţi joc de România”

Președintele Klaus Iohannis s-a adresat Parlamentului cu un discurs legat de modificarea codurilor penale și de protestele din stradă.

Șeful statului i-a criticat dur pe cei care fac parte din majoritatea parlamentară PSD ALDE, acuzându-i că prima lor grijă a fost să se ocupe de dosarele penalilor.

După aceste afirmații, parlamentarii PSD și ALDE au început să părăsească sala. În replică, șeful statului le-a spus: „Ați obosit deja? Ghinion”.

Klaus Iohannis a avertizat că dacă PSD nu rezolvă actuala criză, va convoca consultări la Cotroceni pentru a vedea care sunt soluțiile posibile.

Președintele României și-a încheiat discursul felicitând părinții care și-au dus copiii în Piața Victoriei pentru o lecție autentică de democrație și a cerut parlamentarilor să păstreze democrația și țara curate pentru viitorul României.

El a spus ca suntem în plină criză. „Sute de mii de români protestează în stradă, națiunea este în alertă, este vie, este atentă și foarte nemulțumită”, a spus președintele.

La sosire, președintele a fost aplaudat îndelung de către parlamentarii opoziției, de la PNL fiind întâmpinat însă doar de către deputatul Cătălin Predoiu, potrivit stirileprotv.ro.

Președintele a mulțumit pentru primirea foarte frumoasă și a spus că s-ar fi adresat și Guvernului, dar ”nu-i bai”, că la ei a fost deja.

Sinteza declaratiilor presedintelui Klaus Iohannis:

– M-as fi adresat si Guvernului, dar este ocupat. Dar nu-i bai. La ei am fost deja.



– Sunteti un nou Parlament si ma bucur, chiar ma bucur mult ca ati avut rabdare sa stai in sala si sa ma asteptati si va multumesc pentru primirea foarte frumoasa. Vechilor parlamentari si noilor parlamentari va doresc deopotriva succes.



– As fi vrut astazi la inceput de mandat sa va vorbesc despre lucrui importante despre Romania. As fi putut sa va vorbesc despre centanar. In 2018 vom sarbatori 100 de ani de cand exista statul roman modern.

– Sute de mii de romani protesteaza in strada. Natiunea este in alerta, este vie, e atenta si e foarte nemultumita. O importanta cercetare sociologica realizata in ultimele 3 zile arata ca aproape 80 % dintre romani considera ca tara merge intr-o directie foarte gresita.

– Doamnelor si domnilor, cum s-a ajuns aici, la numai o luna de la alegeri. In 11 decembrie, PSD-ul a repurtat o mare victorie (aplauze). Dar dupa aceea, (aplauze din nou), dupa aceea, cu o ciudata strategie de tip kamikaze a intrat in coliziune frontala cu o parte insemnata a societatii romanesti. A promis in campanie ceva si in primele zile s-a apucat de altceva. Pohta ce ati pohtit, grija ce ati avut-o se vede ca nu a fost cea declarat in campanie. nu prosperitatea poporului roman a fost prioritate, grija prima a fost sa …(tipete in sala, strigate), grija prima a fost sa va ocupati de dosarele penalilor, si romanii sunt indignati si revoltati.

– Retragerea ordonantei 13 si eventual demiterea chinuita a unui ministru este cu certitudine prea putin. Alegeri anticipate insa, sunt alegeri anticipate sunt in aceasta faza prea mult. Asta este marja de manevra. Cine trebuie sa vina cu solutia? Pai in mod natural cel care a creat problema, PSD-ul.

– Doamnelor si domnilor… (pauza). (unii parlamentari incep sa plece din sala).

– Ati obosit deja, ghinion.

– Presedintii celor 2 camere care nu stiu daca au ramas.. Au ramas. Incearca sa acrediteze ideea ca eu as incerca sa fac ceva ca sa intorc acest rezultat.

– Nu oricum! Romania are nevoie de un Guvern puternic, nu de un Guvern care cu sfiala executa ordinele de la partid. Romania are nevoie de un Guvern transparent.

– Nu va bateti joc de Romania. Suntem intr-o situatie macroenomica foarte buna. Pastrati trendul ascendent. Sunt asteptari mari de la partenerii nostri internationali. Am luptat, am legiferat si am guvernat timp de multi ani in asa fel incat Romania sa devina o parte puternica din NATO. Sa nu-i dezamagim.

– Daca PSD-ul care a creat aceasta criza nu o rezolva, voi convoca in virtutea atributiilor de presedinte consultari la Cotroceni pentru a gasi solutiile potrivite.

– Doamnelor si domnilor, ce fel de natiune vrem sa fim? Una puternica, care isi construieste un stat de drept si il respecta? O natiune care se poate mandri cu o justitie independenta.

– Merita Romania acest sacrificiu pentru cativa parlamentari? O natiune puternica se construieste cu politicieni integri.

– Ce fel de natiune vrem sa fim? Si pentru a afla realmente vointa poporului voi convoca acest referendum. Astept de la Parlament raspunsul la intrebarea mea.

– Acea imagine splendida din Piata Victoriri, cu telefoanele luminate, cred ca o stiti. Romanii au iesit in strada si au readus lumina in procesul democratic. Democratia trebuie tinuta vie, democratia trebuie aparata zi de zi, revigorata. Democratia nu este niciodata de la sine inteleasa. Si pentru multa democratie este nevoie de multa educatie, si ii pastrez pe parintii care si-au dus copiii in strada pentru o lectie autentica de democratie.

Sa pastram democratia vie si strada curata si la proprosiu si la figurat, pentru generatiile care vin dupa noi, pentru viitorul Romaniei.