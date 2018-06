L-a lucrat Gabriel Oprea în Photoshop pe Obama?

O postare a lui Gabriel Oprea, care conţine mai multe fotografii din 2011, în momentul în care acesta, alături de Traian Băsescu, s-a întâlnit cu Barack Obama, a devenit virală pe internet, pe motiv că ar fi fost trucată pentru a părea că Oprea dă mâna cu fostul preşedinte american.

În imagine apar: Barack Obama, Traian Băsescu, Bogdan Aurescu şi un fotograf. Ceea ce a atras atenţia a fost ceasul din fundal, care în fotografiile de pe site-ul preşedinţiei are cifre arabe (aşa cum poate fi observat şi în alte poze făcute în camera Roosevelt), în timp ce în fotografia postată de fostul vicepremier, apare un ceas fără cifre.

Mai mult, internauţii au observat că mâna lui Gabriel Oprea stă nefiresc, iar acesta nu îl priveşte pe Barack Obama, ci se uită pierdut într-o parte.

„Comentarii diferite. Cum să comenteze, doamnă? Am fost la Casa Albă atunci. A fost o delegaţie oficială. Chiar s-a semnat un document pentru secolul 21 în care se întărea parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite. Am fost în delegaţie oficială, cu domnul preşedinte Băsescu şi cu Bogdan Aurescu. Iar preşedintele Obama a dat mâna cu mine cu Traian Băsescu şi cu Bogdan Aurescu. E normal să fie prezentată pe ministerul de Externe şi pe site-ul Preşedinţiei când se dă mâna cu şeful statului. Am fost acolo. Când eşti în delegaţie oficială, la Casa Albă, chiar am avut o primire cordială atunci. Ne-am întâlnit cu domnul preşedinte Obama, cu domnul vicepreşedite Biden şi am primit şi eu mai multe poze de la aceste… ”, a declarat Gabriel Oprea care și-a anunțat revenirea în politică, potrivit cotidianul.ro.

Traian Băsescu a declarat, vineri, în legătura cu fotografia postată de Gabriel Oprea pe Facebook unde acesta apare dând mâna cu Barack Obama şi despre care internauţii au comentat că ar fi trucată, că fostul vicepremier „a ajuns tare rău şi jos”, făcându-l totodată „amărât”.

„Vai de capul tău amărâtule. Profesorul doctor, general, Gabriel Oprea, chiar a ajuns tare rău şi jos dacă pentru imagine (fără acoperire) falsifică fotografiile de la întâlnirea mea cu Barack Obama. Înţeleg că falsul este semnalul relansării sale în politică, dar pare că falsul a fost şi semnul sub care şi-a construit toată viaţa marele profesor îndrumător de doctorate. Altfel, eu îi doresc sănătate. Vai de capul tău amărâtule!”, declarat fostul președinte Băsescu.