La 70 de ani, i-a ars o bâtă în cap vecinului crezând că omul are realţii sexuale cu soţia lui, paralizată!

O bârfă strecurată perfid de un vecin l-a determinat pe un sătean în vârstă de 70 de ani din localitatea clujeană Aluniş să atace un consătean cu doi ani mai tânăr decât el,despre care i se spusese că trăieşte cu nevasta lui, paralizată. După agresiune, victima a ajuns la spital şi apoi la I.M.L. Cluj, de unde şi-a scos certificat medico-legal, cu intenţia să-şi dea în judecată vecinul şi să-l determine să răspundă pentru gestul său necugetat.

Badea Gherasim din comuna Aluniş este un bărbat în vârstă de 68 de ani, care aştepta în dimineaţa zilei de marţi, 11 iulie să fie poftit în cabinetul de consultaţii al I.M.L. Cluj. Are un plasture uriaş aplicat pe creştet şi în ochi i se citeşte o îndârjire fără margini. Mărturiseşte că sâmbăta trecută tocmai se întorcea din pădure, de pe un teren al său când s-a trezit atacat de la spate de un consătean, Alexandru, un vecin cu doi ani mai în vârstă decât el: „A încercat să-mi dea în cap cu o botă, dar la prima lovitură am reuşit să i-o prind, lucru care nu s-a întâmplat însă şi cu a doua, care m-a nimerit direct în cap. Am căzut la pământ, inconştient, minute bune, plin de sânge, însă până la urmă am ajuns în sat şi am reuşit să chem ambulanţa, care m-a dus apoi la spital”. Badea Gherasim arată în continuare că totul a pornit de la o bârfă – sau glumă, nici nu ştie cum s-o numească – a unui om din sat, ajunsă şi la urechile lui Alexandru cum că ar avea relaţii sexuale cu soţia lui, paralizată şi imobilizată la pat de ceva timp. Ba, pe deasupra, bârfitorul adăugase că toate aceste partide de sex cu femeia paralizată se petrec atunci când Alexandru e plecat de acasă, cu treburi. Între timp bărbatul este invitat în cabinet, de unde se întoarce cu un certificat în care i-au fost recomandate între opt şi nouă zile de îngrijiri medicale. Mărturiseşte bărbatul, cu glas stins, înainte de a părăsi incinta I.M.L. Cluj: ”Pentru ce mi-a făcut o să merg împotriva vecinului meu până la capăt şi nu-l iert, orice-ar face! Auzi, să creadă că eu aş putea să am treabă cu nevasta lui – care pe deasupra e şi paralizată în pat – e cea mai mare nebunie pe care am auzit-o până acum”!

“La data de 8 iuliea.c., în jurul orei 17:30, Secţia 7 Poliţie Rurală Gherla a fost sesizată de un bărbat învârstă de 68 de ani, din Aluniş, cu privire la faptul că a fost victima unei agresiuni. În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violenţe, faptă prevăzută de Codul penal”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.