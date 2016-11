La Cluj se face ping-pong cu pacienții care așteaptă un transplant renal de 14 ani! Viața unui pacient care nu este vedetă

Gabriela Popa este unul dintre pacienții care așteaptă de 14 ani un transplant de rinichi și face dializă din anul 2000. Ea a fost programată pentru a fi supusă unei operații de transplant renal la Cluj Napoca, cumnata ei fiind donatorul. Însă, când a ajuns aici i s-a spus că nu este compatibilă cu donatorul, deşi primise acceptul de la Bucureşti, iar intervenţia nu a mai avut loc.

„Am mers la Cluj, la spitalul unde se fac transplanturi, acum mulţi ani! Aveam donator, pe o cumnată de-a mea, care a zis ca să mă ajute, să am o viaţă normală. De la Bucureşti mi s-a spus că este compatibilă cu mine, aşa că am mers la Cluj la transplant. La spitalul de acolo, o doctoriţă, care era şefa de la Transplanturi, mi-a zis, între patru ochi, că nu este compatibilă cu mine cumnata, dar că poate ar vrea ea să doneze un rinichi altcuiva. Cumnata mea nici n-a vrut să audă şi atunci m-au trimis acasă cu un braţ de medicamente ca să le iau. Au zis că sunt pentru pregătirea transplantului. După trei săptămâni m-am infectat groaznic şi am făcut zona Zoster. La spitalul de la Bucureşti, la Fundeni, unde am ajuns mai mult moartă decât vie, când au auzit ce medicamente am luat au rămas interzişi! M-au întrebat cine mi-a dat aceste medicamente total contraindicate, care erau pentru post-transplant, nu înainte de transplant. De altfel, cei din Bucureşti mi-au zis că dacă mai luam, muream. Apoi m-am trezit în anul 2014 că sunt invitată la Congresul Transplantaţilor, a celor care au un organ transplantat. Cum mie nu mi s-a transplantat nimic, ce să caut eu acolo?”, spune Gabriela Popa.

Revoltat, edilul comunei Şuletea a trimis mai multe sesizări la Guvern, dar şi la Ministerul Sănătăţii. El este intrigat şi de faptul că aceasta a fost invitată să vorbească la Congresul Transplantaţilor din Cluj, deşi nu a primit niciodată acceptul pentru transplant.

“În 2014, consăteanca noastră primeşte o invitaţie de la Spitalul de Transplanturi din Cluj-Napoca, unde este rugată să se prezinte să povestească celor prezenţi cum se simte cu noul rinichi! Vă daţi seama că cineva gen Arşinel sau Socaciu au furat locul acestei doamne şi au făcut transplantul pe actele dumneaei? Am trimis sesizare la Guvern, la Ministerul Sănătăţii, am vorbit şi cu Arafat, erau consternaţi şi miraţi! M-au rugat să nu mai fac valuri, că se va rezolva cât de curând”, a declarat pentru MEDIAFAX primarul Ciprian Tamaş.

Edilul a precizat că femeia a fost chemată imediat la Cluj, unde i s-au mai recoltat o serie de analize. Însă, din nou nu s-a mai întâmplat nimic.

Coordonatorul Centrului Regional de Transplant Cluj, Dan Luscalov, care este şi medic specialist în cadrul Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca, a declarat, marţi, presei, legat de cazul Gabrielei Popa, că aceasta figurează din 2003 pe lista de aşteptare pentru un transplant renal de la donator în moarte cerebrală şi nu apare ca fiind transplantată.

“Suntem înmărmuriţi de acuzaţiile aberante care apar în presă în urma acuzaţiilor nefondate ale ministrului Sănătăţii. În cazul Gabrielei Popa precizăm că este înscrisă pe lista de aşteptare a ICUTR Cluj pentru un transplant renal de la donator în moarte cerebrală din data de 12 mai 2003 şi nu figurează ca fiind transplantată. În cursul anului 2006 s-a prezentat la ICUTR Cluj cu un potenţial donator viu, cumnata sa, însă în urma testului de compatibilitate a reieşit că este contraindicată realizarea transplantului. I s-a propus realizarea unui transplant încrucişat, dar cumnata sa a refuzat, astfel încât Gabriela Popa a intrat într-un program de imunosupresie utilizându-se medicamente imunosupresoare pentru a ajuta primirea unui rinichi”, a spus Luscalov.

Potrivit acestuia, acest program trebuia foarte atent monitorizat, protocolul presupunând aceleaşi medicamente care se folosesc şi post-transplant, dar în alte doze.

“Nu ştim ce s-a întâmplat mai departe cu d-na Popa pentru că la noi nu a mai apelat. Abia în august 2014 aceasta a fost chemată la ICUTR pentru reactualizarea dosarului de transplant, iar în urma analizelor s-a constatat că aceasta avea infecţie cu hepatită C, iar în ianuarie 2015, în urma altor investigaţii medicale, s-a descoperit că infecţia este activă. I s-a recomandat un tratament pentru a i se inactiva această hepatită, orice fel de infecţie fiind contraindicată în caz de transplant. Din acel moment, nu mai ştim ce s-a întâmplat mai departe cu dânsa”, a explicat Dan Luscalov.

Acesta a precizat că nicăieri în documente Gabriela Popa nu apare ca fiind transplantată după cum nu s-a pus niciodată problema ca altcineva să fi fost transplantat în locul ei.

“Nu înţelegem cum ar putea fi realizat un transplant la un pacient utilizând datele personale ale altor pacienţi. Toate prelevările de organe sunt coordonate de la nivelul Agenţiei Naţionale de Transplant (ANT) unde există o evidenţă foarte clară. De asemenea, toate foile de observaţii ale donatorilor în moarte cerebrală se regăsesc şi în spitalele unde s-a realizat prelevarea, deci trasabilitatea organelor este foarte uşor de realizat şi, în consecinţă, este imposibil de realizat trafic de organe. Nu înţelegem cum poate cineva să facă astfel de acuzaţii foarte grave pe nişte supoziţii aberante”, a menţionat Luscalov.

În ceea ce priveşte afirmaţiile Gabrielei Popa potrivit cărora a fost invitată la un eveniment să vorbească despre experienţa sa de pacient transplantat, Luscalov a subliniat că, în anul 2014, ICUTR a organizat simpozionul “Ziua Recunoştinţei în Transplant” la care au fost invitaţi atât pacienţi transplantaţi, cât şi pacienţi aflaţi pe lista de aşteptare pentru un transplant.

“D-na Popa a fost invitată în calitate de pacient aflat pe lista de aşteptare, nu în calitate de pacient transplantat. Ce a înţeles d-na Popa din acea invitaţie, nu ştiu să spun”, a afirmat Dan Luscalov.

Coordonatorul Centrului Regional de Transplant Cluj a precizat că ICUTR îşi rezervă dreptul de a da în judecată persoanele care fac astfel de acuzaţii legate de trafic de organe.

“Toţi pacienţii transplantaţi în ICUTR Cluj au dosare de transplant şi au cod CUIANT, alocat de Registrul Naţional de Transplant, inclusiv pacienţii vedetă de tipul Alexandru Arşinel sau Victor Socaciu. Arşinel a fost transplantat în 2013 iar Socaciu în 2009. Cum ar putea fi transplantat ilegal un astfel de pacient vedetă? Nu s-ar afla imediat? Nimeni din România nu ar putea face aşa ceva”, a conchis Dan Luscalov.