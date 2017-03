La OMV Petrom un fost angajat a luat un contract de peste 130 de milioane de euro

OMV Petrom este singurul producător român de petrol şi gaze care îi are ca acţionari majoritari pe Ministerul Energiei ( 20,64% din acţiuni) şi Fondul Proprietatea (aproximativ 19% din acţiuni), OMV AKTIENGESELLSHAFT şi BERD. Florin Mocănescu a fost director executiv la OMV Petrom, iar acum este patronul şi administratorul R.F.D. OIL AND GAS SRL, o firmă care are încheiate, preponderent, contracte cu OMV Petrom. Spre exemplu, unul dintre contractele cele mai valoroase a fost de 130.665.255 de euro, fără TVA. Şeful OMV Petrom este Mariana Gheorghe, nepoata lui Dan Ioan Popescu, fostul Ministru al Economiei şi personajul care a ”păpuşat” privatizarea Petrom.

Într-o informare, reprezentanţii unei companii din piaţa de petrol şi gaze din România atrag atenţia asupra unor nereguli care au avut loc în cadrul unor licitaţii organizate de OMV Petrom.

”Spencer Florian Coca care a fost şeful comisiei de licitaţie din septembrie 2012, a avantajat clar asocierea de firme RFD OIL AND GAS-ENID OIL, pentru a primi contracte foarte bine plătite de la OMV PETROM pentru 5 ani (cu valori de 10-30 ori mai mari decât le-a oferit vreodată celorlalte firme similare din România), fapt reflectat în plecarea ulterioară a acestuia la această firmă. Patronul firmei, Florin Mocănescu, fost consilier OMV PETROM şi membru în comisia de avizare ale studiilor de zăcământ,care a hotărât rezilierea unilaterală a tuturor contractelor ADDECO cu OMV PETROM. Aici menţionam că RFD OIL AND GAS S.R.L., o firmă înfiinţată în anul 2010, iniţial cu 3 angajaţi preluaţi din OMV PETROM S.A. (deşi OMV PETROM S.A. interzice firmelor colaboratoare să preia personal instruit în cadrul şi pe cheltuiala OMV PETROM S.A.), în anul 2011 a primit fără licitaţie contracte de peste 800 000 Euro, sumă care a depăşit valoarea totală a contractelor obţinute împreună de toate celelalte 10 firme care executau studii de zăcământ pentru OMV PETROM S.A. şi care împreună dispuneau de un număr de circa 100 de angajaţi (ADDECO, BEKATA CONSULTING, GEO CLAS, GEOPETROL, ENGINEERING PRODUCTION & TRADING, ENID OIL, EXPERT SERV, PETROLIFERĂ MUNTENIA, PETROLIFERĂ MUNTENIA CONSULTING, PICOIL INFO CONSULT). RFD OIL AND GAS S.R.L. este o firmă stabilită într-un paradis fiscal din Cipru. Administratorul firmei este Robert-Petrică Lovin (în prezent, administratorul acestei firme este Mocănescu, n.red.), soţul consilierului de la Ministerul Culturii, Carmen Croitoru. Carmen Croitoru, membru al partidului politic PDL, a fost implicată în mai multe scandaluri cu bani publici prin altă firmă a sa, Cultural Comunication S.R.L., care îl avea că angajat unic pe soţul acesteia, acelaşi Robert-Petrică Lovin. Domnul Florin Mocănescu, fost director PETROM, în prezent consultant independent şi acţionar la R.F.D. OIL AND GAS S.R.L., care a avut atribuţii în comisiile de avizare a studiilor efectuate de terţi pentru OMV PETROM S.A., are strânse legături de afaceri cu Dan Dinu, care a început colaborarea cu PETROM din anul 1998, când şi-a deschis prima firmă: ENADIS PETROLEUM S.R.L. cu următorul acţionariat: Elena Dinu – soţie: 33%, Octavian Crintea – 33% (care în anul 2008 i-a cesionat acţiunile lui Marius Velescu, director PETROM) şi Mărioara Baicu– 33% (un interpus pentru Florin Mocănescu, director PETROM)”, arată informarea.

Căpuşare din interior

Potrivit sursei menţionate anterior, foştii şefi de la OMV Petrom şi-au deschis firme pentru a căpuşa contractele OMV Petrom. ”În anul 2001, Domnul Dan Dinu şi-a deschis o altă firmă: ENID OIL S.R.L., ca asociat unic, firmă cu care lucrează în prezent pentru OMV PETROM S.A. Cu firmă ENADIS PETROLEUM S.R.L. continuă să lucreze pentru S.N.G.N. ROMGAZ S.A. şi OMV PETROM. Domnul Florin Mocănescu a deţinut şi 96% din acţiunile firmei Aurul Negru, firmă care a derulat contracte în perioadă 1998-2008 cu PETROM S.A. (perioadă când Florin Mocănescu ocupa funcţia de director PETROM), apoi cu OMV PETROM. Firma ADDECO S.R.L. a fost descalificată de la Licitaţia pentru Lot 1, publicată pe website E-licitaţie.ro, cu numărul 136073/30.05.2012 şi pe ted.europa.eu cu numărul 2012 / S 103-172996 / 06/01/2012. Prin această licitaţie OMV PETROM S.A. a dorit de fapt să asigure intrarea în legalitate a contractelor pe care doreşte să le ofere firmei RFD OIL AND GAS S.R.L. asociată cu ENID OIL S.R.L., cu preţuri de cel puţin zece-treizeci ori mai mari decât le-a oferit vreodată celorlalte firme din România (de exemplu RFD OIL AND GAS S.R.L. asociată cu ENID OIL S.R.L. a primit numai pentru lotul 3, minimum 4 contracte pe an în valoare de 1 600 000 Euro fiecare). În septembrie 2012 la licitaţia pentru preselecţia firmelor colaboratoare cu OMV PETROM pe domeniul studiilor de zăcământ, Gheorghe Marcian a decis eliminarea firmei ADDECO, împreună cu Spencer Florian Coca, pentru a sprijini firmele preferate ale dânşilor. Marea câştigătoare a acestei licitaţii a fost consorţiul dintre proaspătă firmă RFD OIL AND GAS (înregistrată în anul 2010 în Cipru, cu sediul în Agias Fylaxeos & Zinonos, Rossidis 2, 1st Floor, PC 3082, LIMASSOL, CIPRU) şi ENID OIL, patronată de bunul prieten al lui Gheorghe Marcian, Dan Dinu (totdeauna bine informat în legătură cu situaţia şi valoarea studiilor de zăcământ scoase la licitaţie), asociat cu Florin Mocănescu (la vremea aceea consilier OMV PETROM). De altfel atât Spencer Florian Coca, cât şi Florin Mocănescu au plecat recent din OMV PETROM la RFD OIL AND GAS, unde sunt şi acţionari. (R.F.D. OIL AND GAS S.R.L., din BUCUREŞTI SECTORUL 1, jud. BUCUREŞTI Stare societate: ÎNREGISTRATĂ, din data de 23.04.2010 CIF: RO26821514 Reg. Com.: J40/4208/2010 CAEN (rev. 2 2009): 610 STR. PĂDURII, Nr. 5, Loc. BUCUREŞTI SECTORUL 1, Sector 1, Jud. BUCUREŞTI Administrator este Lovin Robert-Petrică, ca şi al firmei RFD OIL AND GAS Ltd, cu sediul în Agias Fylaxeos & Zinonos, Rossidis, 2 1st Floor, PC 3082, LIMASSOL, CIPRU, fondator al firmei RFD OIL AND GAS S.R.L.). Deci practic firma RFD OIL AND GAS Ltd, înregistrată în Cipru (conform M.O.) este fondator al firmei RFD OIL AND GAS S.R.L”, mai arată înştiinţarea.

O familie bazată

Pentru ca tabloul să fie complet, Mariana Gheorghe, directorul general al OMV Petrom este nimeni alta decât nepoata lui Dan Ioan Popescu, fost ministru al Economiei care s-a ocupat de privatizarea Petrom. Potrivit unei investigaţii jurnalistice făcută de Stelian Negrea, soţul şefei OMV Petrom, Gheorghe Sergiu Alexandru (decedat în anul 2015, n.red.), a fost angajat la compania J. Christof România, cel mai important contractor al OMV Petrom, care din numai patru mari contracte a încasat 365 de milioane de euro. De asemenea, verişoara şefei OMV Petrom, Irinel Ţilea s-a aflat într-o poziţie cheie la OMV Petrom şi a contribuit probabil la câştigarea contractelor de către J. Christof. Ţilea a fost şefa Achiziţiilor OMV Petrom, fiind îndepărtată din această poziţie de către conducerea austriacă. Cei de la Viena au devenit suspicioşi observând insistenţa acesteia ca OMV Petrom să încheie contracte cu anumiţi contractori.

Vânzarea energiei româneşti

În 2004, reprezentanţii statului român, prin primul ministru Adrian Năstase şi ministrul industriilor, Dan Ioan Popescu au vândut, cu acordul Parlamentului, companiei austriece OMV cea mai importantă companie energetică a ţării, Petrom (51% din acţiuni). Împreună cu Petromul a fost vândută şi resursa energetică naţională (concesiunile) deţinută de statul român. Petrom a intrat pe pierdere în anul 2015, din cauza scăderii accentuate a preţului pentru barilul de ţiţei pe bursele internaţionale. Astfel, compania a raportat o pierdere de 690 de milioane de lei, comparativ cu un profit de 2,1 miliarde de lei în anul 2014, aceasta fiind prima pierdere raportată de companie de la privatizare. În anul 2013, Petrom a realizat un profit istoric de peste un miliard de euro.

Sebastian Albescu