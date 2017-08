Laura Oprean se ia la tranta cu corupţia, şi caştiga!

Dupa ce procurorul Daniel Morar a fost “debarcat” de la şefia Direcţiei Naţionale Anticorupţie, la şefia organului de control a fost numita ca şef interimar, clujeanca Laura Oprean. Dupa ce a ajuns sa fie perceputa ca “bata politica” in mana neanderthaliana a preşedintelui Traian Basescu, funcţia de şef al DNA este una dintre mizele principale ale momentului. Principalii candidaţi pentru aceasta funcţie sunt fostul Procuror General, Codruţa Kovesi, şi fostul şef al DLAF, procurorul Claudiu Dumitrescu. In acelaşi timp, şi funcţia de procuror general al Parchetului ICCJ a fost scoasa la concurs, iar pentru aceasta titulatura, actuala guvernare ar dori-o pe Viorica Stoica, unul dintre procurorii care au avut curajul sa il ia la intrebari pe Basescu.

Inca de la inceputul acestui an, Gazeta de Cluj anunţa ca procurorul clujean Laura Oprean, fost şef al DNA Cluj, urma sa ocupe funcţia de şef interimar al structurii centrale DNA. De la infiinţare şi pana acum, aceasta Direcţie de cercetari penale, care are menirea de a acuza faptele de corupţie, a fost folosita ca o arma politica, iar cel care a apasat pe tragaci de cele mai multe ori a fost Traian Basescu. Daca in 2004, Traian Basescu a fost drept preşedinte al Romaniei, un an mai tarziu, in funcţia de şef al DNA a fost numit procurorul clujean Daniel Morar. Abia saptamana trecuta mandatul lui Morar s-a incheiat, pentru ca in locul lui sa fie numita clujeanca Laura Oprean. Ea este o procuroare care provine tot din “şcoala” de procurori clujeni, timp de şase ani a ocupat funcţia de şef al DNA Cluj şi in 2009 a fost promovata in funcţia de procuror şef adjunct al DNA. Dupa terminarea facultaţii de Drept, in 1998 s-a angajat ca procuror la Alba Iulia de unde, dupa doi ani, s-a transferat la parchetele clujene.

La Cluj, printre dosarele care au propulsat-o se numara cazul Leontiuc, in care l-a acuzat pe pastorul luteran Marius Leontiuc de inşelaciune imobiliara. Insa, in cazul neamţului Ottmar Erich, gasit vinovat ca a vandut fara a avea acest drept o parte din Combinatul de Utilaj Greu (CUG) Cluj, Oprean nu a vazut vina lui Ottmar şi i-a dat verdictul de neincepere a urmaririi penale şi a declinat cazul catre procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj.

Laura Oprean a anchetat şi un dosar in care a fost implicat Arpad Paszkany. Dosarul care s-a incheiat cu neinceperea urmaririi penale viza modul in care s-a vandut terenul de circa 34 de hectare de catre o companie de stat societaţii „Polus”, reprezentata la acea data de Paszkany. Pe acesta s-a construit complexul comercial „Polus Center”. In aceasta ancheta, procurorul care a decis scoaterea de sub urmarire penala a invinuiţilor şi inchiderea dosarului a fost Laura Oprean.

De asemenea, Laura Oprean, ca şi Daniel Morar, fac parte din lungul şir al procurorilor care au obţinut promovari in urma unui tertip legislativ. Conform Institutului Naţional de Magistratura (INM) “promovarea judecatorilor şi procurorilor in funcţii de execuţie, efectiv sau pe loc, la tribunale, tribunale specializate, curţi de apel, parchetele de pe langa aceste instanţe, precum şi la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face numai pe baza de concurs, organizat la nivel naţional, potrivit dispoziţiilor legale”. Astfel, procurorul care vrea o funcţie mai mare, dar are emoţii sau nu este stapan pe cunoştinţe, poate face o cerere de avansare care, in mod evident, va fi respinsa pentru ca nu este susţinuta printr-un examen. A doua etapa prevede deschiderea unui proces la Secţia contencios-administrativ a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie in care decizia CSM este contestata.

Laura Oprean, fost procuror DNA Cluj şi actual şef al DNA, a fost promovata in acest fel prin hotararea numarul 487 din 12 martie 2009.

Cine se lupta sa fie şef

Pentru funcţia de şefi ai Parchetului general şi şef al DNA candideaza magistratul militar Gheorghe Cornescu, Elena Hach, Gheorghe Moţa, Tiberiu Niţu, fost prim-adjunct al procurorului general al Romaniei Codruţa Kovesi, Constantin Sima, Viorica Stoica. Sima şi Stoica s-au inscris şi pentru funcţia de procuror-şef al DNA.

Pentru şefia DNA s-au inscris: Claudiu Dumitrescu, detaşat in funcţia de şef al DLAF, Codruţa Kovesi, detaşata la MAE, Vasile Ioniţa, Ioan Irimie şi Paula Tanase. Candidatura lui Dan Voinea pentru funcţia de procuror general a fost respinsa, intrucat el nu mai este procuror, ieşind la pensie in urma cu caţiva ani, dupa ce CSM a declanşat o ancheta impotriva sa in legatura cu soluţionarea dosarelor Revoluţiei şi mineriadei.

Claudiu Dumitrescu este procuror DNA şi conduce in prezent Departamentului de Lupta Antifrauda. El este cunoscut pentru anchetele facute impotriva lui Gigi Becali („Valiza”), Şerban Bradişteanu (achiziţii de aparatura medicala pentru penitenciare), Magda Ţepoi (fraude pe fonduri europene), Ioan Avram –Mureşan şi Decebal – Traian Remeş („Caltaboşul”) şi Mihai Puwak (fraude fonduri europene). Emil Moţa este unul dintre cei mai cunoscuţi procurori din judeţul Gorj şi vrea sa fie procuror general al Romaniei. El a redeschis, in 2004, in baza unor probe ADN, ancheta in dosarul condamnarii lui Marcel Ţundrea. Era vorba de cea mai mare eroare judiciara din istoria Romaniei. Moţa este cel care l-a acuzat de corupţie pe fostul baron de Gorj, Nicolae Mischie, dar, in final, acesta a fost achitat. Procurorul a fost sancţionat de CSM pentru ingerinţe in activitatea subordonaţilor. Viorica Stoica a fost prima femeie care a lucrat la Serviciul Anchete Speciale din cadrul Ministerului Public. In anii 2000, ea facut mai multe anchete complexe la Parchetul General: a trimis in judecata conducerea societaţii Farmec Cluj şi l-a arestat pe fostul prefect al Braşovului, Ioan Nicolae Opriş, in dosarul fabricii de zahar Bod. A fost trecuta pe linie moarta de catre fostul procuror general al Romaniei, Ilie Botoş, in momentul in care ancheta un dosar de fraude electorale. Ea candideaza şi la şefia DNA şi la cea de procuror general.

De unde a plecat procurorul Morar

Intre 1992 şi 1994, fostul şef al DNA, Daniel Morar a fost ca procuror la Procuratura Locala Cluj-Napoca. In perioada 1 ianuarie 1999 – 25 iulie 2002, Daniel Morar a indeplinit funcţia de Procuror şef la Secţia de urmarire penala a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj, incheindu-şi mandatul prin demisie. In aceasta perioada, a fost delegat la Secţia anticorupţie, urmarire penala şi criminalistica din Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justiţie, pentru finalizarea anchetei in dosarul Gabriel Bivolaru (fost deputat acuzat de fraudarea BRD, 1-10 martie 1999) şi in dosarul Viorel Burzo (fostul şef al Secţiei Penale de la Curtea de Apel Cluj, acuzat de trafic de influenţa, 5 ianuarie – 5 martie 2001). A instrumentat dosarul fraudarii Bancii Dacia Felix, in care au fost trimişi in judecata Sever Mureşan, fost acţionar şi membru in consiliul de administraţie, alaturi de Mircea Horia Hossu, fost prim-vicepreşedinte al bancii, cei doi fiind acuzaţi ca au sustras, prin mai multe inginerii financiare, aproximativ 160 de milioane USD. Procurorul Morar a mai instrumentat dosarul „Alimentara”, in care fostul primar Gheorghe Funar a fost acuzat de abuz in serviciu, instanţa luand decizia de scoatere de sub urmarire penala a fostului primar. De asemenea, un alt eşec al procurorului Morar este legat de acuzarea fostului şef al Direcţiei Drumurilor Naţionale Bistriţa şi vicepreşedinte PD Bistriţa, Liviu Ciupe, acuzaţii retrase pana la urma, iar statul roman a fost nevoit sa-i plateasca lui Ciupe despagubiri de 1,4 miliarde lei vechi pentru cele patru luni de arest. Prin Decretul nr. 849 din 11 august 2005, Daniel Morar a fost numit, incepand cu data de 12 august 2005, in funcţia de procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). Funcţia sa este asimilata funcţiei de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Conform prevederilor art. 54 din Legea nr. 303/2004 mandatul procurorului-şef al DNA este de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.

Razvan Robu